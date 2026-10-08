|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AH REALTY TRUST INC
|US04208T1088
|0,14 USD
|EUR
|AURELIA METALS LIMITED
|AU000000AMI1
|0,01 AUD
|EUR
|BANCO BRADESCO SA ADR
|US0594604029
|0,0034 USD
|EUR
|BANCO BRADESCO SA ADR
|US0594604029
|0,0021 USD
|EUR
|BANCO BRADESCO SA ADR PREF
|US0594603039
|0,0037 USD
|EUR
|BANK7 CORP
|US06652N1072
|0,3 USD
|EUR
|BAYCOM CORP
|US07272M1071
|0,3 USD
|EUR
|BELDEN INC
|US0774541066
|0,05 USD
|EUR
|BEST BUY CO INC
|US0865161014
|0,96 USD
|EUR
|BIDVEST GROUP LIMITED ADR
|US0888363092
|0,604 USD
|EUR
|BNP PARIBAS SA CDR
|CA09656Y1034
|0,4128 CAD
|EUR
|BRAMBLES LIMITED
|AU000000BXB1
|0,3282 AUD
|EUR
|BUILD-A-BEAR WORKSHOP INC
|US1200761047
|0,23 USD
|EUR
|CARERX CORPORATION
|CA14173C1059
|0,022 CAD
|EUR
|CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
|CNE1000002L3
|0,4161 HKD
|0,0473 EUR
|CIBUS REAL ESTATE AB
|SE0010832204
|0,901 SEK
|EUR
|CIBUS REAL ESTATE AB
|SE0010832204
|0,9036 SEK
|EUR
|CIBUS REAL ESTATE AB
|SE0010832204
|0,9034 SEK
|EUR
|CK HUTCHISON HOLDINGS LTD ADR
|US12562Y1001
|0,095 USD
|EUR
|CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT LIMITED
|AU000000CWY3
|0,035 AUD
|EUR
|COCA-COLA COMPANY CDR
|CA19123A1093
|0,1871 CAD
|EUR
|COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB
|SE0007158829
|1 SEK
|EUR
|DIVIDEND GROWTH SPLIT CORP
|CA25537Y1043
|0,1 CAD
|EUR
|EDGEWELL PERSONAL CARE COMPANY
|US28035Q1022
|0,15 USD
|EUR
|ENGCON AB
|SE0017769847
|0,5 SEK
|EUR
|GETTY REALTY CORP
|US3742971092
|0,485 USD
|EUR
|GLOBAL DIVIDEND GROWTH SPLIT CORP
|CA3794441020
|0,1 CAD
|EUR
|GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES SA ADR
|US40053W1018
|0,017 USD
|EUR
|GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES SA ADR
|US40053W1018
|0,0166 USD
|EUR
|GSK PLC
|GB00BN7SWP63
|0,17 GBP
|EUR
|GSK PLC ADR
|US37733W2044
|0,452 USD
|EUR
|HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
|BMG4639H1227
|0,0408 HKD
|EUR
|HUHTAMAKI OYJ
|FI0009000459
|-
|EUR
|INTUIT INC
|US4612021034
|1,38 USD
|1,2324 EUR
|IPD GROUP LTD
|AU0000189318
|0,079 AUD
|EUR
|ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR
|US4655621062
|0,003 USD
|EUR
|KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV ADR
|US4943862049
|0,16 USD
|EUR
|KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV ADR
|US4943862049
|0,1598 USD
|EUR
|LIFE & BANC SPLIT CORP
|CA53184C1005
|0,1 CAD
|EUR
|MACFARLANE GROUP PLC
|GB0005518872
|0,0096 GBP
|EUR
|MEDIBANK PRIVATE LIMITED
|AU000000MPL3
|0,109 AUD
|EUR
|MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
|US58463J3041
|0,09 USD
|EUR
|MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA
|LU0038705702
|0,75 USD
|0,6698 EUR
|NXP SEMICONDUCTORS NV
|NL0009538784
|1,014 USD
|EUR
|PACIFIC CURRENT GROUP LIMITED
|AU000000PAC7
|0,301 AUD
|EUR
|PEPPER MONEY LIMITED
|AU0000150898
|0,072 AUD
|EUR
|PZ CUSSONS PLC
|GB00B19Z1432
|0,022 GBP
|EUR
|ROYAL CARIBBEAN GROUP
|LR0008862868
|1,5 USD
|EUR
|SALESFORCE INC
|US79466L3024
|0,44 USD
|EUR
|SHOPRITE HOLDINGS LIMITED ADR
|US82510E2090
|0,352 USD
|EUR
|SLB LIMITED
|AN8068571086
|0,295 USD
|EUR
|SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DE ...
|MC0000031187
|-
|EUR
|TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS ADR
|US8767041077
|0,165 USD
|EUR
|TEXWINCA HOLDINGS LTD
|BMG8770Z1068
|0,06 HKD
|EUR
|THULE GROUP AB
|SE0006422390
|4,15 SEK
|EUR
|VANTAGE TOWERS AG
|DE000A3H3LL2
|-
|EUR
|VENTIA SERVICES GROUP LIMITED
|AU0000184459
|0,168 AUD
|EUR
|VESUVIUS PLC
|GB00B82YXW83
|0,071 GBP
|EUR
|VICI PROPERTIES INC
|US9256521090
|0,46 USD
|EUR
|WESTGOLD RESOURCES LIMITED
|AU000000WGX6
|0,1 AUD
|EUR
|WOOLWORTHS HOLDINGS LIMITED GDR
|US98088R5054
|0,05 USD
|EUR
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