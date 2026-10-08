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WKN: A3DMB5 | ISIN: GB00BN7SWP63 | Ticker-Symbol: GS71
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07.10.26 | 17:35
21,140 Euro
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Pharma
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AH REALTY TRUST
AH REALTY TRUST INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AH REALTY TRUST INC5,435+1,02 %
AURELIA METALS LIMITED0,2620,00 %
BANCO BRADESCO SA ADR PREF3,980+2,58 %
BANK7 CORP49,2000,00 %
BAYCOM CORP27,2000,00 %
BELDEN INC97,50-0,51 %
BEST BUY CO INC75,92+0,50 %
BRAMBLES LIMITED11,924+0,45 %
BUILD-A-BEAR WORKSHOP INC23,500+2,89 %
CARERX CORPORATION1,9800,00 %
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD3,128+1,31 %
CIBUS REAL ESTATE AB10,910+0,37 %
CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT LIMITED1,680+0,60 %
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB4,370-0,59 %
DIVIDEND GROWTH SPLIT CORP4,4200,00 %
EDGEWELL PERSONAL CARE COMPANY24,6000,00 %
ENGCON AB5,9500,00 %
GETTY REALTY CORP24,3800,00 %
GLOBAL DIVIDEND GROWTH SPLIT CORP6,7300,00 %
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES SA ADR4,3400,00 %
GSK PLC21,140+1,49 %
HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LTD0,3660,00 %
HUHTAMAKI OYJ26,340-0,38 %
INTUIT INC264,95-0,21 %
IPD GROUP LTD3,8200,00 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR8,900+2,30 %
LIFE & BANC SPLIT CORP7,3500,00 %
MACFARLANE GROUP PLC0,9450,00 %
MEDIBANK PRIVATE LIMITED2,8400,00 %
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC2,878-0,14 %
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA81,000,00 %
NXP SEMICONDUCTORS NV210,45+0,19 %
PACIFIC CURRENT GROUP LIMITED--
PEPPER MONEY LIMITED0,9300,00 %
PZ CUSSONS PLC1,1100,00 %
ROYAL CARIBBEAN GROUP256,80+1,82 %
SALESFORCE INC200,70+0,05 %
SLB LIMITED42,985+0,33 %
SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO SA147,500,00 %
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS ADR18,8000,00 %
TEXWINCA HOLDINGS LTD0,0900,00 %
THULE GROUP AB16,900+0,24 %
VANTAGE TOWERS AG38,5000,00 %
VENTIA SERVICES GROUP LIMITED--
VESUVIUS PLC4,9800,00 %
VICI PROPERTIES INC20,200-0,25 %
WESTGOLD RESOURCES LIMITED3,191-0,16 %
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