FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
LIFE + BANC SPLIT 74F CA53184C1005
AB/FROM ONWARDS 19.11.2026 14:32 CET
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LIFE + BANC SPLIT 74F CA53184C1005
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