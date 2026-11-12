The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 12.11.2026.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 12.11.2026
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ISIN Name
CA73965Q8882 PRAIRIE PROVIDENT RES.NEW
DE0006097108 INFAS HLDG AG O.N.
GB00BN7K5L93 FORTIS FRONTIER LS -,015
GB00BYZJ7G42 HARWORTH GROUP PLC LS-,10
US03762U1051 APOLLO COM.REAL EST.FIN.
US2214133058 COSMOS HEALTH DL-,01
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 12.11.2026
.
ISIN Name
CA73965Q8882 PRAIRIE PROVIDENT RES.NEW
DE0006097108 INFAS HLDG AG O.N.
GB00BN7K5L93 FORTIS FRONTIER LS -,015
GB00BYZJ7G42 HARWORTH GROUP PLC LS-,10
US03762U1051 APOLLO COM.REAL EST.FIN.
US2214133058 COSMOS HEALTH DL-,01
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