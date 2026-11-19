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Swiss Life Asset Management AG: Swiss Life REF (CH) ESG Diversified Commercial Switzerland: Solide operative Entwicklung im ersten Halbjahr nach Lancierung



19.11.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Medienmitteilung Zürich, 19. November 2026

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Swiss Life REF (CH) ESG Diversified Commercial Switzerland: Solide operative Entwicklung im ersten Halbjahr nach Lancierung



Der per 1. April 2026 lancierte und kotierte Immobilienfonds Swiss Life REF (CH) ESG Diversified Commercial Switzerland weist in seinem ersten Halbjahresabschluss per 30. September 2026 eine solide operative Entwicklung auf. Nach der Übernahme eines geografisch breit diversifizierten Portfolios von Geschäftsimmobilien konnte das Asset Management nahtlos fortgeführt werden und das operative Geschäft entwickelte sich robust. Per 30. September 2026 umfasste das Portfolio 19 kommerziell genutzte und eine gemischt genutzte Liegenschaft mit einem Verkehrswert von CHF 649,8 Millionen und weist damit einen klaren Fokus auf kommerzielle Nutzungen auf. Die Mietzinseinnahmen (nach Abzug von Leerstandskosten, Wertberichtigungen, Forderungen und Inkassoverlusten) beliefen sich in der Berichtsperiode auf CHF 13,6 Millionen. Die Mietzinsausfallrate lag bei 4,3% und bewegte sich damit im Rahmen des planmässigen Geschäftsverlaufs. Die Fondsbetriebsaufwandquote (TER GAV) betrug 0,73% des Bruttoanlagewerts und die Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) lag im Halbjahr bei 70,5%.



Insgesamt erwirtschaftete der Fonds im ersten Halbjahr einen Nettoertrag von CHF 7,4 Millionen. Zum Halbjahresstichtag fand keine Neubewertung des Immobilienportfolios statt. Nach Berücksichtigung der Liquidationssteuern auf unrealisierten Kapitalgewinnen und -verlusten belief sich der Gesamterfolg auf CHF 6,9 Millionen. Der Nettoinventarwert per 30. September 2026 betrug CHF 101,38 pro Anteil. Der Börsenkurs lag per Stichtag bei CHF 104,20, was einem Agio von 2,8% entspricht. Die Börsenkapitalisierung belief sich auf CHF 521,0 Millionen. Von der Kotierung am 1. April 2026 bis zum 30. September 2026 erzielte der Fonds eine Börsenperformance von 4,2%.



Die Fremdfinanzierungsquote lag per 30. September 2026 mit 21,95% innerhalb der strategischen Zielbandbreite. Die durchschnittliche Verzinsung der Fremdfinanzierungen belief sich auf 1,09%, während die durchschnittliche Restlaufzeit der Finanzierungen 3,38 Jahre betrug. Damit verfügt der Fonds über eine solide Finanzierungsstruktur mit attraktiven Finanzierungskonditionen.



Im zweiten Halbjahr liegt der Fokus des Asset Managements auf der aktiven Optimierung der Vermietungssituation und der frühzeitigen Verlängerung von Mietverträgen. Gleichzeitig werden gezielte Investitionen in die Qualität und eine nachhaltige Weiterentwicklung des Liegenschaftsportfolios vorangetrieben.



Den Halbjahresbericht per 30. September 2026 und weitere Informationen zum Fonds finden Sie unter folgendem Link .

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Swiss Life Asset Managers verfügt über 165 Jahre Erfahrung in der Verwaltung der Vermögenswerte der Swiss Life-Gruppe. Dieser Versicherungs-Ursprung hat die Anlagephilosophie entscheidend geprägt. Im Fokus dabei stehen oberste Grundsätze wie Werterhalt, die Erwirtschaftung langfristiger und beständiger Erträge und ein verantwortungsvoller Umgang mit Risiken. Diesen bewährten Ansatz macht Swiss Life Asset Managers auch Drittkunden an mehreren Standorten in Europa zugänglich.



Per 30. Juni 2026 verwaltete Swiss Life Asset Managers CHF 300,8 Milliarden Vermögen für die Swiss Life-Gruppe, davon über CHF 157,6 Milliarden für das Anlagegeschäft für Drittkunden. Darüber hinaus ist Swiss Life Asset Managers ein führender institutioneller Immobilieninvestor1 in Europa. Von den insgesamt CHF 300,8 Milliarden verwalteten Vermögen sind CHF 90,2 Milliarden in Immobilien investiert. Zusätzlich bewirtschaftet Swiss Life Asset Managers gemeinsam mit Livit insgesamt CHF 24,8 Milliarden an Liegenschaften. Total resultierten per Ende Juni 2026 somit verwaltete Immobilien im Wert von CHF 115 Milliarden.



Swiss Life Asset Managers beschäftigt über 2300 Mitarbeitende in Europa.



Ein finanziell selbstbestimmtes Leben

Swiss Life unterstützt Menschen dabei, ein finanziell selbstbestimmtes Leben zu führen und zuversichtlich in die Zukunft blicken zu können. Dieses Ziel verfolgt auch Swiss Life Asset Managers: Wir denken langfristig und handeln verantwortungsbewusst. Mit unserem Wissen und unserer Erfahrung entwickeln wir zukunftsorientierte Anlagelösungen. So unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihre langfristigen Anlageziele zu erreichen. Dies wiederum hilft ihren Kunden, damit sie langfristig planen und finanziell selbstbestimmt handeln können.



1 #2 IPE Top 150 Real Estate Investment Managers 2025 Ranking Europe, #2 INREV Fund Manager Survey 2026 Haftungsausschluss

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