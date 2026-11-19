Swiss Life Asset Management AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Medienmitteilung
Zürich, 19. November 2026
Swiss Life REF (CH) ESG Diversified Commercial Switzerland: Solide operative Entwicklung im ersten Halbjahr nach Lancierung
Nach der Übernahme eines geografisch breit diversifizierten Portfolios von Geschäftsimmobilien konnte das Asset Management nahtlos fortgeführt werden und das operative Geschäft entwickelte sich robust. Per 30. September 2026 umfasste das Portfolio 19 kommerziell genutzte und eine gemischt genutzte Liegenschaft mit einem Verkehrswert von CHF 649,8 Millionen und weist damit einen klaren Fokus auf kommerzielle Nutzungen auf. Die Mietzinseinnahmen (nach Abzug von Leerstandskosten, Wertberichtigungen, Forderungen und Inkassoverlusten) beliefen sich in der Berichtsperiode auf CHF 13,6 Millionen. Die Mietzinsausfallrate lag bei 4,3% und bewegte sich damit im Rahmen des planmässigen Geschäftsverlaufs. Die Fondsbetriebsaufwandquote (TER GAV) betrug 0,73% des Bruttoanlagewerts und die Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) lag im Halbjahr bei 70,5%.
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