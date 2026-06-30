Bekanntmachung
Regulierter Markt - ETF & ETP
WisdomTree Issuer ICAV,
Dublin, ireland
Wertpapierart: ETF
ISIN: IE00BQZJBXXX
bisheriger Wertpapierbezeichnung: WisdomTree US Equity Income UCITS ETF
künftiger Wertpapierbezeichnung: WisdomTree US High Dividend UCITS ETF
Änderung ab 01. Juli 2026
Frankfurt am Main, den 20. Juni 2026
Frankfurter Wertpapierbörse
Geschäftsführung
Regulierter Markt - ETF & ETP
WisdomTree Issuer ICAV,
Dublin, ireland
Wertpapierart: ETF
ISIN: IE00BQZJBXXX
bisheriger Wertpapierbezeichnung: WisdomTree US Equity Income UCITS ETF
künftiger Wertpapierbezeichnung: WisdomTree US High Dividend UCITS ETF
Änderung ab 01. Juli 2026
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