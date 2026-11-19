Die neue Studie der Adecco Group unter 40.500 Beschäftigten in 36 Ländern zeigt: Gut integrierte KI spart mehr Zeit. Damit ihr Einsatz auch zu nachhaltiger Leistungsfähigkeit führt, kommt es auf Weiterbildung, die aktive Einbindung der Arbeitnehmer:innen und ein am Menschen orientiertes Führungsverständnis an.

KI schafft einen größeren Mehrwert, wenn sie in die Arbeitsabläufe eingebettet ist. Arbeitnehmer:innen, die gut integrierte KI nutzen, sparen täglich 20 Prozent mehr Zeit und investieren diese Zeit mit höherer Wahrscheinlichkeit in wertschöpfendere Tätigkeiten.

Wer Beschäftigte bei der Einführung einbindet, stärkt ihre Anpassungsfähigkeit. 96 Prozent der Beschäftigten, die an der Neugestaltung ihrer Arbeit beteiligt sind, sind bereit, sich an veränderte Umgebungen anzupassen - im Vergleich zu 29 Prozent derjenigen, die nicht einbezogen wurden.

Die Work-Life-Balance hat das Gehalt als Hauptgrund für einen Jobwechsel abgelöst. Sie ist mittlerweile der wichtigste Grund für Mitarbeiter:innen, einen Wechsel in Betracht zu ziehen.

Zürich, Schweiz, 19. November 2026: Die Adecco Group (SIX: ADEN) hat heute die siebte Ausgabe ihrer jährlichen Studie "Global Workforce of the Future" veröffentlicht, die auf einer Umfrage unter 40.500 Arbeitnehmer:innen in 36 Ländern basiert. Die Ergebnisse zeigen, dass die Einführung von KI rasch voranschreitet, die Technologie jedoch ihren größten Nutzen entfaltet, wenn Unternehmen die Arbeit auf die Menschen ausrichten, sie mit den entsprechenden Kompetenzen ausstatten und ihnen ein Mitspracherecht bei der Umsetzung von Veränderungen einräumen.

KI ist mittlerweile fest im Arbeitsleben verankert. Fast drei Viertel (74 Prozent) der Arbeitnehmer:innen nutzen KI-Agenten bei der Arbeit - ein Anstieg im Vergleich zu 64 Prozent im Jahr 2025. Technologie ist ein zentraler Bestandteil von vier der fünf wichtigsten Einflussfaktoren, die die Arbeitswelt neu gestalten. Doch der Einsatz allein garantiert noch keinen Mehrwert. Die Untersuchung weist auf eine sich vergrößernde Kluft zwischen Unternehmen hin, die KI lediglich einsetzen und solchen, die Menschen, KI-Agenten und Arbeitsabläufe zu einer gut abgestimmten hybriden Belegschaft zusammenführen.

Dort, wo KI gut in die Arbeitsabläufe integriert ist, geben die Beschäftigten an, täglich 20 Prozent mehr Zeit einzusparen als Nutzer:innen mit geringerer Integration. Sie nutzen die eingesparte Zeit zudem eher für höherwertige Tätigkeiten und fühlen sich durch die Notwendigkeit, KI-Tools effektiv einzusetzen, siebenmal seltener überfordert. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Produktivitätssteigerungen weniger vom Zugang zur Technologie abhängen als davon, wie effektiv diese in die Arbeit selbst eingebettet ist.

Denis Machuel, CEO der Adecco Group: "In der nächsten Phase von KI in der Arbeitswelt geht es nicht darum, mehr Tools einzusetzen. Es geht darum, Menschen und Technologie effektiver aufeinander abzustimmen. Wenn Mitarbeiter:innen mitgestalten können, wie Arbeit neu organisiert wird und gleichzeitig die notwendige Weiterbildung und Orientierung erhalten, um sich an Veränderungen anzupassen, schafft KI einen größeren Mehrwert und Veränderungen lassen sich leichter bewältigen. KI entfaltet ihre größte Wirkung, wenn sie gemeinsam mit den Menschen gestaltet wird und nicht über ihre Köpfe hinweg."

Peter Blersch, Country President Germany & Regional Head Adecco DACH: "Was bedeutet KI konkret für meinen Job? Auf diese Frage verdienen Beschäftigte eine klare Antwort. In Deutschland nutzen bereits 87 Prozent der Befragten KI-Agenten bei der Arbeit. Und 92 Prozent der Beschäftigten, die klar darüber informiert werden, wie KI ihre Arbeit verändert, fühlen sich mit diesen Veränderungen wohl. Gleichzeitig hat nur jede fünfte befragte Person das Gefühl, dass ihre Führungskräfte verstehen, was der Wandel für sie bedeutet. Das muss uns als Führungskräfte aufrütteln. Wir müssen ehrlich sagen, was sich verändert, bei Sorgen zuhören und den Menschen die Möglichkeit geben, ihre Arbeit mitzugestalten."

Die Einbindung der Beschäftigten verwandelt Umbrüche in Anpassungsfähigkeit

Ebenso wichtig ist die Einbindung der Mitarbeitenden. Unter denen, deren Arbeitgeber:innen sie in die Neugestaltung der Arbeit als Reaktion auf KI einbeziehen, geben 96 Prozent an, dass sie bereit sind, sich an veränderte Umgebungen anzupassen - im Vergleich zu 29 Prozent der Mitarbeitenden, die nicht einbezogen werden. Auch klare Kommunikation spielt eine Rolle: 92 Prozent der Mitarbeitenden, deren Führungskräfte erklären, wie KI ihre Rolle verändern wird, stehen KI-bezogenen Veränderungen positiv gegenüber. Fehlt diese Kommunikation, sind es 15 Prozent.

Weiterbildung nimmt ab, während sich die Anforderungen schneller ändern

Weiterbildung ist die Brücke von der KI-Einführung zur erfolgreichen Anpassung an neue Arbeitsweisen. Doch die Beschäftigten laufen Gefahr, den Anschluss zu verlieren, während KI ihre Rollen neu gestaltet. Zwei Drittel der Beschäftigten, nämlich 66 Prozent, geben an, dass KI die für ihre Arbeit erforderlichen Kompetenzen verändert hat. Trotz dieses Wandels ist die Teilnahme an KI-Schulungen von 77 Prozent im Jahr 2025 auf 67 Prozent im Jahr 2026 gesunken. Unter den KI-Nutzer:innen geben 93 Prozent derjenigen, die eine Schulung absolviert haben, an, dass KI ihre Produktivität gesteigert hat - im Vergleich zu 47 Prozent derjenigen, die keine Schulung absolviert haben. Geschulte Nutzer:innen erkennen zudem deutlich häufiger neue Lern- und Karrieremöglichkeiten und fühlen sich bei der Zusammenarbeit mit KI-Agenten wohler.

Der Engpass in der Führungsebene

Der Bericht identifiziert einen Führungsengpass im Wandel. Nur 19 Prozent der Beschäftigten geben an, dass Führungskräfte Verständnis für die Auswirkungen des Wandels zeigen, 21 Prozent haben das Gefühl, dass Bedenken hinsichtlich neuer Technologien ernst genommen werden und 39 Prozent fühlen sich von ihrem Vorgesetzten bei der Anpassung unterstützt. Im Gegensatz dazu berichten Beschäftigte, die ein hohes Maß an psychologischer Sicherheit erfahren, von deutlich stärkerem Selbstvertrauen, besserer Problemlösungsfähigkeit und größerer Anpassungsbereitschaft.

Work-Life-Balance rückt an die Spitze

Die Beschäftigten überdenken derzeit, was einen Arbeitsplatz lohnenswert macht. Zum ersten Mal ist die Work-Life-Balance zum Hauptgrund geworden, warum Mitarbeiter:innen einen Wechsel des Arbeitgebers in Betracht ziehen - sie hat das Gehalt überholt, da flexible Arbeitsmodelle und das Wohlbefinden in einer Belegschaft, die einen raschen technologischen Wandel durchläuft, an Bedeutung gewinnen. Die Work-Life-Balance ist nun der Hauptgrund, warum Mitarbeiter:innen einen Jobwechsel in Betracht ziehen, noch vor dem Gehalt, das auf den vierten Platz zurückgefallen ist. Flexibilität bei den Arbeitszeiten und die Möglichkeit zur Remote-Arbeit belegen den zweiten bzw. dritten Platz.

Vom Einsatz von KI bis zur Steuerung hybrider Belegschaften

Diese Erkenntnisse unterstreichen die Notwendigkeit einer hybriden Personalkoordination. Dazu gehören die Neugestaltung von Aufgaben und Arbeitsabläufen unter Berücksichtigung der sich ergänzenden Stärken von Mensch und Technologie, die Definition klarer Rollen für Mitarbeiter:innen, KI-Agenten und andere Tools sowie die Gewährung der Autonomie, Schulung und Betreuung, die die Mitarbeiter:innen benötigen, um diese sinnvoll einzusetzen. Auf diese Weise können Unternehmen die Einführung von KI in messbaren Mehrwert umwandeln, ohne Vertrauen, Zuversicht oder Wohlbefinden zu untergraben.

Die Studie fordert Unternehmen dazu auf, die Mitarbeiter:innen in die Neugestaltung der Arbeit einzubeziehen, KI in Arbeitsabläufe zu integrieren, anstatt sie nur zusätzlich einzusetzen, die Mitarbeiter:innen darauf zu schulen, sich anzupassen, anstatt die Technologie lediglich zu übernehmen, klar zu kommunizieren, wie sich Rollen und Kompetenzen verändern und zu beobachten, ob steigende Produktivitätserwartungen einen untragbaren Druck erzeugen. Unternehmen werden dazu ermutigt, Flexibilität, Autonomie und die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zu wahren, während sich die Anforderungen am Arbeitsplatz wandeln.

Methodik

Die Adecco Group befragte zwischen Juni und Juli 2026 40.500 Arbeitnehmer:innen in 36 Ländern und 21 Branchen im Rahmen einer Online-Umfrage, die in den jeweiligen Landessprachen durchgeführt wurde.

Die vollständige Studie ist hier zu finden.

Pressekontakt

Carolin Rapp

Director Communications

+49 173 8649179

presse@adeccogroup.com

Über die Adecco Group

Die Adecco Group ist das weltweit führende Unternehmen für Talent- und Technologie-Expertise. Unser Ziel ist es, die Zukunft für alle zu gestalten. Mit unseren drei globalen Geschäftsbereichen - Adecco, Akkodis und LHH - in 60 Ländern ermöglichen wir Menschen eine nachhaltige und lebenslange Beschäftigungsfähigkeit, bieten digitale Engineering-Beratung zur Innovation und Beschleunigung der geschäftlichen Transformation und unterstützen Unternehmen dabei, ihre Belegschaften zu optimieren. Die Adecco Group geht mit gutem Beispiel voran und setzt sich für die Förderung nachhaltiger Beschäftigungsfähigkeit sowie für widerstandsfähige Volkswirtschaften und Gemeinschaften ein. Die Adecco Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich, Schweiz (ISIN: CH0012138605) und ist an der SIX Swiss Exchange (ADEN) notiert. www.adeccogroup.com