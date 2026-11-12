Zürich - Die Adecco Group ist im dritten Quartal 2026 weiter gewachsen. Auch für das Schlussquartal ist das Management zuversichtlich. Zudem kündigte der Personaldienstleister eine Reorganisation an. Der Umsatz stieg von Juli bis September um 4 Prozent auf 6,0 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Organisch und handelstagbereinigt betrug das Wachstum 3,7 Prozent. Im ersten und zweiten Quartal 2026 hatte die Gruppe bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab