Zürich - Die Adecco Group ist im dritten Quartal 2026 weiter gewachsen. Auch für das Schlussquartal ist das Management zuversichtlich. Zudem kündigte der Personaldienstleister eine Reorganisation an. Der Umsatz stieg von Juli bis September um 4 Prozent auf 6,0 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Organisch und handelstagbereinigt betrug das Wachstum 3,7 Prozent. Im ersten und zweiten Quartal 2026 hatte die Gruppe bereits ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.