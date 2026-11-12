Zürich - Die Adecco Group ist im dritten Quartal 2026 weiter gewachsen. Die Dynamik hat zum sehr starken Vorquartal allerdings etwas nachgelassen. Im Schlussquartal soll sich die positive Entwicklung fortsetzen. Organisch - also bereinigt um Wechselkurseffekte und die unterschiedliche Zahl der Arbeitstage - wuchs Adecco um 3,7 Prozent, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Im zweiten Quartal 2026 hatte der Personaldienstleister noch um 5,6 ...

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