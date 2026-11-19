Eschborn (ots) -Um kritische KI-Kompetenzlücken zu schließen, setzen Unternehmen häufig auf flexible Beschäftigungsmodelle - zunehmend auch international. Welche Rolle dabei externe Fachkräfte und digitale Recruiting-Kanäle spielen, zeigt der Randstad Tech Talent Report 2026.Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick- 74 % der befragten deutschen Unternehmen nennen flexible externe Fachkräfte als erste Wahl im Tech-Recruiting (global: 63 %).- Nur 19 % decken ihren Fachkräftebedarf über unbefristete Festanstellungen (global: 33 %) - der niedrigste Wert aller elf untersuchten Märkte.- 95 % nutzen digitale Talentplattformen als wichtigsten Recruiting-Kanal oder bauen deren Nutzung aus (global: 92 %).Bei der Fachkräftesuche im KI-Bereich beschränken sich die Unternehmen nicht auf den deutschen Arbeitsmarkt. 47 % der Befragten bevorzugen externe Fachkräfte aus geografisch näher gelegenen oder weiter entfernten Ländern (Nearshore und Offshore), um kritische KI-Kompetenzlücken zu schließen. Im internationalen Durchschnitt sind es rund 32 %. Deutsche Unternehmen greifen damit bei der Suche nach spezialisiertem KI-Wissen vergleichsweise häufig auf internationale Talentpools zurück.Hohe Personalkosten begünstigen flexible BeschäftigungsmodelleEin wichtiger Grund für die Veränderung der KI-Talentstrategien sind die Kosten für dauerhaft beschäftigte Fachkräfte. 41 % der befragten Unternehmen in Deutschland geben an, dass diese zu hoch geworden seien und sie deshalb verstärkt auf Freelancer:innen, projektbezogene Expert:innen oder andere externe Fachkräfte setzen. International liegt der Anteil mit 42 % auf vergleichbarem Niveau.Digitale Talentplattformen verändern die Tech-RekrutierungUm Zugang zu vorab geprüften Fachkräfteprofilen und spezialisierten Talentnetzwerken zu bekommen, setzen Unternehmen vor allem auf digitale Talentplattformen. 41 % der deutschen befragten Unternehmen nutzen sie bereits als wichtigsten Kanal für ihr Recruiting, weitere 54 % bauen die Nutzung aus. Auch jenseits der Plattformen verändern sich die Wege der Personalgewinnung: 41 % der deutschen Befragten verzichten bei der Tech-Rekrutierung zunehmen auf eingehende Bewerbungen und greifen stattdessen auf etablierte Talentpartner, interne Mobilität und kuratierte Netzwerke zurück (global: 34 %)."Für KI-Projekte brauchen Unternehmen nicht einfach mehr Fachkräfte, sondern Menschen mit ganz bestimmten Kompetenzen", sagt Robert Bhuiyan, Senior Director Market Leadership Professional Talent Solution bei Randstad Deutschland. "Unternehmen sollten zunächst klären, welche Aufgaben anstehen, welche Erfahrungen Fachkräfte dafür mitbringen müssen und für welchen Zeitraum sie benötigt werden. Digitale Talentplattformen eröffnen den Zugang zu einem größeren Kreis an Talenten, entscheidend ist aber die passgenaue Auswahl. Hier können spezialisierte Personaldienstleister unterstützen, indem sie Qualifikationen und Projekterfahrung prüfen und geeignete Fachkräfte gezielt mit den Anforderungen eines Unternehmens zusammenbringen."Über den Randstad Tech Talent Report 2026Der Randstad Tech Talent Report 2026 (https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=u001.gqh-2BaxUzlo7XKIuSly0rC0ao6vRXEYuGQCiY1w-2F9wlgZc-2B32s26rkzOSSbLxIl9YvAjmU22VXEGUgIXfwQ0Faw-3D-3D2-Xl_Wudjxb2Bf8KRWUTq6wbijtO69Cu8DhjfAP7IAMNG2Be3Ctr5EmwkQCCc8TiCD35mW8qpMXbq-2FDb9DZY2MeyVyCp3yySE2ZOK3tllvTpycqwnmHK8ev1Smr0os-2B0c09lCbUHxcA2f6pTXtSBPTZAUOF-2BNGxY6DL3HC-2Bxc7cK23NtthEOIMxfZOjELxGMHMvebzNn75m4gU1-2B31Mlhu9cc7TdioxyDIhqd-2BzvPrXQfMugZryhcuLj0vsRVtGX45mIJFsvqXMmZeluQyYA8cE8JtWB-2FckFvuGnUVLSMdQclfchz6YGPMXxzRX9p3zjbD-2FXHhvFC4MxcX4gSfM6z3TSXc7iTT1OcfxQ-2Bh6aSzSruAww-3D) "Tech-Talente im Wandel: Teams für das KI-Zeitalter aufstellen" basiert auf Primär- und Sekundärforschung. Für die Primärstudie wurden in der ersten Augusthälfte 2026 insgesamt 1.100 Führungskräfte und Entscheider:innen aus Wirtschaft und Technologie in elf Märkten befragt: in Australien, Belgien, Frankreich, Deutschland, Indien, Italien, Japan, den Niederlanden, Spanien, dem Vereinigten Königreich und den USA. Pro Markt nahmen 100 für Personalplanung und die Strategie für digitale Fachkräfte verantwortliche Entscheider:innen teil. Für die Stichprobenziehung wurde Evalueserve eingesetzt. Die im August 2026 von Randstad Market Intelligence durchgeführte Sekundäranalyse umfasst Daten aus mehr als 20 Millionen Stellenanzeigen und rund 100 Millionen Kandidat:innenprofilen.Über RandstadRandstad ist einer der weltweit führenden Personaldienstleister mit dem Ziel, so spezialisiert und so fair zu werden wie kein anderes Unternehmen in der Welt der Arbeit. Wir sind Partner für Talente und Kunden und kennen den Arbeitsmarkt genau. Durch unsere vier Spezialisierungen - Operational, Professional, Digital und Enterprise - unterstützen wir Unternehmen dabei, mit leistungsfähigen, vielfältigen und agilen Teams erfolgreich zu sein. Wir bieten Menschen mit jeglichem Hintergrund faire Jobchancen und helfen ihnen, mit der sich stetig wandelnden Arbeitswelt mitzuhalten.Randstad Deutschland ist mit rund 28.200 Mitarbeitenden, darunter 1.800 internen, und 390 Standorten in 270 Städten vertreten. Unser Umsatzvolumen umfasste 2025 1,493 Milliarden Euro. CEO ist Henri Viswat.Seit über 55 Jahren in Deutschland aktiv, gehört Randstad Deutschland zur 1960 in Amsterdam gegründeten und dort börsennotierten Randstad N.V. mit Sitz im niederländischen Diemen. 2025 hat Randstad mit rund 38.000 Mitarbeitenden weltweit mehr als 1,7 Millionen Personen in 39 Ländern bei ihrer Suche nach einem für sie passenden Job geholfen sowie fast 150.000 Kunden unterstützt und damit einen Gesamtumsatz von 23,1 Milliarden Euro erwirtschaftet.Presseunterlagen und Bildmaterial zum Herunterladen finden Sie im Pressebereich (https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=u001.gqh-2BaxUzlo7XKIuSly0rC9cnqPISsmFfKwD-2BD00b5nvA8BThbV-2FIBT46VPx4meeJ4L6H3xyy4aoxN8XRZHMrPVituY0Q4Jw-2FxCFdSIyjdVslzSDsxOLrmassE-2BEop3zdeQ-2FmuUhAUb67tOkTWAM5nEvtaUYqxCHrhsF6i9j6mOimGboTQx3K3ZMCTEeoUUU0X9OPSpD4xbWGNlTGBq-2FDsbZnlQiWnYrBNXGj9t8-2FtW7zginBTDTvAGkMfEy1OY88JBsejhqYsQbQgCCRLmgcEDt5KsIm0C8bXwah2lZJotzCDq0QA4HDfEpKy2UzFMuH-2Fb81s7L2JPT05JRikRuid9NtReZqiYcE7zhXF2AI0Xnj0tAhwcKx5B0O-2BaDIv0px-2Fus7rcca1bwdz4pSsa30-2Fs5cMcouCJcSLhX55Rf1AMNAidwtjikGlR3yOc6jjHGEz6aD3C8McBm-2BnvwOcsmecMSPdKoZiM-2F8BYBG0gBioNi0NgCAfRe30kSCDKGjk2V-2B72kfmYHH7AszgxO-2B0BAH62M7PTv-2BBXlvFSCfYKnUTdK4-2Fid7VICHaPzujz9WKVnHy-2FtT1ikYiOgcBxzSLyktJaWT2bkCWqXh-2FqyauwS-2FJrfPk8dbXTw4pM32tQDZM186ramwDpGoZ91Z5W7wexMsZwwppKtIZNRV047z48Ve15rIPwyEqpFThSyVpT8Dr61BU5iRvAnYKUgobeyxfaAtLlcV31NyBi0Eh06Gkzj-2FjwOx4YHq93o5ZPqW-2BTFKzUsSx5Rf4T0mOQLYaK8Hk6K1udCx6K610GUDDmRewjC0DAF3SzEx7nNhYZ4Z9dxaBnG4xgCUPl2tcanL4oxq37n8-2BcU7DAPQU7JJvwF4S6BDVaewXWnHZYwcXa0KfKTqqXopxzlh3B9qlNev-2Fj0B9dmEXaMK3LZ2-2B5cUq514RszvbjglTE1mfGjSfr42VE59fxMoGjfnXLp8LCVjYQIUkvE3rPDHlciBixoQd1Av0vT3bWw2iIc2VQVYCJ6LeeC7HsGute-2B0H8ae12jMz71VFmj4LaEbjWCTpwTiP-2Bmh5F8grwFPdWeoErUqRQgT5JZiIRmF3KqjgAusI2grORUeEq-2BrHLL8mGp-2FGLdxwN-2FmtdjxFiVVA8W1hXGW2clMHIu-2BCDTerNSJ6EaRev39Nv96f71C7BNLxKyyRd8V-2B0jKvgPiZjojYQi9ngNTm-2FVcjTEUAdFf02Nc6elIoOEtQxj50PGTuc0bHbrW8eGAhnZN6NaAta0J-2B-2BM0Rxi3PRwUjqAzIkRucHngrNM7HmOp2NTuv7AE4opr5-2ByrfwhfxDAsVJHIAQ2DuvIXBAudxiJSfIhCrbo4ogBt9SUamePLMqfRcC5QE8NMmhENU00yNvxBEunmFZG4AqEAlHyfFnI1IKYslXaYcCK7eOa5KbRX31SOk1CYNJOGNM56iZ-2Bcwk0AiGsTbX4-2Fh1jinnhp7m-2BXiJ-2BQ9HZobBdDe3X7w8EIzi0Yk6WTx7sqBfgR9a1LcNuKecw3jFeQuqGef-2BjrhQDtLLhrYFkof15DOgSOfSfnu0QAcmN8eRC8ivsKtwtSGRmCwXtVhvaJW9VYpgQWrAPNsBtJ8B75DaUQ_Wudjxb2Bf8KRWUTq6wbijtO69Cu8DhjfAP7IAMNG2Be3Ctr5EmwkQCCc8TiCD35mW8qpMXbq-2FDb9DZY2MeyVyCp3yySE2ZOK3tllvTpycqwnmHK8ev1Smr0os-2B0c09lCbUHxcA2f6pTXtSBPTZAUOF-2BNGxY6DL3HC-2Bxc7cK23NtthEOIMxfZOjELxGMHMvebFGBYccht7QNWPpSoCGX2HLnhcAT-2FMfFkZyeI8-2F2p0Ri9PvxcXSC094of91pDeQACui6egMeYP4N6QhbHGjI9NL9RdM1b-2BxIi1Vr5dcKxWP0EoD6eOtax0bxmRnjioHBBj9Tqw-2BXQYma9c7IPp7oU430uwAN9UtcYXwxqLk1Fy1E-3D) von Randstad.Pressekontakt:Randstad Deutschland PressestelleBettina DeschFrankfurter Straße 10065760 EschbornFon 01525 / 450-9349E-Mail: presse@randstad.dewww.randstad.deOriginal-Content von: Randstad Deutschland GmbH & Co. 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