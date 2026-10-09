Datum der Anmeldung:
07.10.2026
Aktenzeichen:
B5-111/26
Unternehmen:
Cerberus / Deepwater Lord (Mechanical Engineering Business -Maschinenbausparte- der Goodwin PLC) (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Förderpumpen, Guss- und Bearbeitung (Zerspanung) hochpräziser Komponenten, Rückschlagventile, Tauchpumpen
07.10.2026
Aktenzeichen:
B5-111/26
Unternehmen:
Cerberus / Deepwater Lord (Mechanical Engineering Business -Maschinenbausparte- der Goodwin PLC) (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Förderpumpen, Guss- und Bearbeitung (Zerspanung) hochpräziser Komponenten, Rückschlagventile, Tauchpumpen
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