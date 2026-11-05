The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 05.11.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 05.11.2026
ISIN Name
CA13711A1003 CANAMERA ENERGY MET.CORP.
CA75865L1094 REEXPLORATION INC.
DK0061412772 CADELER A/S DK 1
GB00BF52QY14 MIRRIAD ADVERT. LS-,00001
GB00BNNFM402 TRELLUS HEALTH LS -,0006
IE00080CTXXX OSS-ESG.BA.E.S 1DEOD
IE00BG0HDR01 ENGAGE XR HLD. IL EO-,001
IE00BHNGHXXX O.IE-US MV.E.NR 1AEOA
IE00BJBLDXXX OSSIAM-O.US ESG L.CEF1AEO
IE00BN0YSXXX OSI-O.F.BIOD. 1AEOA
MHY8897Y2307 TOP SHIPS DL-,01
NO0011179XXX CALLIGO (UK) 21/28 FLR
SE0010600106 INFREA AB
SE0023440763 MY BEAT AB
US5290434084 LXP INDUSTRIAL TRUST
US9396531017 ELME COMMUNIT. SBI DL-,01
US94988J6XXX WELLS FARGO 23/26 MTN
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 05.11.2026
ISIN Name
CA13711A1003 CANAMERA ENERGY MET.CORP.
CA75865L1094 REEXPLORATION INC.
DK0061412772 CADELER A/S DK 1
GB00BF52QY14 MIRRIAD ADVERT. LS-,00001
GB00BNNFM402 TRELLUS HEALTH LS -,0006
IE00080CTXXX OSS-ESG.BA.E.S 1DEOD
IE00BG0HDR01 ENGAGE XR HLD. IL EO-,001
IE00BHNGHXXX O.IE-US MV.E.NR 1AEOA
IE00BJBLDXXX OSSIAM-O.US ESG L.CEF1AEO
IE00BN0YSXXX OSI-O.F.BIOD. 1AEOA
MHY8897Y2307 TOP SHIPS DL-,01
NO0011179XXX CALLIGO (UK) 21/28 FLR
SE0010600106 INFREA AB
SE0023440763 MY BEAT AB
US5290434084 LXP INDUSTRIAL TRUST
US9396531017 ELME COMMUNIT. SBI DL-,01
US94988J6XXX WELLS FARGO 23/26 MTN
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