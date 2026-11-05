Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA13711A1003 Canamera Energy Metals Corp. 05.11.2026 CA13711A2XXX Canamera Energy Metals Corp. 06.11.2026 Tausch 6:1
MHY8897Y2307 TOP Ships Inc. 05.11.2026 MHY8897Y8XXX TOP Ships Inc. 06.11.2026 Tausch 10:1
CA75865L1094 ReeXploration Inc. 05.11.2026 CA75865L2XXX ReeXploration Inc. 06.11.2026 Tausch 5:1
SE0023440763 My Beat AB 05.11.2026 SE0031013XXX My Beat AB 06.11.2026 Tausch 20:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA13711A1003 Canamera Energy Metals Corp. 05.11.2026 CA13711A2XXX Canamera Energy Metals Corp. 06.11.2026 Tausch 6:1
MHY8897Y2307 TOP Ships Inc. 05.11.2026 MHY8897Y8XXX TOP Ships Inc. 06.11.2026 Tausch 10:1
CA75865L1094 ReeXploration Inc. 05.11.2026 CA75865L2XXX ReeXploration Inc. 06.11.2026 Tausch 5:1
SE0023440763 My Beat AB 05.11.2026 SE0031013XXX My Beat AB 06.11.2026 Tausch 20:1
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