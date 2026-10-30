The following instruments on XETRA do have their first trading 30.10.2026Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 30.10.2026Aktien1 CA17286A1066 Citadel Income Fund2 MHY1114L1074 Capital Maritime Financial Corp.3 CNE1000081B8 Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd.4 AU000000GRV0 Greenvale Energy Ltd.5 CA4820441042 Juno Industries Ltd.6 CA91881B1085 Val-d'Or Mining Corp.7 US63938C4050 Navient Holdings Inc. NTS8 CA2269241089 Critical Copper Mining Corp.9 GB00BXP3H253 Gunsynd PLC10 MHY1250N3056 Rubico Inc.Anleihen/ETF1 XS3552905XXX Enexis Holding N.V.2 US195325EXXX Kolumbien, Republik3 US195325EXXX Kolumbien, Republik4 XS3553990XXX The Procter & Gamble Co.5 FR001401BXXX Edenred SE6 FR001401BXXX Mercialys7 FR001401BXXX Schneider Electric SE8 US37045XFXXX General Motors Financial Co. Inc.9 NZIDBDT01XXX Inter-American Development Bank10 XS3552902XXX Skandinaviska Enskilda Banken AB11 US882508CXXX Texas Instruments Inc.12 XS3553990XXX The Procter & Gamble Co.13 US092914AXXX Blackstone Reg Finance Co. LLC14 US092914AXXX Blackstone Reg Finance Co. LLC15 US12505BAXXX CBRE Services Inc.16 US12505BAXXX CBRE Services Inc.17 USE62412EXXX Iberdrola Finanzas S.A.18 USE62412EXXX Iberdrola Finanzas S.A.19 US49326EEXXX Keycorp20 US195325EXXX Kolumbien, Republik21 XS3556889XXX Luminor Bank AS22 XS3550550XXX Prudential Funding (Asia) PLC23 XS3553916XXX Schlumberger Finance B.V.24 XS3553990XXX The Procter & Gamble Co.25 XS3553990XXX The Procter & Gamble Co.26 USU98737AXXX ZF North America Capital Inc.27 XS3556798XXX Commerzbank AG28 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale29 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale30 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale31 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale32 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale33 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale34 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale35 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale36 LU2976312XXX YIS MSCI Europe Selection UCITS ETF37 LU3053350XXX YIS MSCI USA Selection UCITS ETF38 LU3147499XXX YIS MSCI World Selection UCITS ETF39 LU3249968XXX YIS MSCI North America Selection UCITS ETF40 LU2976321XXX YIS EMU Government Bond UCITS ETF41 LU2976321XXX YIS 1-10 Year EMU Government Bond UCITS ETF42 LU2976320XXX YIS 1-3 Year EMU Government Bond UCITS ETF43 LU2976320XXX YIS 3-5 Year EMU Government Bond UCITS ETF44 LU3053352XXX YIS US Government Bond UCITS ETF