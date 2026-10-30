The following instruments on XETRA do have their first trading 30.10.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 30.10.2026
Aktien
1 CA17286A1066 Citadel Income Fund
2 MHY1114L1074 Capital Maritime Financial Corp.
3 CNE1000081B8 Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd.
4 AU000000GRV0 Greenvale Energy Ltd.
5 CA4820441042 Juno Industries Ltd.
6 CA91881B1085 Val-d'Or Mining Corp.
7 US63938C4050 Navient Holdings Inc. NTS
8 CA2269241089 Critical Copper Mining Corp.
9 GB00BXP3H253 Gunsynd PLC
10 MHY1250N3056 Rubico Inc.
Anleihen/ETF
1 XS3552905XXX Enexis Holding N.V.
2 US195325EXXX Kolumbien, Republik
3 US195325EXXX Kolumbien, Republik
4 XS3553990XXX The Procter & Gamble Co.
5 FR001401BXXX Edenred SE
6 FR001401BXXX Mercialys
7 FR001401BXXX Schneider Electric SE
8 US37045XFXXX General Motors Financial Co. Inc.
9 NZIDBDT01XXX Inter-American Development Bank
10 XS3552902XXX Skandinaviska Enskilda Banken AB
11 US882508CXXX Texas Instruments Inc.
12 XS3553990XXX The Procter & Gamble Co.
13 US092914AXXX Blackstone Reg Finance Co. LLC
14 US092914AXXX Blackstone Reg Finance Co. LLC
15 US12505BAXXX CBRE Services Inc.
16 US12505BAXXX CBRE Services Inc.
17 USE62412EXXX Iberdrola Finanzas S.A.
18 USE62412EXXX Iberdrola Finanzas S.A.
19 US49326EEXXX Keycorp
20 US195325EXXX Kolumbien, Republik
21 XS3556889XXX Luminor Bank AS
22 XS3550550XXX Prudential Funding (Asia) PLC
23 XS3553916XXX Schlumberger Finance B.V.
24 XS3553990XXX The Procter & Gamble Co.
25 XS3553990XXX The Procter & Gamble Co.
26 USU98737AXXX ZF North America Capital Inc.
27 XS3556798XXX Commerzbank AG
28 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
29 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
30 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
31 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
32 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
33 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
34 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
35 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
36 LU2976312XXX YIS MSCI Europe Selection UCITS ETF
37 LU3053350XXX YIS MSCI USA Selection UCITS ETF
38 LU3147499XXX YIS MSCI World Selection UCITS ETF
39 LU3249968XXX YIS MSCI North America Selection UCITS ETF
40 LU2976321XXX YIS EMU Government Bond UCITS ETF
41 LU2976321XXX YIS 1-10 Year EMU Government Bond UCITS ETF
42 LU2976320XXX YIS 1-3 Year EMU Government Bond UCITS ETF
43 LU2976320XXX YIS 3-5 Year EMU Government Bond UCITS ETF
44 LU3053352XXX YIS US Government Bond UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 30.10.2026
Aktien
1 CA17286A1066 Citadel Income Fund
2 MHY1114L1074 Capital Maritime Financial Corp.
3 CNE1000081B8 Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd.
4 AU000000GRV0 Greenvale Energy Ltd.
5 CA4820441042 Juno Industries Ltd.
6 CA91881B1085 Val-d'Or Mining Corp.
7 US63938C4050 Navient Holdings Inc. NTS
8 CA2269241089 Critical Copper Mining Corp.
9 GB00BXP3H253 Gunsynd PLC
10 MHY1250N3056 Rubico Inc.
Anleihen/ETF
1 XS3552905XXX Enexis Holding N.V.
2 US195325EXXX Kolumbien, Republik
3 US195325EXXX Kolumbien, Republik
4 XS3553990XXX The Procter & Gamble Co.
5 FR001401BXXX Edenred SE
6 FR001401BXXX Mercialys
7 FR001401BXXX Schneider Electric SE
8 US37045XFXXX General Motors Financial Co. Inc.
9 NZIDBDT01XXX Inter-American Development Bank
10 XS3552902XXX Skandinaviska Enskilda Banken AB
11 US882508CXXX Texas Instruments Inc.
12 XS3553990XXX The Procter & Gamble Co.
13 US092914AXXX Blackstone Reg Finance Co. LLC
14 US092914AXXX Blackstone Reg Finance Co. LLC
15 US12505BAXXX CBRE Services Inc.
16 US12505BAXXX CBRE Services Inc.
17 USE62412EXXX Iberdrola Finanzas S.A.
18 USE62412EXXX Iberdrola Finanzas S.A.
19 US49326EEXXX Keycorp
20 US195325EXXX Kolumbien, Republik
21 XS3556889XXX Luminor Bank AS
22 XS3550550XXX Prudential Funding (Asia) PLC
23 XS3553916XXX Schlumberger Finance B.V.
24 XS3553990XXX The Procter & Gamble Co.
25 XS3553990XXX The Procter & Gamble Co.
26 USU98737AXXX ZF North America Capital Inc.
27 XS3556798XXX Commerzbank AG
28 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
29 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
30 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
31 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
32 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
33 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
34 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
35 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
36 LU2976312XXX YIS MSCI Europe Selection UCITS ETF
37 LU3053350XXX YIS MSCI USA Selection UCITS ETF
38 LU3147499XXX YIS MSCI World Selection UCITS ETF
39 LU3249968XXX YIS MSCI North America Selection UCITS ETF
40 LU2976321XXX YIS EMU Government Bond UCITS ETF
41 LU2976321XXX YIS 1-10 Year EMU Government Bond UCITS ETF
42 LU2976320XXX YIS 1-3 Year EMU Government Bond UCITS ETF
43 LU2976320XXX YIS 3-5 Year EMU Government Bond UCITS ETF
44 LU3053352XXX YIS US Government Bond UCITS ETF
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