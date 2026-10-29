Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA18066R1038 Clarity Metals Corp 29.10.2026 CA2269241XXX Critical Copper Mining Corp. 30.10.2026 Tausch 3:1
GB00BMD6PM55 Gunsynd PLC 29.10.2026 GB00BXP3HXXX Gunsynd PLC 30.10.2026 Tausch 12:1
MHY1250N1316 Rubico Inc. 29.10.2026 MHY1250N3XXX Rubico Inc. 30.10.2026 Tausch 25:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA18066R1038 Clarity Metals Corp 29.10.2026 CA2269241XXX Critical Copper Mining Corp. 30.10.2026 Tausch 3:1
GB00BMD6PM55 Gunsynd PLC 29.10.2026 GB00BXP3HXXX Gunsynd PLC 30.10.2026 Tausch 12:1
MHY1250N1316 Rubico Inc. 29.10.2026 MHY1250N3XXX Rubico Inc. 30.10.2026 Tausch 25:1
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