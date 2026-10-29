The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 29.10.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 29.10.2026
ISIN Name
CA18066R1038 CLARITY METALS CORP.
GB00BMD6PM55 GUNSYND PLC LS -,0102
MHY1250N1316 RUBICO INC.
XS2349786XXX PAPREC HLDG 21/28 REGS
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 29.10.2026
ISIN Name
CA18066R1038 CLARITY METALS CORP.
GB00BMD6PM55 GUNSYND PLC LS -,0102
MHY1250N1316 RUBICO INC.
XS2349786XXX PAPREC HLDG 21/28 REGS
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