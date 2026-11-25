Kaufsignal in Sicht?!

Cybersicherheitslösungen, Identitätsschutz und Finanzdienstleistungen von Gen Digital für Privatkunden und Unternehmen. Swingtrade JETZT?

Gen Digital (GEN) - ISIN US6687711084

Rückblick

Die Widerstandslinie knapp unter 32 USD erweist sich seit Ende August als Hindernis für die Gen-Digital-Aktie auf dem weiteren Weg nach oben. Es gibt mehrere Kontakte und nach den jüngsten Earnings hat sich das Wertpapier angenähert. Es könnte in Kürze einen neuen Anlauf starten. Bis zu den Quartalszahlen am 27. Januar wäre ausreichend Zeit für einen Swingtrade.

Gen-Digital-Aktie: Chart vom 24.11.2026, Kürzel: GEN, Kurs: 29.95 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die Ausgangslage ist konstruktiv. Ein nachhaltiger Anstieg über die genannte Linie würde ein frisches Kaufsignal liefern. Damit könnte die mehrmonatige Seitwärtsbewegung nach oben aufgelöst werden. Als nächste Kursziele käme nach Measured Moved der Bereich um 37 USD infrage. Die wieder steigenden gleitenden Durchschnitte und die Rückkehr über die 50-Tage-Linie sprechen für eine Verbesserung des technischen Gesamtbildes.

Mögliches bärisches Szenario

Scheitert der Ausbruchsversuch erneut, dürfte die Aktie zunächst innerhalb der bestehenden Handelsspanne bleiben. Die Absicherung unter der letzten Tageskerze ist recht eng gesetzt. Wer Gen Digital mehr Spielraum geben möchte, findet etwas tiefer weitere Möglichkeiten für einen Stop Loss

Meinung



Gen Digital entstand 1982 unter dem Namen Symantec und hat seinen Hauptsitz in Tempe, Arizona. Nach der Übernahme von Avast und der Zusammenführung mit NortonLifeLock firmiert das Unternehmen seit 2022 als Gen Digital. Das Portfolio umfasst bekannte Marken wie Norton, Avast, LifeLock, MoneyLion und AVG. Gen Digital bietet damit ein breites Spektrum an Cybersicherheitslösungen, Identitätsschutz und Finanzdienstleistungen für Privatkunden und Unternehmen. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 konnte das Unternehmen den Umsatz um 12 Prozent auf 1.369 Millionen USD steigern. Der Nettogewinn legte um 114 Prozent auf 287 Millionen USD zu, während das bereinigte Ergebnis je Aktie mit 0.74 USD die Analystenerwartungen übertraf. Besonders dynamisch entwickelte sich der Bereich Trust-Based Solutions mit einem Umsatzplus von 26 Prozent, während das klassische Cybersicherheitsgeschäft um 5 Prozent zulegte. Zusätzliche Wachstumsimpulse verspricht sich Gen Digital von neuen Angeboten wie Norton Safe AI, das Nutzer vor Risiken im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz schützen soll, sowie Norton Money Workplace. Letzteres unterstützt Arbeitnehmer dabei, ihre persönlichen Finanzen besser zu organisieren, Rücklagen aufzubauen und Schulden zu vermeiden. Damit erweitert Gen Digital sein Angebot über die klassische Cybersicherheit hinaus und erschließt zusätzliche Einnahmequellen. Auch die Aktionäre profitieren: Gen Digital bestätigte eine Quartalsdividende von 0.125 USD je Aktie. Angesichts der guten Geschäftsentwicklung hob das Management zudem die Jahresprognose an und erwartet für das Geschäftsjahr 2027 nun einen Umsatz zwischen 5.465 und 5.515 Milliarden USD sowie ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 2.93 bis 2.98 USD. Die starke Gewinnentwicklung, das margenstarke Geschäftsmodell und die Erweiterung des Angebots in Richtung KI-Sicherheit und Finanzdienstleistungen verbessern die Wachstumsperspektiven. Allerdings bleibt die Herausforderung, das Umsatzwachstum nachhaltig zu beschleunigen und gleichzeitig die hohe Verschuldung im Blick zu behalten. Charttechnisch ist die Marke bei 32 USD ein Dreh- und Angelpunkt, an dem sich Trader orientieren sollten.

Aktuelle Marktkapitalisierung: 17.73 Mrd. USD

Meine Meinung zu Gen Digital ist bullisch.

Quellennachweis: https://simplywall.st/de/stocks/us/software/nasdaq-gen/gen-digital/news/werden-die-gewinne-die-marktstimmung-rund-um-die-gen-digital

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 25.11.2026

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