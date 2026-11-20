Die Notenbanken stocken ihre Goldreserven massiv auf, doch der Preis fällt auf ein 14-Monats-Tief. Der World Gold Council schätzt die Nettokäufe im dritten Quartal auf 321 Tonnen. Chinas Zentralbank kaufte allein im Oktober 26 Tonnen Gold, der größte Monatszukauf seit drei Jahren. Aber warum fällt der Preis des Edelmetalls? Die Erklärung findet sich u.a. am Anleihemarkt. Signale der US-Notenbank lassen weitere Zinserhöhungen wahrscheinlicher werden. Ebenso legte der USD zu. Langfristig orientierte Anleger sollten jedoch ruhig bleiben. Zentralbankkäufe und die Funktion als Krisenwährung in Zeiten ausufernder Staatsschulden sind am Ende die überzeugendsten Argumente. Goldman Sachs sieht Ende 2027 ein Kursziel von 4.650 USD. Wie sollten sich Anleger jetzt positionieren - Explorer, Produzent oder Produkt?

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