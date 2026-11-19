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Der Goldmarkt steht zum Wochenstart unter erheblichem Druck. Am Montag fiel der Preis für eine Feinunze Gold zeitweise auf rund 3.830 US-Dollar und damit auf den niedrigsten Stand seit Oktober 2025. Hintergrund sind unter anderem ein stärkerer US-Dollar und die Erwartung weiterer Zinserhöhungen in den Vereinigten Staaten. Gleichzeitig zeigen die jüngsten Quartalszahlen des Bergbaukonzerns Barrick Mining (ISIN: CA0679011084), dass auch etablierte Goldproduzenten mit steigenden Kosten umgehen müssen. Während Barrick für das dritte Quartal 2026 einen Anstieg seiner nachhaltigen Gesamtkosten auf 1.911 US-Dollar je Unze meldete, arbeitet Yugo Metals (ISIN: AU0000404998) in Bosnien-Herzegowina an der weiteren Untersuchung einer frühen Goldentdeckung. Am 11. November veröffentlichte das australische Unternehmen zusätzliche Analyseergebnisse aus seinem Erak-Projekt. Diese erweitern zwei bereits bekannte mineralisierte Bohrabschnitte auf 30,4 beziehungsweise 19,4 Meter. Zugleich bestätigte Yugo, dass die Bohrarbeiten nach einer kurzen Unterbrechung wieder aufgenommen wurden und weitere Untersuchungen geplant sind.

Goldpreis fällt auf niedrigsten Stand seit Oktober 2025

Nach einer schwachen Handelswoche setzte der Goldpreis seinen Rückgang am Montag zunächst fort. Laut Reuters erreichte der Spotpreis zeitweise rund 3.830 US-Dollar je Feinunze und damit den niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahr. Ausschlaggebend waren unter anderem Äußerungen amerikanischer Notenbankvertreter, die auf weiterhin bestehende Inflationsrisiken verwiesen. Höhere Zinserwartungen können den Goldpreis belasten, weil das Edelmetall selbst keine laufenden Zinsen abwirft. Gleichzeitig verteuert ein stärkerer US-Dollar Gold für Käufer außerhalb des Dollarraums. Der jüngste Preisrückgang verdeutlicht, dass sich auch ein zuvor stark gestiegener Edelmetallmarkt innerhalb kurzer Zeit deutlich verändern kann. Für Bergbauunternehmen hat dies unmittelbare wirtschaftliche Bedeutung: Während etablierte Produzenten ihre Erlöse und Kosten an den jeweiligen Marktbedingungen ausrichten müssen, stehen Explorationsgesellschaften vor der Aufgabe, die geologische und technische Qualität möglicher künftiger Lagerstätten unabhängig von kurzfristigen Preisschwankungen zu untersuchen.

Barrick meldet steigende Produktionskosten

Wie stark die Kostenentwicklung im Goldbergbau ins Gewicht fällt, zeigen die am 9. November veröffentlichten Quartalszahlen von Barrick. Der internationale Bergbaukonzern produzierte im dritten Quartal 816.000 zurechenbare Unzen Gold und erzielte einen Umsatz von rund 5,07 Milliarden US-Dollar. Der ausgewiesene Nettogewinn lag bei 1,32 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig stiegen die sogenannten All-in Sustaining Costs, kurz AISC, auf 1.911 US-Dollar je Unze, verglichen mit 1.538 US-Dollar im Vorjahresquartal. Diese Kennzahl umfasst neben den unmittelbaren Produktionskosten auch weitere Aufwendungen, die zur Aufrechterhaltung des bestehenden Bergbaubetriebs erforderlich sind. Barrick verwies unter anderem auf höhere Kosten für Treibstoff, Verbrauchsmaterialien und Währungseffekte. Trotz der gestiegenen Kosten konnte der Konzern hohe Gewinne erzielen. Die Zahlen verdeutlichen jedoch, dass nicht allein der erzielte Goldpreis über die Wirtschaftlichkeit eines Bergbaubetriebs entscheidet. Ebenso wichtig sind die Produktionskosten, die technische Effizienz und die langfristige Qualität der zugrunde liegenden Lagerstätten.

Yugo veröffentlicht neue Ergebnisse aus Bosnien-Herzegowina

Während Barrick bereits Gold produziert, befindet sich Yugo mit seinem Golden-Hills-Projekt in einer frühen Explorationsphase. Am 11. November meldete das Unternehmen zusätzliche Untersuchungsergebnisse aus der Goldentdeckung Erak im Westen Bosnien-Herzegowinas. Die neuen Daten stammen aus der ergänzenden Beprobung zweier bereits zuvor gebohrter Diamantbohrlöcher. Insgesamt wurden rund 40 zusätzliche Proben einschließlich Kontrollproben an das ALS-Labor im serbischen Bor übermittelt. Im Bohrloch ERDD007 ergab sich dadurch ein erweiterter Abschnitt von 30,4 Metern mit durchschnittlich 1,0 Gramm Gold je Tonne ab einer Tiefe von 66 Metern. Zuvor hatte Yugo für dasselbe Bohrloch 22,4 Meter mit 1,1 Gramm Gold je Tonne gemeldet. Auch im Bohrloch ERDD003 wurde der bekannte mineralisierte Abschnitt erweitert: Statt ursprünglich drei Metern mit 0,9 Gramm Gold je Tonne werden nun 19,4 Meter mit durchschnittlich 0,6 Gramm Gold je Tonne ab einer Tiefe von 91 Metern ausgewiesen. Es handelt sich um neue Analyseergebnisse aus vorhandenen Bohrkernen, nicht um Resultate neu niedergebrachter Bohrlöcher.

Breitere Goldabschnitte liefern zusätzliche geologische Informationen

Die neuen Ergebnisse sind insbesondere deshalb relevant, weil sie ein genaueres Bild der Goldverteilung innerhalb des untersuchten Gesteinssystems ermöglichen. Im Bohrloch ERDD007 hat sich der gemeldete mineralisierte Abschnitt gegenüber der früheren Auswertung um acht Meter verlängert. Bei ERDD003 fällt die Erweiterung noch deutlicher aus. Gleichzeitig sind die durchschnittlichen Goldgehalte der jeweils erweiterten Abschnitte niedriger als zuvor. Diese Unterscheidung ist wichtig: Ein längerer mineralisierter Abschnitt bedeutet nicht automatisch eine höhere Wirtschaftlichkeit oder eine entsprechend größere Goldressource. Die jetzt veröffentlichten breiten Intervalle wurden unter Verwendung eines Grenzgehalts von 0,1 Gramm Gold je Tonne berechnet. Innerhalb dieser Bereiche befinden sich auch Abschnitte mit höheren Gehalten. So meldete Yugo für ERDD007 unter anderem 12,6 Meter mit durchschnittlich 1,5 Gramm Gold je Tonne ab 83,8 Metern Tiefe. Die neuen Daten ergänzen das bereits im August veröffentlichte Ergebnis aus ERDD006 mit 36,1 Metern und durchschnittlich 2,3 Gramm Gold je Tonne. Insgesamt liefern die Bohrungen zusätzliche Hinweise auf die Verteilung der Goldmineralisierung, ohne bereits eine wirtschaftlich gewinnbare Lagerstätte nachzuweisen.

Sieben weitere Bohrlöcher sollen mögliche Erweiterungen untersuchen

Neben den neuen Analyseergebnissen enthält die Mitteilung vom 11. November eine wichtige operative Aktualisierung. Nach einer kurzen Unterbrechung im Oktober wurden die Bohrarbeiten bei Erak wieder aufgenommen. Yugo plant sieben zusätzliche Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von rund 1.170 Metern. Diese sollen von der bestehenden Bohrplattform aus niedergebracht werden und mögliche Fortsetzungen der mineralisierten Zone untersuchen. Nach Angaben des Unternehmens ist die Goldmineralisierung in mehreren Richtungen noch nicht abschließend abgegrenzt. Die neuen Bohrungen sollen deshalb zusätzliche Informationen über die räumliche Ausdehnung und Kontinuität des Systems liefern. Die bisherigen Bohrungen durchschneiden die mineralisierte Struktur nach Unternehmensangaben in einem relativ steilen Winkel, sodass die gemeldeten Abschnittslängen näherungsweise mit der tatsächlichen Mächtigkeit vergleichbar sein dürften. Das ist für die geologische Interpretation relevant, ersetzt aber keine umfassende Modellierung des Vorkommens. Yugo beabsichtigt, die Bohrarbeiten im weiteren Jahresverlauf fortzusetzen und zusätzliche Analyseergebnisse zu veröffentlichen.

Metallurgische Untersuchungen als nächster Entwicklungsschritt

Parallel zu den Bohrarbeiten laufen nach Unternehmensangaben Untersuchungen zur mineralogischen Zusammensetzung und Metallurgie des Gesteins. Sie sollen dazu beitragen, die Eigenschaften der Goldmineralisierung besser zu verstehen. Bei Erak tritt Gold im Zusammenhang mit hydrothermal veränderten Gesteinen und pyritführenden Zonen auf. Für eine mögliche spätere wirtschaftliche Entwicklung wäre unter anderem entscheidend, in welcher Form das Gold vorliegt und mit welchen Verfahren es sich technisch gewinnen ließe. Hohe oder über größere Abschnitte verteilte Goldgehalte allein reichen für eine positive wirtschaftliche Bewertung nicht aus. Zusätzlich müssen die räumliche Ausdehnung der Mineralisierung, mögliche Gewinnungsraten, der erforderliche technische Aufwand und zahlreiche weitere Faktoren untersucht werden. Yugo hat für Erak bislang keine Mineralressource nach einem anerkannten Berichtsstandard veröffentlicht. Auch eine belastbare Aussage zu möglichen Produktionskosten oder einer späteren Goldförderung ist daher derzeit nicht möglich.

Warum der Goldpreis auch für Explorer relevant bleibt

Die jüngsten Entwicklungen bei Barrick und Yugo verdeutlichen die unterschiedlichen wirtschaftlichen Voraussetzungen innerhalb der Goldbranche. Barrick verfügt über produzierende Minen und kann Veränderungen des Goldpreises unmittelbar in seinen Erlösen und Gewinnmargen spüren. Gleichzeitig zeigen die gestiegenen nachhaltigen Gesamtkosten, wie wichtig die laufende Kontrolle der Produktionsaufwendungen ist. Yugo erzielt dagegen noch keine Einnahmen aus einer eigenen Goldproduktion. Für das Unternehmen beeinflusst der Goldpreis deshalb nicht unmittelbar einen operativen Verkaufserlös, sondern kann unter anderem die Bewertung von Explorationsprojekten und die Bedingungen einer möglichen Kapitalbeschaffung beeinflussen. Im Mittelpunkt steht zunächst die Frage, ob die bisherigen Bohrergebnisse bei Erak durch zusätzliche Untersuchungen bestätigt und geologisch erweitert werden können. Eine wirtschaftliche Verbindung zwischen Barrick und Yugo ist nicht bekannt. Der Vergleich verdeutlicht vielmehr, warum die Qualität einer Lagerstätte und die Kosten einer möglichen späteren Entwicklung auch über kurzfristige Goldpreisbewegungen hinaus von Bedeutung sind.

Fazit

Der Goldpreisrückgang zum Wochenstart zeigt, wie schnell sich die Rahmenbedingungen am Edelmetallmarkt verändern können. Barrick hat mit seinen jüngsten Quartalszahlen zwar erneut hohe Umsätze und Gewinne ausgewiesen, gleichzeitig aber einen deutlichen Anstieg seiner nachhaltigen Gesamtkosten gemeldet. Für kleinere Explorationsgesellschaften steht dagegen zunächst die Untersuchung möglicher Rohstoffvorkommen im Vordergrund. Yugo hat mit seiner Mitteilung vom 11. November zusätzliche Daten zur Goldentdeckung Erak vorgelegt. Die erneute Beprobung bereits vorhandener Bohrkerne hat zwei zuvor gemeldete mineralisierte Abschnitte auf 30,4 und 19,4 Meter erweitert. Zugleich laufen die Bohrarbeiten wieder, während sieben zusätzliche Bohrlöcher und metallurgische Untersuchungen weitere Erkenntnisse liefern sollen. Ob sich daraus langfristig eine wirtschaftlich interessante Goldlagerstätte entwickeln kann, bleibt offen. Die nächsten Bohrergebnisse werden deshalb wesentlich dafür sein, wie sich das geologische Potenzial von Yugo Metals (ISIN: AU0000404998) weiter beurteilen lässt.

Quellen

Reuters - Gold hits over one-year low on resilient dollar as hawkish Fed bets build, 16.11.2026

https://www.reuters.com/world/india/gold-edges-higher-investors-await-warsh-remarks-rate-signals-2026-11-16/

Barrick Mining - Barrick Reports Third Quarter 2026 Results, 09.11.2026

https://www.barrick.com/English/news/news-details/2026/q3-2026-results/default.aspx

Yugo Metals - New Results Increase Erak Intercepts, 11.11.2026

https://boldinvestors.com.au/asx/yug/announcements/61354497/new-results-increase-erak-intercepts

Yugo Metals - ASX Announcements, offizielle Veröffentlichungshistorie

https://www.marketindex.com.au/asx/yug/announcements

Yugo Metals - Yugo Advances Erak Discovery, 18.08.2026

https://www.irw-press.com/en/yugo-advances-erak-discovery/

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ISIN: AU0000404998

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