Die jüngste Korrektur am Goldmarkt hat auch die Aktien zahlreicher Minengesellschaften erfasst. Nach einer kräftigen Rallye sorgen Gewinnmitnahmen, schwankende Edelmetallpreise und die Unsicherheit über die weitere Zinsentwicklung für Nervosität. Doch die langfristigen Perspektiven bleiben interessant. Zentralbanken setzen weiterhin auf Gold als strategische Reserve, während geopolitische Spannungen und hohe Staatsschulden die Nachfrage nach dem Edelmetall stützen könnten. Gleichzeitig wird die Erschließung neuer Lagerstätten immer aufwendiger. Besonders Westafrika rückt deshalb in den Fokus. Die Region verfügt über erhebliche Goldvorkommen und bietet etablierten Produzenten ebenso wie aufstrebenden Explorationsgesellschaften Chancen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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