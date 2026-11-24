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Ein Goldprojekt mit rund 1 Milliarde USD Kapitalwert, drei produzierende Minen und 60% mehr Goldäquivalent als Ziel: Fortuna Mining könnte Anlegern in den kommenden Jahren noch viel Freude bereiten.

Liebe Leserinnen und Leser,

Die vergangenen Handelstage haben Anlegern eindrucksvoll vor Augen geführt, wie schnell die Stimmung an den internationalen Finanzmärkten umschlagen kann. Was zunächst als Verkaufswelle bei hoch bewerteten Technologie- und KI-Aktien begann, entwickelte sich zu einer regelrechten Flucht aus risikobehafteten Anlagen. Selbst die Rohstoffmärkte konnten sich dem Abwärtsdruck nicht entziehen. Gold, Silber und zahlreiche Minenaktien gerieten teilweise massiv unter die Räder. Allein in der Handelswoche bis zum 20. November verlor Gold rund neun Prozent an Wert, während Silber sogar um mehr als 16 Prozent einbrach. Ein Szenario, das viele Anleger verunsichert haben dürfte.

Doch gerade solche turbulenten Börsenphasen haben in der Vergangenheit immer wieder interessante Einstiegsmöglichkeiten geschaffen. Denn während kurzfristig Liquiditätsengpässe, Gewinnmitnahmen und die Angst vor weiteren Kursverlusten das Marktgeschehen dominieren, verändern sich die langfristigen Fundamentaldaten der Edelmetallmärkte nicht zwangsläufig. Die kräftige Gegenbewegung vom Montag, dem 23. November, als sich sowohl die Aktienmärkte als auch Gold und Silber deutlich erholten, zeigt bereits, wie schnell sich die Stimmung wieder drehen kann. Ob damit die Korrektur tatsächlich beendet ist, bleibt allerdings abzuwarten.

Gold und Silber: Langfristige Argumente bleiben bestehen

Insbesondere Gold bleibt angesichts hoher globaler Staatsverschuldung, geopolitischer Spannungen und anhaltender wirtschaftlicher Unsicherheiten für viele Anleger ein strategischer Bestandteil der Vermögensabsicherung. Zentralbanken setzen weiterhin auf das Edelmetall zur Diversifizierung ihrer Währungsreserven. Gleichzeitig besitzt Silber eine zusätzliche Besonderheit: Neben seiner Bedeutung als Anlage- und Krisenmetall spielt es eine wichtige Rolle in der industriellen Produktion. Ob Solarenergie, Elektromobilität, Elektronik oder moderne Hochtechnologie - zahlreiche Zukunftsbranchen benötigen Silber.

Für Edelmetallproduzenten könnte sich daraus eine interessante Konstellation ergeben. Denn während fallende Metallpreise kurzfristig auf die Margen drücken und Minenaktien häufig überproportional verlieren, verfügen etablierte Produzenten bereits über laufende Einnahmen, bestehende Infrastruktur und operative Erfahrung. Sollte sich der Edelmetallmarkt nachhaltig stabilisieren und anschließend wieder anziehen, könnten insbesondere Unternehmen mit wettbewerbsfähigen Produktionskosten und zusätzlichen Wachstumsmöglichkeiten davon profitieren.

Fortuna Mining: Laufende Produktion trifft auf neue Wachstumsfantasie

Genau an diesem Punkt rückt ein Unternehmen in den Fokus, das über eine interessante Kombination aus laufender Gold- und Silberproduktion sowie zusätzlichen Entwicklungsprojekten verfügt: Fortuna Mining (ISIN CA3499421020 WKN A40CFY).

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- Im Auftrag von liefert Fortuna Mining WKN A40CFY)-

Bitte beachten Sie unbedingt die Interessenkonflikte und Disclaimer am Ende

Der kanadische Edelmetallproduzent betreibt mit Séguéla in der Elfenbeinküste, Lindero in Argentinien und Caylloma in Peru drei produzierende Minen. Hinzu kommt mit Diamba Sud im Senegal ein vielversprechendes Goldprojekt, das künftig zu einem bedeutenden Wachstumstreiber werden könnte. Bereits im dritten Quartal 2026 produzierte Fortuna insgesamt 69.665 Unzen Goldäquivalent.

Besonders spannend: Während die jüngsten Marktturbulenzen zahlreiche Rohstoffaktien belastet haben, arbeitet Fortuna an einer deutlichen Ausweitung seiner Goldproduktion. Das Management strebt bis 2028 ein Produktionswachstum von rund 60 Prozent an. Dieses Ziel ist allerdings von der erfolgreichen Umsetzung der geplanten Erweiterungen und Entwicklungsprojekte abhängig.

Für spekulativ orientierte Edelmetallanleger könnte Fortuna Mining deshalb einen genaueren Blick wert sein. Denn hier treffen drei entscheidende Faktoren aufeinander: laufende Produktion, zusätzliche Wachstumsperspektiven und ein Marktumfeld, in dem sich die Bewertung von Minenunternehmen innerhalb kürzester Zeit erheblich verändern kann.

Während die jüngsten Börsenturbulenzen zahlreiche Rohstoffaktien unter Druck gesetzt haben, lohnt sich bei Fortuna Mining ein genauer Blick auf die fundamentale Entwicklung. Denn die am 4. November veröffentlichten Zahlen für das dritte Quartal 2026 zeigen ein Unternehmen, das trotz operativer Herausforderungen weiterhin erhebliche liquide Mittel erwirtschaftet und profitabel arbeitet.

Umsatz steigt um 17 Prozent - Fortuna profitiert vom hohen Goldpreis

Mit einem Quartalsumsatz von 293,4 Millionen US-Dollar übertraf Fortuna Mining den Vorjahreswert von 251,4 Millionen US-Dollar um rund 17 Prozent. Verantwortlich dafür waren insbesondere die deutlich gestiegenen Edelmetallpreise. So erzielte das Unternehmen im Berichtszeitraum einen durchschnittlichen Goldverkaufspreis von 4.281 US-Dollar je Unze, verglichen mit 3.467 US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Auch beim Silber konnte Fortuna mit durchschnittlich 62,70 US-Dollar je Unze erheblich höhere Preise erzielen.

Das bereinigte EBITDA erreichte beachtliche 165 Millionen US-Dollar und lag damit rund 21 Prozent über dem Vorjahreswert von 136,7 Millionen US-Dollar. Die daraus resultierende bereinigte EBITDA-Marge von 56 Prozent unterstreicht, welches Ertragspotenzial Fortunas bestehende Minen bei hohen Edelmetallpreisen besitzen.

Allerdings verlief das Quartal nicht ohne Rückschläge. Gegenüber dem zweiten Quartal 2026, in dem Fortuna noch 318,4 Millionen US-Dollar Umsatz und 200,8 Millionen US-Dollar bereinigtes EBITDA erwirtschaftete, gingen beide Kennzahlen zurück.

Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen belief sich auf 47,8 Millionen US-Dollar, verglichen mit 123,6 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Dieser Rückgang erscheint zunächst erheblich. Allerdings enthielt das Vorjahresergebnis hohe positive Sondereffekte, darunter eine Wertaufholungsbuchung. Bereinigt um entsprechende Einmaleffekte lag der zurechenbare Nettogewinn mit 51,2 Millionen US-Dollar nahezu auf dem Vorjahresniveau von 51 Millionen US-Dollar.

Cashflow überzeugt: 90,8 Millionen US-Dollar in nur drei Monaten

Eine der interessantesten Kennzahlen des Quartals dürfte für langfristig orientierte Anleger der freie Cashflow sein. Fortuna erwirtschaftete aus dem laufenden Geschäft einen bereinigten freien Cashflow von 90,8 Millionen US-Dollar. Gegenüber den 73,4 Millionen US-Dollar des Vorjahres entspricht dies einer Steigerung um rund 24 Prozent.

Der operative Cashflow erreichte nach Veränderungen des Betriebskapitals 112,4 Millionen US-Dollar. Unter Berücksichtigung sämtlicher Investitionen und Leasingzahlungen verblieb ein unbereinigter freier Cashflow von 52 Millionen US-Dollar. Auch diese konservativere Kennzahl zeigt, dass Fortuna erhebliche finanzielle Mittel generiert.

Noch beeindruckender fällt der Blick auf die ersten neun Monate des Geschäftsjahres aus: Zwischen Januar und September 2026 erzielte Fortuna einen Umsatz von 954,3 Millionen US-Dollar und einen bereinigten freien Cashflow aus dem laufenden Geschäft von 350,7 Millionen US-Dollar. Letzterer lag damit rund 78 Prozent über dem vergleichbaren Vorjahreswert.

Produktionsrückgang und steigende Kosten - die Herausforderungen bleiben

Operativ förderte Fortuna im dritten Quartal 69.665 Unzen Goldäquivalent. Davon entfielen 59.768 Unzen auf Gold und 247.367 Unzen auf Silber. Während die Silberproduktion im Jahresvergleich um rund sechs Prozent zulegte, ging die Goldproduktion um rund fünf Prozent zurück.

Insbesondere die Goldmine Séguéla in der Elfenbeinküste hatte mit zeitweiligen Betriebsunterbrechungen und einer eingeschränkten Verfügbarkeit von Bergbaugeräten zu kämpfen. Die Produktion sank dort auf 33.744 Unzen Gold. Die argentinische Lindero-Mine entwickelte sich dagegen erfreulich und steigerte ihre Produktion auf 26.024 Unzen.

Gleichzeitig erhöhten sich die konzernweiten nachhaltigen Gesamtkosten, die sogenannten All-in Sustaining Costs (AISC), auf 2.286 US-Dollar je verkaufter Unze Goldäquivalent. Im Vorjahresquartal hatten diese noch bei 1.987 US-Dollar gelegen. Höhere Energiepreise, Währungseinflüsse in Argentinien, gestiegene aktienbasierte Vergütungen und die vorübergehenden Produktionsprobleme in Séguéla belasteten die Kostenstruktur.

Die Entwicklung zeigt, dass Fortuna trotz hoher Edelmetallpreise nicht automatisch vor steigenden Ausgaben geschützt ist. Das Management geht jedoch davon aus, dass sich die Produktion nach der Behebung der Schwierigkeiten in Séguéla wieder verbessert und die Margen entsprechend profitieren könnten.

Quelle: eigene Erstellung des Autors mit Hilfe von KI

Eine solide Bilanz als Fundament für die nächste Wachstumsphase

Besonders interessant erscheint vor diesem Hintergrund Fortunas finanzielle Ausstattung. Zum 30. September 2026 verfügte das Unternehmen über liquide Mittel und kurzfristige Anlagen von 443,3 Millionen US-Dollar. Einschließlich verfügbarer Kreditlinien belief sich die gesamte Liquidität auf rund 593,3 Millionen US-Dollar. Die Netto-Cash-Position erreichte 259,9 Millionen US-Dollar.

Damit befindet sich Fortuna in einer komfortableren finanziellen Ausgangslage als zahlreiche kleinere Goldexplorationsunternehmen, die für ihre Projekte regelmäßig auf Kapitalerhöhungen angewiesen sind. Die vorhandene Liquidität und die laufenden Cashflows schaffen Spielraum, um Investitionen in bestehende Minen und neue Goldprojekte zu finanzieren. Allerdings werden die geplanten Erweiterungen ebenfalls erhebliche Mittel beanspruchen.

Für Anleger ergibt sich daraus eine spannende Ausgangslage: Fortuna Mining besitzt bereits heute eine profitable Produktionsbasis, erwirtschaftet beträchtliche Cashflows und verfügt über finanzielle Reserven. Gelingt es dem Management nun, die gestiegenen Produktionskosten unter Kontrolle zu bringen und die operative Leistung wieder zu verbessern, könnten sich die Ergebnisse in einem weiterhin attraktiven Goldpreisumfeld deutlich verbessern.

Doch die eigentliche Wachstumsfantasie des Unternehmens liegt noch vor ihm.

60 Prozent mehr Goldproduktion - Fortuna Mining zündet die nächste Wachstumsstufe

Die jüngsten Quartalszahlen haben eindrucksvoll gezeigt, dass Fortuna Mining bereits heute zu den profitablen Edelmetallproduzenten gehört. Doch für Anleger könnte die eigentliche Investmentgeschichte erst jetzt beginnen. Denn während zahlreiche kleinere Bergbauunternehmen noch nach Finanzierungsmöglichkeiten für ihre Projekte suchen, arbeitet Fortuna mit einer starken Bilanz und laufenden Cashflows an einer erheblichen Ausweitung seiner Goldproduktion.

Das Management um CEO Jorge Ganoza verfolgt dabei ein ambitioniertes Ziel: Bis zur zweiten Jahreshälfte 2028 soll die annualisierte Goldäquivalent-Produktion um rund 60 Prozent auf etwa 500.000 Unzen steigen. Damit könnte Fortuna in eine neue Größenordnung unter den internationalen Goldproduzenten vorstoßen.

Im Mittelpunkt dieser Strategie stehen zwei Projekte in Westafrika: die Erweiterung der bereits produzierenden Séguéla-Mine in der Elfenbeinküste und der geplante Bau der neuen Goldmine Diamba Sud im Senegal.

Séguéla: Eine Goldmine soll noch leistungsfähiger werden

Die Séguéla-Mine gehört bereits heute zu den wichtigsten Vermögenswerten des Unternehmens. Seit dem Produktionsbeginn im Jahr 2023 hat sie sich zu einem bedeutenden Cashflow-Lieferanten entwickelt. Nun möchte Fortuna das Potenzial dieser Mine noch konsequenter ausschöpfen.

Ende Juli 2026 genehmigte der Verwaltungsrat ein Investitionsprogramm über 109 Millionen US-Dollar, mit dem die Verarbeitungskapazität der Anlage um rund 30 Prozent erhöht werden soll. Statt bislang 1,75 Millionen Tonnen Erz könnten künftig jährlich etwa 2,3 Millionen Tonnen verarbeitet werden.

Gleichzeitig soll die Goldgewinnungsrate durch technische Verbesserungen auf rund 94 Prozent steigen. Mehr verarbeitete Tonnen und eine höhere Metallausbeute könnten die Wirtschaftlichkeit der Mine erheblich verbessern.

Besonders interessant: Fortuna erwartet, dass Séguéla nach Abschluss der Erweiterung über einen Zeitraum von etwa zehn Jahren durchschnittlich mehr als 200.000 Unzen Gold jährlich produzieren könnte.

Quelle Fortuna Mining

Eine wichtige Rolle spielt dabei die hochgradige Sunbird-Lagerstätte, die künftig auch unter Tage erschlossen werden soll. Die dafür notwendigen Vorbereitungen laufen bereits. Nach den aktuellen Planungen soll die Untertageentwicklung im zweiten Quartal 2027 beginnen und ab 2028 zusätzliches Erz für die erweiterte Verarbeitungsanlage liefern.

Die Inbetriebnahme der erweiterten Anlage ist für das dritte Quartal 2028 vorgesehen. Damit würde Fortuna nicht nur seine Goldproduktion steigern, sondern auch die langfristige Bedeutung von Séguéla innerhalb des Konzerns stärken.

Diamba Sud: Das nächste große Goldprojekt nimmt Gestalt an

Während Séguéla für die Erweiterung der bestehenden Produktion steht, könnte Diamba Sud im Senegal der eigentliche Wachstumsmotor der kommenden Jahre werden.

Die im Juni 2026 veröffentlichte Machbarkeitsstudie liefert dafür bemerkenswerte Eckdaten. In den ersten vier Produktionsjahren soll Diamba Sud durchschnittlich rund 158.000 Unzen Gold jährlich liefern. Über die geplante Minenlaufzeit von 9,4 Jahren wird eine durchschnittliche Jahresproduktion von etwa 116.000 Unzen erwartet.

Noch interessanter erscheint die Wirtschaftlichkeit. Auf Basis eines angenommenen Goldpreises von 3.500 US-Dollar je Unze errechnete Fortuna einen Kapitalwert nach Steuern von rund 1 Milliarde US-Dollar und eine interne Verzinsung von 60 Prozent. Die anfänglichen Investitionskosten werden auf etwa 397,5 Millionen US-Dollar geschätzt.

Die prognostizierten nachhaltigen Gesamtkosten (AISC) liegen während der ersten vier Betriebsjahre bei durchschnittlich lediglich 1.056 US-Dollar je Unze. Sollten sich diese Annahmen bestätigen, könnte Diamba Sud zu einer der kostengünstigsten Goldminen im Portfolio werden.

Auch bei der Projektentwicklung wurden zuletzt wichtige Fortschritte erzielt. Anfang November erhielt Fortuna von den senegalesischen Behörden eine offizielle Bestätigung, dass der Antrag auf die erforderliche Abbaugenehmigung die formalen Anforderungen erfüllt. Die endgültige Genehmigung und die finale Investitionsentscheidung stehen allerdings noch aus.

Bereits jetzt laufen vorbereitende Arbeiten an der Infrastruktur. Das Management hält an seinem Ziel fest, im zweiten oder dritten Quartal 2028 das erste Gold zu produzieren.

Bambadji: Zusätzliche Goldfantasie für die kommenden Jahre

Damit nicht genug. Im August 2026 sicherte sich Fortuna für 200 Millionen US-Dollar das unmittelbar angrenzende Goldexplorationsprojekt Bambadji. Hinzu kommt eine vereinbarte Förderabgabe auf einen Teil der künftigen Goldproduktion des erworbenen Gebiets.

Mit dieser Akquisition erweiterte Fortuna seine Präsenz entlang der geologisch vielversprechenden Senegal-Mali-Scherzone erheblich. Das zusätzliche Projekt umfasst rund 190 Quadratkilometer und ermöglicht dem Unternehmen den Zugriff auf einen zusammenhängenden Explorationskorridor von ungefähr 60 Kilometern.

Für Anleger ist dieser Schritt aus einem entscheidenden Grund interessant: Während Diamba Sud bereits über eine positive Machbarkeitsstudie verfügt, könnte Bambadji langfristig weiteres Ressourcen- und Produktionspotenzial erschließen.

Ob und in welchem Umfang daraus zusätzliche wirtschaftlich gewinnbare Goldvorkommen entstehen, müssen weitere Bohrungen und technische Untersuchungen allerdings erst zeigen.

Wachstum aus eigener Finanzkraft - ein entscheidender Vorteil

Was Fortuna Mining (ISIN CA3499421020 WKN A40CFY) von zahlreichen anderen Goldexplorern und angehenden Produzenten unterscheidet, ist die finanzielle Ausgangssituation. Mit einer Netto-Cash-Position von rund 260 Millionen US-Dollar zum Ende des dritten Quartals 2026 und einem bereinigten freien Cashflow aus laufendem Geschäft von 350,7 Millionen US-Dollar in den ersten neun Monaten besitzt das Unternehmen eine solide Grundlage für seine Expansionspläne.

Allein die Erweiterung von Séguéla soll aus dem operativen Cashflow der Mine finanziert werden. Für Diamba Sud kann Fortuna ebenfalls auf vorhandene Liquidität und laufende Einnahmen zurückgreifen. Dennoch bleibt das Investitionsprogramm mit knapp 400 Millionen US-Dollar für die neue Mine anspruchsvoll.

Sollten beide Projekte erfolgreich und innerhalb der vorgesehenen Kostenrahmen umgesetzt werden, könnte sich Fortunas Produktionsprofil innerhalb von weniger als zwei Jahren erheblich verändern.

Für Anleger liegt genau darin die besondere Chance: Fortuna ist kein Unternehmen, das lediglich auf eine zukünftige Goldentdeckung hofft. Der Konzern produziert bereits heute Edelmetalle, erwirtschaftet beträchtliche Cashflows und besitzt gleichzeitig konkrete Projekte, mit denen die Produktion deutlich ausgebaut werden soll.

Die entscheidenden Voraussetzungen bleiben jedoch die rechtzeitige Erteilung der Genehmigungen, die Kontrolle der Investitionskosten und eine erfolgreiche Inbetriebnahme. Gelingt dies, könnte Fortuna Mining ab 2028 in eine neue Wachstumsklasse aufsteigen - mit entsprechendem Potenzial für Umsatz, Ergebnis und Cashflow.

Diamba Sud: Ein Milliardenprojekt mit enormem Potenzial - ist Fortuna Mining an der Börse zu günstig bewertet?

Wer verstehen möchte, welches Potenzial in Fortuna Mining steckt, sollte seinen Blick auf den Senegal richten. Denn dort entwickelt das Unternehmen mit Diamba Sud ein Goldprojekt, das in den kommenden Jahren zu einem der wichtigsten Wachstumstreiber des gesamten Konzerns werden könnte.

Die im Juni 2026 veröffentlichte Machbarkeitsstudie liefert beeindruckende Zahlen: Ein berechneter Kapitalwert nach Steuern von rund einer Milliarde US-Dollar, eine interne Verzinsung von 60 Prozent und eine prognostizierte Amortisationsdauer von gerade einmal zwölf Monaten.

Dabei handelt es sich nicht um eine erste, noch weitgehend spekulative Wirtschaftlichkeitsanalyse, sondern um eine detaillierte Machbarkeitsstudie, die bereits auf definierten Goldreserven und umfassenden technischen Untersuchungen basiert.

1,15 Millionen Unzen Goldreserven - und die Lagerstätte ist noch längst nicht ausgeschöpft

Die aktuelle Reservenschätzung für Diamba Sud umfasst insgesamt 20,5 Millionen Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 1,75 Gramm je Tonne. Daraus ergeben sich rund 1,15 Millionen Unzen Gold in der Kategorie der wahrscheinlichen Mineralreserven.

Besonders interessant ist die hochgradige Southern-Arc-Lagerstätte. Allein dort wurden Reserven von rund 332.000 Unzen Gold mit einem durchschnittlichen Gehalt von 2,31 Gramm je Tonne ausgewiesen.

Zusätzlich zu den Reserven verfügt das Projekt über weitere 121.000 Unzen Gold in der Kategorie der angezeigten Ressourcen und 68.000 Unzen in der Kategorie der abgeleiteten Ressourcen. Diese sind nicht Bestandteil der ausgewiesenen Mineralreserven und bieten daher zusätzliches geologisches Potenzial, dessen wirtschaftliche Gewinnbarkeit allerdings noch nachgewiesen werden muss.

Doch damit könnte die Geschichte noch lange nicht zu Ende sein. Denn die Goldmineralisierung ist in mehreren Bereichen weiterhin offen. Zusätzliche Bohrungen könnten die Ressourcenbasis erweitern und langfristig sogar die geplante Minenlaufzeit verlängern.

Quelle: eigene Erstellung des Autors mit Hilfe von KI

Mehr als eine Milliarde US-Dollar Kapitalwert - und bei höheren Goldpreisen noch deutlich mehr!

Besonders spannend wird es beim Blick auf die Wirtschaftlichkeitsberechnungen.

Fortuna Mining hat seine Machbarkeitsstudie auf Basis eines Goldpreises von 3.500 US-Dollar je Unze erstellt. Unter diesen Annahmen ergibt sich ein Kapitalwert nach Steuern (NPV5) von rund 1,01 Milliarden US-Dollar.

Bei einem Goldpreis von 4.000 US-Dollar erhöht sich der berechnete Kapitalwert bereits auf rund 1,29 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig steigt die prognostizierte interne Verzinsung von 60 auf 72 Prozent.

Auch die geplanten Produktionskosten können sich sehen lassen. Während der ersten vier Produktionsjahre kalkuliert Fortuna mit nachhaltigen Gesamtkosten (AISC) von durchschnittlich lediglich 1.056 US-Dollar je Unze. Bei einem angenommenen Goldpreis von 3.500 US-Dollar ergibt sich daraus rechnerisch eine Differenz von fast 2.450 US-Dollar je produzierter Unze, bevor weitere nicht in den AISC enthaltene Effekte berücksichtigt werden.

Für Anleger ist das eine bemerkenswerte Ausgangssituation. Denn sollte Fortuna seine Kostenziele erreichen, könnte Diamba Sud bei dauerhaft hohen Goldpreisen erhebliche Cashflows erwirtschaften.

Bambadji: Die nächste Goldentdeckung könnte bereits vor der Haustür liegen

Mit der Übernahme des unmittelbar angrenzenden Bambadji-Projekts von Barrick Mining und IAMGOLD im August 2026 hat Fortuna einen weiteren strategisch wichtigen Schritt vollzogen.

Für 200 Millionen US-Dollar sicherte sich das Unternehmen ein rund 190 Quadratkilometer großes Explorationsgebiet, das entlang eines der bedeutendsten Goldgürtel Westafrikas liegt. Hinzu kommt eine vereinbarte Förderabgabe auf einen Teil einer möglichen späteren Goldproduktion.

Die besondere Bedeutung dieser Akquisition liegt in der unmittelbaren Nähe zur geplanten Diamba-Sud-Mine. Sollte Fortuna dort zusätzliche wirtschaftlich nutzbare Goldlagerstätten nachweisen, könnten diese möglicherweise in ein gemeinsames Produktionskonzept eingebunden werden.

Und die ersten Ergebnisse machen durchaus Hoffnung.

Am 2. November 2026 meldete Fortuna vom Kabewest-Vorkommen einen besonders interessanten Bohrabschnitt:

64 Meter mit durchschnittlich 1,9 Gramm Gold je Tonne, einschließlich 1,5 Metern mit 16,3 Gramm Gold je Tonne.

Noch bemerkenswerter ist die Lage dieses Vorkommens: Kabewest befindet sich lediglich etwa 2,3 Kilometer vom geplanten Verarbeitungsstandort von Diamba Sud entfernt.

Insgesamt hat Fortuna für die weitere Exploration auf Bambadji ein Bohrprogramm von rund 51.000 Metern vorgesehen. Eine erste abgeleitete Mineralressourcenschätzung für Kabewest soll nach Unternehmensplanung im ersten Quartal 2027 veröffentlicht werden.

Für Anleger könnte genau darin ein zusätzlicher Kurstreiber liegen. Denn jeder erfolgreiche Schritt bei der Ressourcenerweiterung würde die Möglichkeit eröffnen, die wirtschaftliche Bedeutung des gesamten Goldkomplexes weiter zu steigern.

Börsenwert von rund 2,3 Milliarden US-Dollar - wie viel Potenzial steckt noch in der Aktie?

Besonders interessant erscheint die Kombination aus dem berechneten Projektwert von Diamba Sud und der gegenwärtigen Börsenbewertung von Fortuna Mining.

Zum Börsenschluss am 23. November 2026 lag die Marktkapitalisierung von Fortuna bei rund 2,30 Milliarden US-Dollar. Dem steht ein berechneter Kapitalwert von Diamba Sud von rund 1,01 Milliarden US-Dollar bei einem Goldpreis von 3.500 US-Dollar gegenüber.

Damit entspricht der theoretische Kapitalwert dieses einen Projekts bereits rund 44 Prozent des Börsenwerts des gesamten Unternehmens.

Bei einem angenommenen Goldpreis von 4.000 US-Dollar steigt dieser Anteil rechnerisch sogar auf rund 56 Prozent.

Und das ist bemerkenswert, denn Fortuna verfügt bereits über drei produzierende Minen, die laufend Gold und Silber fördern und beträchtliche Cashflows generieren. Hinzu kommen die geplante Erweiterung von Séguéla und weitere Explorationsmöglichkeiten.

Allerdings darf der Kapitalwert eines noch zu errichtenden Projekts nicht mit einem unmittelbar realisierbaren Unternehmenswert gleichgesetzt werden. Die Diamba-Sud-Berechnung basiert auf einer hundertprozentigen Projektbasis. Der Staat Senegal erhält bei Erteilung der Abbaugenehmigung voraussichtlich eine unentgeltliche Beteiligung von zehn Prozent und verfügt über eine Option zum Erwerb einer zusätzlichen Beteiligung. Ebenso müssen die Investitionskosten, Genehmigungsrisiken und möglichen Verzögerungen berücksichtigt werden.

Trotzdem stellt sich für langfristig orientierte Edelmetallanleger eine spannende Frage: Welchen Börsenwert könnte Fortuna Mining erreichen, wenn Diamba Sud planmäßig in Produktion geht, Séguéla erfolgreich erweitert wird und zusätzliche Goldressourcen auf Bambadji nachgewiesen werden?

Die endgültige Abbaugenehmigung und die formale Investitionsentscheidung für Diamba Sud stehen noch aus. Das Management erwartet den Abschluss der entscheidenden Genehmigungsschritte im vierten Quartal 2026 und strebt die erste Goldproduktion für Mitte 2028 an.

Sollte Fortuna diesen ambitionierten Zeitplan einhalten, könnte sich das Unternehmen in wenigen Jahren von einem bereits profitablen Edelmetallproduzenten zu einem deutlich größeren Goldkonzern entwickeln.

Genau diese Kombination aus laufendem Cashflow, einem wirtschaftlich attraktiven Milliardenprojekt und zusätzlichem Explorationspotenzial macht Fortuna Mining für spekulativ orientierte Anleger besonders interessant.

Auch nach Wachstumsinvestitionen bleibt ein beträchtlicher Cashflow

Noch aussagekräftiger wird die Bewertung, wenn wir die tatsächlich angefallenen Wachstumsinvestitionen berücksichtigen.

In den ersten neun Monaten 2026 erwirtschaftete Fortuna einen freien Cashflow von 270,6 Millionen US-Dollar, nachdem auch die Investitionen in neue Projekte und Leasingzahlungen berücksichtigt worden waren. Das entspricht rund 11,7 Prozent der aktuellen Börsenbewertung - und das innerhalb von lediglich drei Quartalen.

Die Aktie wird zudem mit einem vergleichsweise niedrigen Bewertungsmultiplikator gehandelt. Laut den aktuellen Daten von StockAnalysis liegt das Verhältnis von Unternehmenswert zu EBITDA (EV/EBITDA) bei rund 2,9. Das bedeutet vereinfacht, dass der Markt den operativen Unternehmenswert mit weniger als dem Dreifachen des EBITDA der zurückliegenden zwölf Monate bewertet.

Eine solche Bewertung kann für einen bereits profitablen Goldproduzenten interessant sein, insbesondere wenn die Aussicht auf eine deutliche Produktionssteigerung besteht. Sie ist allerdings auch Ausdruck der Risiken, die Anleger mit Rohstoffpreisen, Produktionskosten und den Investitionsprojekten verbinden.

2028: Was passiert, wenn Fortuna jährlich 500.000 Unzen produziert?

Die eigentliche Fantasie beginnt mit dem Blick auf die zweite Jahreshälfte 2028.

Fortuna erwartet für das laufende Jahr 2026 eine Produktion von 281.000 bis 305.000 Unzen Goldäquivalent. Durch die Erweiterung von Séguéla und die geplante Inbetriebnahme von Diamba Sud soll die annualisierte Produktionsrate ab Mitte 2028 auf etwa 500.000 Unzen steigen.

Damit würde sich das Produktionsprofil des Unternehmens innerhalb von rund zwei Jahren grundlegend verändern.

Besonders interessant ist dabei der mögliche Einfluss auf die Profitabilität. Während Fortuna im dritten Quartal 2026 konzernweite AISC von 2.286 US-Dollar je verkaufter Goldäquivalent-Unze auswies, kalkuliert das Management für Diamba Sud in den ersten vier Betriebsjahren mit lediglich 1.056 US-Dollar je Unze Gold.

Sollte die neue Mine diese Kostenprognose erreichen, könnte sie nicht nur erhebliche zusätzliche Einnahmen erwirtschaften, sondern auch die durchschnittlichen Produktionskosten des Konzerns positiv beeinflussen.

Das würde Fortuna einen zusätzlichen operativen Hebel auf steigende Goldpreise eröffnen. Denn bei einem erfolgreichen Produktionsausbau könnten höhere Verkaufspreise auf eine deutlich größere Fördermenge treffen.

Allerdings lässt sich daraus noch keine verlässliche Gewinn- oder Cashflowprognose für 2028 ableiten. Dafür wären unter anderem die tatsächlichen Produktionsmengen, der künftige Minenmix, die Metallpreise, die laufenden Kosten sowie die verbleibenden Investitions- und Finanzierungsausgaben zu berücksichtigen.

250 Millionen US-Dollar für Projektverträge freigegeben - Fortuna macht Ernst

Dass es sich bei den Expansionsplänen nicht nur um unverbindliche Zukunftsvisionen handelt, verdeutlicht eine weitere Entscheidung des Managements.

Am 4. November 2026 genehmigte der Verwaltungsrat, für die Entwicklung von Diamba Sud vertragliche Verpflichtungen von insgesamt bis zu 250 Millionen US-Dollar über die Projektlaufzeit einzugehen. Damit sollen wichtige Ausrüstungskomponenten gesichert und die weitere Entwicklung vorangetrieben werden.

Das ist ein bedeutendes Signal: Fortuna bereitet den Bau der neuen Mine bereits intensiv vor, obwohl die endgültige Abbaugenehmigung und die formale Investitionsentscheidung noch ausstehen.

Für Anleger entstehen daraus allerdings sowohl Chancen als auch Risiken. Einerseits könnte die frühzeitige Sicherung wichtiger Lieferungen helfen, den Zeitplan einzuhalten. Andererseits steigen durch solche Verpflichtungen die finanziellen Risiken, falls Genehmigungen verzögert werden oder die tatsächlichen Baukosten höher ausfallen.

Die Bewertung könnte sich mit dem Produktionswachstum grundlegend verändern

Wer Fortuna Mining ausschließlich anhand seiner heutigen Produktionszahlen bewertet, könnte einen wesentlichen Teil der zukünftigen Entwicklung übersehen.

Das Unternehmen verfügt über drei produzierende Minen, erwirtschaftet bereits beträchtliche Cashflows und besitzt mit Diamba Sud ein fortgeschrittenes Goldprojekt, dessen Wirtschaftlichkeitsstudie einen Kapitalwert von rund einer Milliarde US-Dollar ausweist.

Mit Bambadji kommt zusätzliche Explorationsfantasie hinzu. Gleichzeitig soll die Erweiterung von Séguéla das Produktionspotenzial des bestehenden Portfolios erhöhen.

Für spekulativ orientierte Anleger ergibt sich daraus eine interessante Konstellation: Ein bereits profitables Unternehmen wird an der Börse mit vergleichsweise niedrigen Ertragsmultiplikatoren bewertet, während das Management eine Produktionssteigerung von rund 60 Prozent vorbereitet.

Sollte Fortuna seine Expansionsziele erreichen und das Goldpreisumfeld attraktiv bleiben, könnte die Aktie mittelfristig von zwei Entwicklungen gleichzeitig profitieren: steigenden operativen Ergebnissen und einer möglichen Neubewertung durch den Kapitalmarkt.

Genau darin liegt die eigentliche Investmentfantasie. Denn mit jedem erfolgreich abgeschlossenen Entwicklungsschritt könnte das Vertrauen der Anleger in Fortunas zukünftige Ertragskraft wachsen.

Ob daraus tatsächlich eine deutliche Kurssteigerung entsteht, hängt jedoch maßgeblich davon ab, ob das Unternehmen seine ambitionierten Ziele innerhalb des vorgesehenen Zeit- und Kostenrahmens umsetzen kann.

Fazit: 60 Prozent mehr Goldproduktion, Millionen-Cashflows und Milliardenpotenzial - wird Fortuna Mining unterschätzt?

Die jüngsten Turbulenzen an den internationalen Aktien- und Rohstoffmärkten haben einmal mehr gezeigt, wie schnell sich die Stimmung der Anleger verändern kann. Doch während kurzfristige Kursbewegungen häufig von Emotionen, Gewinnmitnahmen und Unsicherheit geprägt sind, lohnt es sich gerade in solchen Marktphasen, einen Blick auf die fundamentalen Perspektiven einzelner Unternehmen zu werfen.

Fortuna Mining könnte dabei zu den besonders interessanten Kandidaten im internationalen Gold- und Silbersektor gehören.

Denn im Gegensatz zu zahlreichen Explorationsunternehmen, deren Erfolg noch von zukünftigen Entdeckungen und Kapitalmaßnahmen abhängt, besitzt Fortuna bereits heute drei produzierende Minen, erwirtschaftet beträchtliche Cashflows und verfügt über eine solide finanzielle Ausstattung.

Allein in den ersten neun Monaten 2026 erzielte das Unternehmen einen bereinigten freien Cashflow aus dem laufenden Geschäft von beeindruckenden 350,7 Millionen US-Dollar. Selbst nach Berücksichtigung der Wachstumsinvestitionen verblieb ein freier Cashflow von 270,6 Millionen US-Dollar. Hinzu kommt eine Netto-Cash-Position von rund 260 Millionen US-Dollar zum Ende des dritten Quartals.

Doch die eigentliche Fantasie liegt in der Zukunft!

Mit der Erweiterung der Séguéla-Mine und dem geplanten Produktionsbeginn von Diamba Sud im Senegal könnte Fortuna seine annualisierte Goldäquivalent-Produktion ab Mitte 2028 um rund 60 Prozent auf etwa 500.000 Unzen steigern. Und das in einem Marktumfeld, in dem Gold und Silber trotz zwischenzeitlicher Korrekturen weiterhin von langfristigen strukturellen Nachfragefaktoren profitieren könnten.

Besonders bemerkenswert erscheint das Diamba-Sud-Projekt. Die Machbarkeitsstudie weist bei einem angenommenen Goldpreis von 3.500 US-Dollar einen Kapitalwert nach Steuern von rund einer Milliarde US-Dollar aus. Bei höheren Goldpreisen könnte dieser Modellwert sogar noch erheblich steigen.

Dazu kommt Bambadji, wo weitere Explorationserfolge zusätzliche Ressourcen und langfristig eine Verlängerung der Minenlaufzeit ermöglichen könnten.

Und wie bewertet die Börse diese Kombination aus laufender Produktion und ambitionierten Wachstumsplänen?

Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,3 Milliarden US-Dollar zum 23. November 2026 erscheint Fortuna angesichts seiner Cashflow-Generierung und des zusätzlichen Projektpotenzials durchaus attraktiv. Allein der modellierte Kapitalwert von Diamba Sud entspricht rechnerisch bereits rund 44 Prozent des gesamten Börsenwertes. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass es sich um einen theoretischen Projektwert handelt, dessen Realisierung noch mit Investitions-, Genehmigungs- und Umsetzungsrisiken verbunden ist.

Natürlich ist auch Fortuna Mining kein Selbstläufer. Die gestiegenen Produktionskosten des dritten Quartals, mögliche Verzögerungen beim Bau neuer Minenkapazitäten und die Abhängigkeit von den Edelmetallpreisen bleiben wichtige Risikofaktoren. Insbesondere bei Diamba Sud muss das Management nun beweisen, dass sich die anspruchsvollen Entwicklungsziele tatsächlich im vorgesehenen Kosten- und Zeitrahmen umsetzen lassen.

Doch genau hier könnte für Anleger auch eine besondere Chance liegen.

Sollte es Fortuna gelingen, die Produktionskosten zu stabilisieren, Diamba Sud erfolgreich in Betrieb zu nehmen und Séguéla wie geplant auszubauen, könnte sich die Ertragskraft des Konzerns innerhalb weniger Jahre erheblich verbessern. In Verbindung mit einem freundlichen Goldpreisumfeld wäre dann auch eine Neubewertung der Aktie durchaus vorstellbar.

Für uns gehört Fortuna Mining (ISIN CA3499421020 WKN A40CFY) damit zu den spannenden Gold- und Silberproduzenten, die langfristig orientierte Anleger nach den jüngsten Börsenturbulenzen genauer unter die Lupe nehmen sollten.

Denn Fortuna vereint gleich mehrere Eigenschaften, nach denen Investoren im Rohstoffsektor suchen: laufende Produktion, beträchtliche Cashflows, eine vergleichsweise solide Bilanz und konkrete Wachstumsprojekte mit erheblichem wirtschaftlichem Potenzial.

Unsere Einschätzung: Wer an langfristig attraktive Gold- und Silberpreise glaubt und bereit ist, die typischen Risiken eines Mineninvestments zu tragen, findet in Fortuna Mining (ISIN CA3499421020 WKN A40CFY) eine interessante spekulative Investmentchance. Die kommenden zwei Jahre könnten für die zukünftige Bewertung des Unternehmens entscheidend werden.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Auf der Unternehmenswebsite finden Sie Präsentationen, Projektinformationen und Kontaktmöglichkeiten für Ihre Fragen an das Management.

DISCLAIMER UND PFLICHTANGABEN

1. Herausgeber, Verfasser und Charakter der Veröffentlichung

Dieser Werbeartikel über Fortuna Mining wurde vom Direktor der Orange Unicorn Europe Ltd. am 24 November 2026 um 8:05 Uhr erstellt. Zeitpunkt der Verbreitung 24 November 2026 10:15 Uhr.

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2. Vergütung und Auftraggeber

Für die werbliche Berichterstattung über die Fortuna Mining wurden Herausgeber, Verfasser und Vermittler entgeltlich bar vergütet.

Auftraggeber und Zahlender ist die Swiss Resource Capital AG. Die Vergütung ist erfolgsunabhängig und nicht an die Kursentwicklung des besprochenen Wertpapiers gekoppelt.

Herausgeber und Verfasser werden im Zusammenhang mit Veröffentlichungen allgemein für Dritte tätig und erhalten von diesen Entgelte für Veröffentlichungen. Hieraus kann sich ein Interessenkonflikt ergeben, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

3. Offenlegung der eigenen Positionen und Interessenkonflikte

Die nachfolgenden Angaben werden in konkreten Zahlen offengelegt, damit der Leser das tatsächliche Ausmaß des wirtschaftlichen Eigeninteresses der Beteiligten erkennen kann.

Der Herausgeber Orange Unicorn Europe Ltd. hält zum Stand 24 November 2026, 09:00 Uhr insgesamt 0 Aktien an Fortuna Mining . Dies entspricht auf Grundlage der zum 13 November 2026 ausgegebenen Aktien einem Anteil von rund 0% des ausgegebenen Aktienkapitals.

Soweit Herausgeber, Verfasser oder Vermittler Aktien des beworbenen Unternehmens halten, können sie diese - vorbehaltlich gesetzlicher, vertraglicher und interner Handelsbeschränkungen - auch nach dieser Veröffentlichung ganz oder teilweise veräußern und dadurch von einer erhöhten Handelsliquidität oder höheren Kursen profitieren. Die Verbote des Insiderhandels und der Marktmanipulation bleiben unberührt.

Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Sofern Herausgeber, Vermittler und Verfasser oder Vermittler Aktienpositionen an den beworbenen Unternehmen halten, haben diese allerdings zugesichert innerhalb von 4 Wochen nach Veröffentlichung (Datum und Uhrzeit siehe unter Punkt 1) dieser Werbeveröffentlichung keine Aktienpositionen zu verkaufen oder Warrants auszuüben.

Die individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers, der Verfasser und der Vermittler sowie zur Vergütung durch das mit der Veröffentlichung im Zusammenhang stehende Unternehmen oder durch Dritte wird zu Beginn der jeweiligen Veröffentlichung klar und hervorgehoben ausgewiesen.

Die Angaben beziehen sich ausschließlich auf den genannten Stichtag. Vor jeder erneuten oder aktualisierten Verbreitung wird geprüft, ob die Angaben weiterhin richtig und vollständig sind; bei wesentlichen Änderungen wird eine aktualisierte Fassung dieses Disclaimers bereitgestellt.

4. Keine individuelle Anlageberatung

Sämtliche Veröffentlichungen - also Berichte, Darstellungen, Mitteilungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") - stellen keine auf die persönlichen Verhältnisse des Lesers bezogene Anlageberatung und keine Anlagevermittlung dar. Sie können aufgrund ihres konkreten Inhalts jedoch eine Anlageempfehlung im Sinne der Marktmissbrauchsverordnung darstellen; die hierfür geltenden Transparenz- und Offenlegungspflichten bleiben unberührt. Sie geben die Meinung des Herausgebers beziehungsweise der für ihn tätigen Verfasser wieder.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Anlage- beziehungsweise Investitionsberater. Es wird ausschließlich eine Marketing- und Werbedienstleistung erbracht; eine Einbindung in das Management oder in Geschäftsentscheidungen des besprochenen Unternehmens besteht nicht.

5. Risikohinweis

Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente - Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere und vergleichbare Instrumente (zusammen "Finanzinstrumente") - ist mit Chancen, aber auch mit erheblichen Risiken bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals verbunden. Dies gilt in besonderem Maße für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Kauf- und Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko und sollte vor einer Anlageentscheidung eine eigene Prüfung sowie gegebenenfalls eine unabhängige Beratung vornehmen.

6. Kursangaben, Quellen und Aktualisierung

Die in den Veröffentlichungen angegebenen Preise und Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Datum, Uhrzeit und Handelsplatz des jeweils verwendeten Kurses werden in der jeweiligen Veröffentlichung angegeben.

Alle Informationen und Daten stammen aus Quellen, die der Herausgeber beziehungsweise der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Herausgeber und Verfasser haben größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch und nachvollziehbar sind. Tatsachen werden von Einschätzungen, Prognosen und Meinungen klar getrennt. Die wesentlichen Informationsquellen sowie bei Prognosen und Kurszielen die wesentlichen Annahmen und Bewertungsmethoden werden in der jeweiligen Veröffentlichung konkret bezeichnet.

Eine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität wird, soweit gesetzlich zulässig, nicht übernommen. Für abgeschlossene Veröffentlichungen besteht keine laufende Aktualisierungspflicht. Vor jeder erneuten oder aktualisierten Verbreitung wird geprüft, ob die Angaben weiterhin aktuell, richtig und vollständig sind.

7. Einsatz künstlicher Intelligenz

Bei der Erstellung dieser Veröffentlichung können Systeme der künstlichen Intelligenz unterstützend eingesetzt worden sein, etwa zur Recherche, Strukturierung, sprachlichen Überarbeitung oder Übersetzung von Textbestandteilen.

Sämtliche Textinhalte werden vor der Veröffentlichung durch den Verfasser inhaltlich geprüft. Der Herausgeber übernimmt die redaktionelle Verantwortung für die veröffentlichten Inhalte. Eine ungeprüfte Veröffentlichung vollständig maschinell erzeugter Texte findet nicht statt. Bild- und Grafikelemente dieser Veröffentlichung - insbesondere Titel- und Teaserbilder, Symbolbilder sowie schematische Darstellungen - können ganz oder teilweise mit Hilfe künstlicher Intelligenz erzeugt oder bearbeitet worden sein. KI-generierte oder -bearbeitete Bild- und Grafikelemente werden unmittelbar als solche gekennzeichnet. Solche Elemente dienen ausschließlich der Illustration. Sie zeigen keine realen Betriebsstätten, Projektgebiete, Anlagen, Bohrkerne, Produkte oder Personen des besprochenen Unternehmens und lassen keine Rückschlüsse auf dessen tatsächliche Vermögenswerte oder deren Zustand zu. Maßgeblich sind allein die vom besprochenen Unternehmen veröffentlichten Angaben und Originalunterlagen.

Charts, Kursdarstellungen und Tabellen mit Unternehmens- oder Marktdaten beruhen auf den in Ziffer 6 genannten Quellen und werden nicht durch KI generiert, können aber zur Visualisierung mittels KI graphisch dargestellt werden.

8. Haftungsausschluss

Die Haftung des Herausgebers und der Verfasser richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Herausgeber und Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs der besprochenen Finanzinstrumente Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden.

9. Inhalte Dritter

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in Chats, Kommentaren und Foren, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder. Der Herausgeber übernimmt insoweit keine Gewähr für Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität dieser Informationen.

10. Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Beiträge und Artikel liegen beim Herausgeber beziehungsweise beim jeweiligen Autor. Nachdruck, kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken sind nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung des Herausgebers beziehungsweise des jeweiligen Autors zulässig.

Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt; eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Herausgebers.

11. Verbreitungsbeschränkungen

Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt in die Vereinigten Staaten von Amerika, nach Kanada, Großbritannien, Japan oder Australien beziehungsweise an Personen mit Wohnsitz oder Sitz in diesen Staaten übermittelt oder dort verbreitet werden. Die Veröffentlichungen richten sich ausschließlich an Personen mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

12. Impressum

Angaben gemäß § 5 DDG:

Orange Unicorn Europe Ltd.

Unit 620 Initial Business Centre, Wilson Business Park

Manchester, Vereinigtes Königreich, M40 8WN

Telefon: +44 (0)161 768 0646

E-Mail: info [at] mining-investor.com

Register: Companies House, England and Wales

Registernummer: 17502850

Vertreten durch: Frank Fladenhofer, Direktor Anzeige nach § 86 WpHG bei der BaFin

Soweit journalistisch-redaktionell gestaltete Inhalte angeboten werden, verantwortlich gemäß § 18 Abs. 2 MStV: Frank Fladenhofer

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,CA3499421020