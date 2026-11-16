Strong Numbers at OR Royalties, Endeavour Silver, Fortuna Mining & Sibanye-Stillwater
© 2026 Swiss Resource Capital
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|7,974
|8,136
|11:56
|7,974
|8,136
|11:47
Strong Numbers at OR Royalties, Endeavour Silver, Fortuna Mining & Sibanye-Stillwater
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|10:46
|Strong Results for OR Royalties, Endeavour Silver, Fortuna Mining & Sibanye-Stillwater
|Strong Results for OR Royalties, Endeavour Silver, Fortuna Mining & Sibanye-Stillwater
► Artikel lesen
|10:46
|Strong Numbers at OR Royalties, Endeavour Silver, Fortuna Mining & Sibanye-Stillwater
|Strong Numbers at OR Royalties, Endeavour Silver, Fortuna Mining & Sibanye-Stillwater
► Artikel lesen
|10:26
|Endeavour Silver kürzt Prognose: Was jetzt wichtig wird
|05:32
|Hier geht was…: Silber-Gold-Offensive: 139% mehr Minen-Cashflow und 30.000 Meter neue Chancen!
|So
|Endeavour Silver-Aktie unter Druck: Reparatur hilft, Trend bleibt schwach
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|10:46
|Strong Results for OR Royalties, Endeavour Silver, Fortuna Mining & Sibanye-Stillwater
|Strong Results for OR Royalties, Endeavour Silver, Fortuna Mining & Sibanye-Stillwater
► Artikel lesen
|10:46
|Strong Numbers at OR Royalties, Endeavour Silver, Fortuna Mining & Sibanye-Stillwater
|Strong Numbers at OR Royalties, Endeavour Silver, Fortuna Mining & Sibanye-Stillwater
► Artikel lesen
|Do
|Jede Woche neu!: Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 36-2026
|Do
|Ausweitung...: Goldmarkt: Hohe Preisprognosen begleiten neue Minenprojekte
|05.11.
|Fortuna Mining Q3 2026 Earnings Call Transcript
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|10:46
|Strong Results for OR Royalties, Endeavour Silver, Fortuna Mining & Sibanye-Stillwater
|Strong Results for OR Royalties, Endeavour Silver, Fortuna Mining & Sibanye-Stillwater
► Artikel lesen
|10:46
|Strong Numbers at OR Royalties, Endeavour Silver, Fortuna Mining & Sibanye-Stillwater
|Strong Numbers at OR Royalties, Endeavour Silver, Fortuna Mining & Sibanye-Stillwater
► Artikel lesen
|Fr
|Raymond James cuts OR Royalties stock price target on stream deals
|Do
|OR Royalties outlines 120,000-135,000 GEOs by 2030 as producing assets rise to 25
|Do
|Earnings Call: OR Royalties verzeichnet kräftiges Umsatzwachstum im 3. Quartal 2026
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|10:46
|Strong Numbers at OR Royalties, Endeavour Silver, Fortuna Mining & Sibanye-Stillwater
|Strong Numbers at OR Royalties, Endeavour Silver, Fortuna Mining & Sibanye-Stillwater
► Artikel lesen
|10:46
|Strong Results for OR Royalties, Endeavour Silver, Fortuna Mining & Sibanye-Stillwater
|Strong Results for OR Royalties, Endeavour Silver, Fortuna Mining & Sibanye-Stillwater
► Artikel lesen
|10:26
|Sibanye Stillwater: Was die Prognosekürzung jetzt bedeutet
|So
|Sibanye Stillwater Limited: Was der Prognoseschnitt bedeutet
|Do
|Sibanye Stillwater Limited: US-Prognose nach Streik gekappt
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|ENDEAVOUR SILVER CORP
|6,820
|-1,93 %
|FORTUNA MINING CORP
|7,986
|-2,47 %
|OR ROYALTIES INC
|31,950
|+0,92 %
|SIBANYE STILLWATER LIMITED
|2,000
|-0,99 %