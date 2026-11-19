Der Goldpreis fällt auf den tiefsten Stand seit Oktober 2025, weil Anleger mit einer Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember rechnen. Zugleich öffnet die Monetary Authority of Singapore (MAS) ihren Tresor für ausländische Zentralbanken; Platz ist dort für bis zu 500 t Gold. In diesem Umfeld bringt Barrick Mining seine nordamerikanischen Minen als eigene Gesellschaft an die New Yorker Börse. Was bedeutet das für kleine Entwickler in Nevada wie Lahontan Gold, die eine stillgelegte Mine wieder in Betrieb nehmen wollen?
Enthaltene Werte: CA50732M1014,CA06849F1080,US6516391066Den vollständigen Artikel lesen ...
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