Dass es für Gold eine richtungsweisende Handelswoche werden würde, deutete sich bereits im Vorfeld an. Der Rücksetzer unter die Marke von 4.000 US-Dollar brachte das Edelmetall am Ende der letzten Handelswoche ins Schlingern. Gleichzeitig geriet die Unterstützung von 3.860 US-Dollar dadurch unter Druck. Im bullischen Idealfall hätte der Preisbereich gehalten und der Goldpreis wäre nach oben abgedreht. Doch so kam es nicht. Ganz im Gegenteil. Der ...

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