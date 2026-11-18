Viele Friedensgespräche - kein Ergebnis! Die Welt bleibt vorerst aus den Fugen und geopolitische Krisenherde bestimmen weiterhin das globale Marktgeschehen. Für Privatanleger wird die Suche nach echter Sicherheit im Depot damit zur dringendsten Aufgabe der Stunde. Klassische Anleihen oder breit gestreute Standardaktien reichen in dieser angespannten Weltlage oft nicht mehr aus, um das eigene Vermögen verlässlich vor Schocks zu schützen. Wer sein Portfolio krisenfest machen will, kommt an zwei strategischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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