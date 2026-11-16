Was ist das für ein Tohuwabohu an der Börse? Ausgerechnet der einstige KI-Liebling Nvidia sorgt plötzlich für rote Zahlen und Schweißperlen auf der Stirn der Anleger. An der Nasdaq wird kräftig durchgewischt und so mancher Tech-Investor fragt sich, ob die Party im Silicon Valley etwa schon vorbei ist, bevor das Buffet überhaupt leer gegessen wurde. Selbst der klassische Krisenschutz zeigt sich launisch, denn der Goldpreis hat die psychologisch wichtige Marke von 4.000 USD nach unten durchbrochen. Wer jetzt die Nerven verliert, übersieht jedoch die Schnäppchen, die im Schatten des Börsengewitters auf mutige Investoren warten. So locken die Minenwerte Barrick und Lahontan aktuell mit Bewertungen, die fast schon nach einem Sommerschlussverkauf im Edelmetallsektor aussehen. Wem der Rohstoffmarkt momentan zu wackelig ist, für den gibt es zum Glück noch echte Schwergewichte mit eingebautem Sicherheitsgurt. Bislang unerschütterlich stehen Allianz und Munich Re im Markt und erreichen wöchentlich neue Jahreshochs. Die beiden Versicherungsriesen trotzen dem Sturm an der Wall Street mit soliden Bilanzen und verlässlichen Dividenden, die jedem nervösen Depot sofort den Puls senken. Es ist fast schon ironisch, dass ausgerechnet die vermeintlich langweiligen Versicherer derzeit die spannendste Antwort auf das Chaos an den Finanzmärkten liefern. Anleger müssen sich jetzt entscheiden, ob sie weiter auf das nächste KI-Wunder hoffen oder lieber auf bewährte Stabilität und günstige Einstiegschancen setzen.

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