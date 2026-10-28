Höher - Schneller - Weiter! An den weltweiten Aktienmärkten herrscht derzeit eine beispiellose Euphorie, die die Kurse von einem Rekordhoch zum nächsten treibt. Getragen von technologischem Fortschritt und unerschütterlichem Optimismus greifen Investoren beherzt bei riskanten Anlagen zu. Diese ausgelassene Stimmung blendet jedoch eine fundamentale makroökonomische Herausforderung weitgehend aus. Das anhaltend hohe Zinsniveau belastet langfristig die Kreditvergabe und katapultiert die Finanzierungskosten massiv nach oben. Höhere Zinsen schmälern zudem mittelfristig die Gewinnmargen, weshalb die aktuelle Marktlage einem Tanz auf dem Vulkan gleicht. Inmitten dieser volatilen Gemengelage wächst bei vorausschauenden Anlegern die Sorge vor einem plötzlichen, heftigen Rückschlag. Um das eigene Portfolio vor unvorhersehbaren Marktturbulenzen zu schützen, wird eine strategische Diversifikation wichtiger denn je. Edelmetalle rücken in diesem Szenario wieder als der ultimative, bewährte sichere Hafen in den Fokus der Vermögensverwalter, speziell Gold. Auch für diese Anlage-Idee gibt es passende Lösungen. Am Ende entscheidet wohl der richtige Mix über den Portfolio-Ertrag.
Enthaltene Werte: CA49990B1040,US84615Q1031,CA06849F1080,CA11777Q2099Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 inv3st.de