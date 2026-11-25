Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Desert Gold Ventures Inc. Gold hat seit dem Rekord im Januar in der Spitze rund 39 % verloren. Am vergangenen Montag gab es eine deutliche Erholung und aktuell liegt der Gold-Future bei rund 3.620 USD. Ein starker USD, hohe Renditen amerikanischer Staatsanleihen und die Erwartung weiterer Zinsanhebungen der Notenbank Fed drücken auf den Preis des Edelmetalls. Für Unternehmen im Goldgeschäft zählt jetzt, wer die Produktion hochfährt oder aufbaut. Gelingt dieser Schritt, könnte das den Unternehmen auch bei fallendem Preis in die Karten spielen. Besonders viel Bewegung gibt es in Mali, denn dort haben sich die Bedingungen in den vergangenen Monaten deutlich verbessert. Vor Ort sind Barrick Mining, Desert Gold und B2Gold aktiv.

Enthaltene Werte: CA25039N4084,CA06849F1080,CA11777Q2099

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