Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Desert Gold. Im Westen Malis zeigt sich in diesen Wochen, wer im Goldgeschäft verlässlich wirtschaftet. Entlang der Senegal-Mali-Scherzone (SMSZ) müssen etablierte Produzenten die neuen, strikten Bergbaugesetze und teure logistische Hürden bewältigen. Der Staat sichert sich deutlich größere Anteile an den Erträgen, was die Konzerne zu teuren Kompromissen zwingt. In diesem Umfeld setzt ein deutlich kleinerer Explorer auf eine kompakte Anlage und will in unmittelbarer Nachbarschaft zu Barrick Mining und B2Gold noch in diesem Jahr erstes eigenes Gold gewinnen. Gelingt der Schritt vom Explorer zum Produzenten?

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