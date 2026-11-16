Hier geht was…: Silber-Gold-Offensive: 139% mehr Minen-Cashflow und 30.000 Meter neue Chancen!

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Endeavour Silver meldet kräftigen Cashflow-Zuwachs. Sierra Madre verbindet höheren Durchsatz mit neuer Exploration, während die jüngste Silbermarktprognose ein differenziertes Nachfragebild zeichnet.

ANZEIGE/WERBUNG - Entgeltliche Marketingmitteilung zu Endeavour Silver Corp. und Sierra Madre Gold and Silver Ltd. Auftraggeberin: SRC swiss resource capital AG; SRC unterhält entgeltliche IR-Verträge mit beiden Emittenten und beauftragt sowie vergütet JS Research erfolgsunabhängig · Erstellerin, Herausgeberin und Verbreiterin: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte · Zusätzliche Verbreitung: SRC über PresseBox · Erstveröffentlichung: 16.11.2026; 5:32 Uhr Berlin/Europa ·

+++ Silber bleibt gefragt, die Nachfrage verändert sich +++

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Silbermarkt bietet weiterhin interessante Ansatzpunkte, verlangt aber einen genauen Blick auf die Nachfrage. In seiner Mitteilung vom 12. November 2026 erwartet das Silver Institute auf Basis von Metals-Focus-Schätzungen für 2026 ein Angebotsdefizit von 35 Millionen Unzen. Es wäre das sechste Defizitjahr in Folge. Auf industrieller Nachfrageseite werden 640 Millionen Unzen erwartet. Außerhalb der Photovoltaik soll der Bedarf um 4,5% steigen.1

Ein ergänzender Konjunkturindikator kommt aus der Halbleiterindustrie. Die SIA meldet für September 2026 weltweite Chipumsätze von 172,6 Milliarden US-Dollar, 146,8% mehr als im Vorjahr. Die Monatsangabe ist ein gleitender Dreimonatsdurchschnitt.2 Auf der Angebotsseite stammen laut World Silver Survey 2026 rund 26% der weltweiten Minenförderung des Jahres 2025 aus primären Silberminen. Der überwiegende Teil fällt in anderen Metallminen an. Deren Produktionsentscheidungen hängen auch von den jeweiligen Hauptmetallen ab. Für zusätzliche Silbermengen sind somit nicht allein höhere Silberpreise maßgeblich.3

Vor diesem Hintergrund lohnt der Blick auf Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) und Sierra Madre Gold and Silver (WKN: A3CM97). Beide verbinden laufenden Bergbau mit Entwicklungspotenzial. Bei Endeavour stehen die Quartalsergebnisse und Kostenentwicklung im Mittelpunkt, bei Sierra Madre die höhere Anlagenleistung und das neue Bohrprogramm.4,5,6

Endeavour Silver steigert Produktion und Minen-Cashflow

Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) produzierte von Juli bis September 2026 2.096.545 Unzen Silber und 10.126 Unzen Gold. Das entsprach Zuwächsen von 19% beziehungsweise 39% gegenüber dem Vorjahresquartal. Einschließlich der Basismetalle meldete das Unternehmen rund 3,6 Millionen Unzen Silberäquivalent. Diese rechnerische Vergleichsgröße umfasst mehrere Metalle und ist nicht mit tatsächlich gefördertem Silber gleichzusetzen.4

Der Umsatz erreichte im dritten Quartal 184,5 Millionen US-Dollar gegenüber 142,8 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Auf dieser im Quartalsabschluss ausgewiesenen Basis ergibt sich ein Plus von rund 29%. Besonders deutlich legte der operative Cashflow auf Minenebene vor Steuernauf 94,7 Millionen US-Dollar zu, ein Anstieg von 139%.4,7

Endeavour Silver: Minen-Cashflow vor Steuern und AISC im Quartalsvergleich. Daten: Unternehmensmeldung vom 9. November 2026. Eigene Darstellung mit KI-Unterstützung.

Die "Cash Costs' sanken von 18,09 auf 16,55 US-Dollar je zahlbarer Silberunze, die "All-in Sustaining Costs' ("AISC') von 30,53 auf 29,54 US-Dollar. Beide Kennzahlen berücksichtigen Gutschriften für Nebenprodukte; höhere Nebenproduktpreise begünstigten die Cash Costs. "AISC' umfasst nach Unternehmensdefinition zusätzliche Aufwendungen für den Erhalt des Betriebs. Die Kennzahlen sind nicht nach IFRS standardisiert und zwischen Unternehmen nur eingeschränkt vergleichbar.4

Die konsolidierten direkten Betriebskosten je Tonne lagen im Jahresvergleich rund 5% höher.Gegenüber dem zweiten Quartal 2026 gab es hingegen Fortschritte: Bei "Terronera' sanken sie von 169,49 auf 155,52 US-Dollar und bei "Kolpa' von 151,38 auf 137,50 US-Dollar. Dort half höherer Durchsatz trotz gestiegener Personal- und Mitarbeiterbeteiligungskosten.4

Bei "Terronera' erreichte die Silberausbringung im dritten Quartal durchschnittlich 88%. Die Umstellung der Stromerzeugung auf Flüssigerdgas hatte länger gedauert als geplant. Die LNG-Anlage war laut Novembermeldung aber inzwischen in Betrieb. Die Verzögerungen sowie der geringere Durchsatz infolge der mittlerweile aufgehobenen Blockade belasteten die Kostenentwicklung des laufenden Jahres.4,8

Zum 30. September 2026 verfügte Endeavour Silver über 287,9 Millionen US-Dollar liquide Mittelund ein Working Capital von 246,7 Millionen US-Dollar. Working Capital bezeichnet den Überschuss kurzfristiger Vermögenswerte über kurzfristige Verbindlichkeiten und ist kein zusätzlicher Cashbestand. Die besicherte Kreditlinie über 25 Millionen US-Dollar war am Stichtag ungezogen, eine Erweiterung auf insgesamt bis zu 100 Millionen US-Dollar benötigt die Zustimmung der Kreditgeber.4,8

Für das Gesamtjahr erwartet Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) nach der Anpassung vom 9. November 7,8 bis 8,1 Millionen Unzen Silber und 42.000 bis 43.500 Unzen Gold beziehungsweise 13,7 bis 14,3 Millionen Unzen Silberäquivalent. Die Prognose der direkten Betriebskosten wurde auf 170 bis 180 US-Dollar je Tonne bei "Terronera' und konsolidiert 155 bis 165 US-Dollarangehoben.4

Zusätzlichen Spielraum sieht das Management bei "Guanaceví': Hohe Metallpreise ermöglichen nach Unternehmensangaben den wirtschaftlichen Abbau niedriggradigeren Materials. Das Unternehmen erwartet dadurch eine bessere Ressourcennutzung und einen Beitrag zur Verlängerung der Minenlaufzeit.4

Sierra Madre startet ein 30.000-Meter-Bohrprogramm

Sierra Madre Gold and Silver (WKN: A3CM97) meldete am 5. November 2026 den Beginn eines 30.000 Meter umfassenden Bohrprogramms im "East District' von "La Guitarra' in Mexiko. Der historisch abgebaute Distrikt wurde von früheren Betreibern nach Unternehmensangaben nur begrenzt modern exploriert. Kartierungen erfassten mehrere Gangsysteme mit insgesamt mehr als 39 Kilometern Streichlänge.5

Ein dreidimensionales geologisches Modell unterstützt die Bohrplanung. Zunächst sind elf Bohrungen auf die Gangsysteme "Magdalena' und "Los Locos' vorgesehen. Abhängig von den Analyseergebnissen sind zusätzliche Abzweigbohrungen aus den ursprünglichen Löchern geplant.5 Ausgangspunkt ist das genehmigte Gebiet "Tlacotal'. Die speziell angepasste Bohranlage soll mehrere Gangstrukturen ungefähr auf Höhe des produktiven Horizonts der historischen Mine "El Rincon' und unterhalb früherer Entwässerungsniveaus prüfen. Die Bohrungen sollen das geologische Modell testen und die bislang begrenzte Datenbasis erweitern. Entscheidend werden die tatsächlich durchteuften Gehalte, Mächtigkeiten und die Kontinuität der Mineralisierung sein.5

Der technische Bericht mit Stichtag 24. Oktober 2023 beschreibt für fünf Gangsysteme mit zusammen 7,7 Kilometer Streichlänge ein konzeptionelles Explorationsziel von 0,77 bis 1,54 Millionen Tonnen bei 2,4 bis 3,6 g/t Gold und 440 bis 670 g/t Silber. Die Bandbreiten beruhen auf historischen Kartierungen und Annahmen zu Gangabmessungen, Dichte und Mineralisierungsanteilen. Eine Hochrechnung auf die gesamte kartierte Streichlänge wäre nicht gerechtfertigt.5,9

"La Guitarra' erhöht den durchschnittlichen Durchsatz

Auch im laufenden Betrieb meldet Sierra Madre Fortschritte: Im Oktober 2026 erreichte die Aufbereitung durchschnittlich 751 Tonnen pro Tag. Das waren rund 50% mehr als die bisherige Nennkapazität von 500 Tonnen täglich und entsprach laut Unternehmen dem Ziel der ersten Ausbaustufe.5

La Guitarra: bisherige Nennkapazität und tatsächlich erreichter Monatsdurchschnitt. Daten: Sierra Madre Gold and Silver Ltd., 5. November 2026. Eigene Darstellung mit KI-Unterstützung.

Fazit:

Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) verbindet höhere Förderung mit einem deutlich gestiegenen Minen-Cashflow. Die Fortschritte bei "Terronera' und "Kolpa' sind greifbar. Für die weitere Bewertung kommt es darauf an, die operative Stabilisierung fortzusetzen und die angepasstenProduktions- und Kostenziele zu erreichen. 4,8

Sierra Madre Gold and Silver (WKN: A3CM97) eröffnet mit dem gestarteten Bohrprogramm neue Prüfmöglichkeiten im "East District'. Zugleich zeigt der Oktober-Durchsatz den Fortschritt des Anlagenausbaus.5,9

Die nächsten Anhaltspunkte liefern bei Endeavour die Umsetzung der Jahresprognose und bei Sierra Madre die angekündigten Q3-Daten sowie künftige Bohrergebnisse.2,4,5

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und redaktionelle Grundlage

1. The Silver Institute / Metals Focus: Silver Market Set for Sixth Consecutive Annual Deficit in 2026, 12. November 2026; verbreitet über GlobeNewswire.

2. Semiconductor Industry Association: Global Semiconductor Sales Increase 24.1% from Q2 2026 to Q3 2026, 3. November 2026.

3. The Silver Institute / Metals Focus: World Silver Survey 2026, 15. April 2026; Bezugsjahr der Minenanteile: 2025.

4. Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver Announces Q3 2026 Financial Results and Updates 2026 Guidance, 9. November 2026.

5. Sierra Madre Gold and Silver Ltd.: Sierra Madre Commences 30,000 Metre Drill Program in the East District of La Guitarra, 5. November 2026; Unternehmensmeldung verbreitet durch SRC.

6. Börse Stuttgart: Endeavour Silver Corp. Aktie, abgerufen am 13. November 2026; WKN A0DJ0N.

7. Endeavour Silver Corp.: Condensed Consolidated Interim Financial Statements, Berichtszeitraum bis 30. September 2026; veröffentlicht am 9. November 2026, ungeprüft.

8. Endeavour Silver Corp.: Management's Discussion & Analysis for the Three Months and Nine Months Ended September 30, 2026 and 2025, 9. November 2026.

9. TechSer Mining Consultants Ltd. / Sierra Madre Gold and Silver Ltd.: La Guitarra Mineral Resource Estimate - Guitarra Silver-Gold Project, Temascaltepec, Estado de México, México, 15. Dezember 2023; Stichtag 24. Oktober 2023, Abschnitt 9.6.

Grafik- und Bildnachweise

Abbildung 1: Endeavour Silver: Minen-Cashflow vor Steuern und AISC im Quartalsvergleich. Daten: Unternehmensmeldung vom 9. November 2026. Eigene Darstellung mit KI-Unterstützung.

Abbildung 2: La Guitarra: bisherige Nennkapazität und tatsächlich erreichter Monatsdurchschnitt. Daten: Sierra Madre Gold and Silver Ltd., 5. November 2026. Eigene Darstellung mit KI-Unterstützung.

Alle beiden Abbildungen sind neu programmierte Datenvisualisierungen. Es wurden keine Unternehmenslogos, fremden Fotografien oder bestehenden Präsentationsfolien übernommen. Die Zahlen stammen aus den jeweils genannten Quellen; die Gestaltung entstand mit KI-Unterstützung.

Methodik und Prüfungstiefe

Redaktionsstand: 13. November 2026. Geprüft wurden Finanz- und Produktionskennzahlen, Vergleichszeiträume, Durchsatz, Bohrpläne, Explorationsziel, WKN und die verwendeten Marktdaten anhand der verlinkten Quellen. Die verfügbaren Meldungsübersichten beider Emittenten wurden auf Aktualisierungen abgeglichen. Für den Umsatzvergleich wurden die Werte des Quartalsabschlusses verwendet. Die Marktprognose stammt aus der jüngsten Mitteilung des Silver Institute; die Halbleiterdaten aus der SIA-Veröffentlichung vom 3. November. Es wurden keine eigenen Ressourcen- oder Reservenschätzungen, metallurgischen Prüfungen oder Kursmodelle erstellt. Technische Angaben wurden im Rahmen dieser Bearbeitung nicht durch eine unabhängig beauftragte Qualified Person verifiziert. Eine laufende Aktualisierung ist nicht vorgesehen; gesetzliche Berichtigungs- und Informationspflichten bleiben unberührt.

Silberäquivalent bei Endeavour: Die Unternehmensangaben für 2026 verwenden 90 Unzen Silber je Unze Gold sowie 45, 61 beziehungsweise 238 Unzen Silber je Tonne Blei, Zink beziehungsweise Kupfer. Für 2025 wurden andere Umrechnungsverhältnisse verwendet. Die Kennzahl ist eine rechnerische Aggregation der Metallproduktion, keine physische Silbermenge. Cash Costs, AISC und Minen-Cashflow sind unternehmensdefinierte Nicht-IFRS-Kennzahlen. Das Explorationsziel für den East District beruht unter anderem auf historischen Kartierungen, angenommenen Gangabmessungen, Dichte und Mineralisierungsanteilen; es ist keine aktuelle Mineralressource.

Disclaimer und Pflichtangaben

Anzeige und Charakter des Beitrags

Dieser Beitrag ist eine entgeltliche Werbung beziehungsweise Marketingmitteilung zu Endeavour Silver Corp. und Sierra Madre Gold and Silver Ltd. Er ist keine unabhängige Finanzanalyse, keine Anlageberatung und keine auf persönliche Verhältnisse zugeschnittene Anlageempfehlung. Er stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Eine Anlageentscheidung darf nicht allein auf diesen Beitrag gestützt werden.

Erstellerin, Herausgeberin, Autor und Verbreitung

Erstellerin, Herausgeberin und Verbreiterin ist die JS Research GmbH, Bergmannsweg 7a, 59939 Olsberg, Deutschland, vertreten durch den Geschäftsführer Jörg Schulte. Autor sowie Verantwortlicher im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV ist Jörg Schulte, gleiche Anschrift. Zusätzlich verbreitet die SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz, den Beitrag über die PresseBox.

Auftrag und Vergütung

Auftraggeberin der JS Research GmbH für Erstellung und Veröffentlichung ist die SRC swiss resource capital AG. SRC unterhält entgeltliche Investor-Relations-Verträge mit Endeavour Silver Corp. und Sierra Madre Gold and Silver Ltd. und vergütet JS Research für diesen Beitrag erfolgsunabhängig. Zwischen JS Research beziehungsweise Jörg Schulte und den Emittenten besteht für diesen Artikel kein unmittelbarer Vergütungsweg. Die entgeltlichen Beziehungen begründen einen wesentlichen Interessenkonflikt und können eine positive Auswahl und Darstellung der Unternehmen begünstigen. Jörg Schulte oder die JS Research GmbH halten keinerlei Finanzinstrumente in den zuvor genannten Emittenten.

Quellen und Prüfung

Die Angaben beruhen auf den im Quellenblock verlinkten Unternehmensmeldungen, Finanzberichten, dem technischen Bericht zu La Guitarra sowie Branchen- und Börsendaten. Es wurden keine eigenen Ressourcen- oder Reservenschätzungen erstellt und keine Bohrdaten, metallurgischen Daten, Studienannahmen oder Unternehmensprognosen unabhängig technisch geprüft. Die in den Ausgangsquellen genannten Qualified Persons handelten für die jeweiligen Emittenten beziehungsweise Berichtsersteller, nicht für JS Research. Die redaktionelle Prüfung ersetzt keine unabhängige technische, rechtliche, steuerliche oder finanzielle Prüfung.

Explorationsziel und Produktionsentscheidungen

Das Explorationsziel für den East District ist konzeptionell. Umfang und Gehalte sind nicht ausreichend exploriert, um eine Mineralressource zu definieren; es ist ungewiss, ob weitere Exploration dazu führt. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und besitzen nicht zwingend nachgewiesene wirtschaftliche Abbauwürdigkeit. Sierra Madre trifft Produktions- und Ausbauentscheidungen laut eigener Offenlegung überwiegend anhand interner Daten, früherer Betriebsberichte und Testarbeiten, ohne entsprechende NI-43-101-konforme Reservenschätzungen, vorläufige Wirtschaftlichkeitsbewertungen oder Machbarkeitsstudien. Dadurch bestehen erhöhte Unsicherheiten hinsichtlich Ausbringung, Kosten, wirtschaftlicher Ergebnisse und technischen Erfolgs.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Zukunftsgerichtete Aussagen betreffen unter anderem die Silbernachfrage, die Produktions- und Kostenprognosen, eine mögliche Laufzeitverlängerung bei Guanaceví, die Erweiterung der Kreditfazilität, Bohrpläne und die weitere Leistung von La Guitarra. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Mögliche Ursachen sind Geologie und Exploration, Metallurgie und Ausbringung, Genehmigungs-, Umwelt- und Sozialauflagen, Finanzierung und Verwässerung, Ausbau und Inbetriebnahme, Infrastruktur und Energieversorgung, Arbeits- und Sicherheitsrisiken, Betriebsunterbrechungen und Blockaden, Rohstoffpreise und Wechselkurse sowie politische, rechtliche und steuerliche Veränderungen insbesondere in Mexiko, Peru und Kanada. Produktion, Cashflow oder Projektentwicklung können sich verzögern, geringer ausfallen oder vollständig ausbleiben.

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