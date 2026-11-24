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Sierra Madre startet ein 30.000 Meter-Bohrprogramm im Ostbezirk von La Guitarra. Zugleich erreicht die Anlage im Oktober durchschnittlich 751 Tonnen pro Tag und damit das Durchsatzziel der ersten Ausbauphase.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Sierra Madre Gold and Silver Ltd. · Bezahlte Beziehung: Die SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, erfolgsunabhängigen IR-Beratervertrag mit Sierra Madre Gold and Silver Ltd. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autor: freier Journalist · Erstveröffentlichung: 24. November 2026, 05:30 Uhr Berlin/Zürich

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

für Silber- und Goldproduzenten zählen neben dem Metallpreis vor allem verlässliche Förderung und zusätzliche Lagerstättenperspektiven. Sierra Madre (WKN: A3CM97) arbeitet an beiden Aufgaben. Im Zentrum steht La Guitarra im mexikanischen Bundesstaat Estado de México. Der Minenkomplex nahm im Januar 2025 die kommerzielle Produktion wieder auf.

Die Meldung vom 5. November 2026 verbindet den Start der Bohrkampagne im Ostbezirk mit einem Fortschritt im laufenden Betrieb. Für die weitere Entwicklung zählen jetzt erste Analyseergebnisse und die wirtschaftliche Nutzung des höheren Durchsatzes. Damit stehen konkrete, überprüfbare Meilensteine an. Die Quartalszahlen vom 17. November zeigen zudem Rekordwerte bei Durchsatz und Silberproduktion.

Der Ostbezirk wird systematisch getestet

Das geplante Programm umfasst 30.000 Bohrmeter. Nach Unternehmensangaben hat Sierra Madre (WKN: A3CM97) dort Gangsysteme mit zusammen mehr als 39 Kilometer Streichlänge kartiert. Zunächst sind von Tlacotal aus elf Bohrungen auf die Systeme Magdalena und Los Locos vorgesehen, jeweils mit geplanten Bohrlängen von über 1.000 Meter. Spätere Abzweigbohrungen sollen sich an den Analyseergebnissen orientieren.

Quelle: Sierra Madre Gold and Silver Ltd.

Die Vorbereitung reicht deutlich weiter zurück. Bereits am 14. Juli meldete Sierra Madre die Genehmigung der mexikanischen Umweltbehörde SEMARNAT für 22 Bohrplätze, von denen jeweils mehrere Löcher niedergebracht werden können. Oberflächenkartierungen, zugängliche historische Grubenbaue und ältere Unterlagen flossen in ein dreidimensionales Modell ein. Nach damaliger Darstellung sollten bis zu 30 kartierte Gangsysteme getestet werden.

Spezielle Bohrtechnik für mehrere Gangsysteme

Die November-Präsentation erläutert den Ansatz: Annähernd horizontale Bohrungen sollen mehrere Strukturen in der Höhenlage des historisch produktiven Bereichs der Mine El Rincón untersuchen. Ein Spezialbohrgerät und das geologische Modell unterstützen die Zielauswahl. Die technische Idee besteht darin, mit langen Ausgangsbohrungen mehrere Gangsysteme zu erreichen und anschließend gezielter "nachzuverdichten".

Quelle: Sierra Madre Gold and Silver Ltd.

Für die Einordnung späterer Resultate sind neben den Metallgehalten die räumliche Kontinuität und die tatsächlichen Gangmächtigkeiten wichtig. Die Bohrlänge ist weder die vertikale Tiefe noch die Breite einer Lagerstätte. Die Untersuchungen sollen zeigen, welche Strukturen zusammenhängen und wo sich eine Verdichtung der Daten lohnt.

Die Anlage erreicht das erste Durchsatzziel

Im Oktober verarbeitete die Anlage laut November-Meldung durchschnittlich 751 Tonnen pro Tag, rund 50 Prozent mehr als die frühere Nennkapazität von 500 Tonnen. Damit wurde der untere Bereich des Durchsatzziels der ersten Ausbauphase von 750 bis 800 Tonnen täglich erreicht. Ursprünglich war dieses Ziel für das zweite Quartal 2026 angesetzt.

Quelle: Sierra Madre Gold and Silver Ltd.

Der September-Bericht liefert den Vergleich: Nach Änderungen an Brech- und Mahlkreisläufen hatte Sierra Madre Tagesdurchsätze von bis zu 720 Tonnen gemeldet. Die neue Kugelmühle war installiert, ihre Inbetriebnahme wurde für November erwartet. Gemeinsam mit den bestehenden Mühlen soll sie das Ausbauziel von 1.200 bis 1.500 Tonnen täglich ermöglichen - nach Darstellung vom September mehr als acht Monate früher als geplant. Für den Abschluss der gesamten zweiten Ausbauphase, zu der auch die erweiterte Trockenlagerung der Aufbereitungsrückstände gehört, nennt die November-Präsentation weiterhin Q3 2027.

Zum Ausbau gehören auch die Materialversorgung und die Rückstandslagerung. Im September berichtete das Unternehmen über beschleunigte Erschließungsarbeiten in Guitarra, Nazareno und Coloso sowie begonnene Erdarbeiten für die genehmigte Erweiterung der Trockenlagerung von Aufbereitungsrückständen. Der Ausbau muss als Gesamtsystem funktionieren: Zusätzliche Mahlkapazität braucht ausreichend geeignetes Fördermaterial und eine verlässlich mitwachsende Infrastruktur.

Für die wirtschaftliche Einordnung ist wichtig: Produktions- und Ausbauentscheidungen beruhen nicht auf einer Reservenschätzung, PEA oder Machbarkeitsstudie. Sierra Madre verweist auf interne Daten, frühere Betriebsberichte und Testarbeiten.

Q3-2026: Rekorddurchsatz

Am 17. November 2026 legte Sierra Madre (WKN: A3CM97) die Zahlen für das dritte Quartal vor. Die Anlage verarbeitete 50.795 Tonnen und damit so viel wie in keinem Quartal seit der Wiederaufnahme der kommerziellen Produktion, 22 Prozent mehr als im Vorquartal. Die Silberproduktion stieg um 39 Prozent auf 89.145 Unzen. Der Nettoumsatz erhöhte sich gegenüber dem Vorjahresquartal um 45 Prozent auf 8,58 Mio. US-Dollar. Der Bruttogewinn ging dagegen auf 1,54 Mio. US-Dollar zurück, nach 2,10 Mio. US-Dollar im Vorjahresquartal. Unter dem Strich stand ein Nettoverlust von 3,6 Mio. US-Dollar, nach einem Nettogewinn von 68.000 US-Dollar im dritten Quartal 2025. Als Hauptursache nennt das Unternehmen rund 2,57 Mio. US-Dollar nicht zahlungswirksame aktienbasierte Vergütung aus dem Vesting von Aktienoptionen. Die Cashkosten sanken gegenüber dem Vorquartal auf 41,73 US-Dollar je Silberäquivalent-Unze. Die Bohrgeräte für das Ostbezirk-Programm sind laut Unternehmen seit dem 29. Oktober vor Ort.

Fazit: Sierra Madre vor den nächsten Meilensteinen

La Guitarra verbindet laufenden Betrieb, Ausbau und Exploration an einem Standort. Der jüngste Durchsatzfortschritt schafft eine operative Grundlage, während die Ostbezirk-Bohrungen zusätzliche geologische Perspektiven prüfen. Jetzt zählen erste Analyseergebnisse und eine dauerhaft wirtschaftliche Auslastung der erweiterten Anlage. Geologie, Metallausbringung und Kosten entscheiden darüber, wie viel des Entwicklungspotenzials realisiert werden kann.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen und redaktionelle Grundlage

Redaktionsstand: 23.11.2026, 09:30 Uhr Berlin/Zürich (MEZ). Erstveröffentlichung: 24. November 2026, 05:30 Uhr Berlin/Zürich (MEZ). Berücksichtigt sind Unternehmensmitteilungen bis einschließlich des Quartalsberichts vom 17. November 2026. Unternehmensquellen sind interessengeleitete Originalquellen. Zahlen und Begriffe wurden mit den benannten Quellen abgeglichen; die Durchsatzsteigerung wurde nachgerechnet. Dies ersetzt keine unabhängige geologische, technische oder finanzielle Projektprüfung.

Sierra Madre, 5. November 2026: Commences 30,000 Metre Drill Program in the East District of La Guitarra.

https://sierramadregoldandsilver.com/read/auto-news-1793880016

Prüfdatum: 20. November 2026.

Sierra Madre, 14. Juli 2026: Receives Permit to Start East District Exploration Drilling.

https://sierramadregoldandsilver.com/read/auto-news-1784026892

Prüfdatum: 20. November 2026.

Sierra Madre, 28. September 2026: Guitarra Processing Plant Achieves Throughputs of up to 720 Tonnes per Day.

https://sierramadregoldandsilver.com/read/auto-news-1790629275

Prüfdatum: 20. November 2026.

Sierra Madre, 17. November 2026: Reports Q3 2026 Financial Results with Record Mill Throughput and Silver Production; La Guitarra Phase 1 Expansion Throughput Achieved.

https://irw-press.com/en/sierra-madre-reports-q3-2026-financial-results-with-record-mill-throughput-and-silver-production-la-guitarra-phase-1-expansion-throughput-achieved

Prüfdatum: 23. November 2026.

Sierra Madre, Unternehmenspräsentation November 2026, insbesondere Folien 10, 13 und 14.

https://sierramadregoldandsilver.com/presentations/26-11_SM%20Corp%20Presentation%20vF.pdf

Prüfdatum: 20. November 2026.

Sierra Madre und First Majestic, 22. Juni 2026: Closing of Acquisition of the Del Toro Silver Mine.

https://sierramadregoldandsilver.com/read/auto-news-1782126016

Prüfdatum: 20. November 2026.

Titelbild: Sierra Madre Gold and Silver Ltd.

Rechtliche Hinweise und Interessenkonflikte

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Dieser Beitrag ist eine entgeltliche Marketing- und Kommunikationsmitteilung im Auftrag von Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM; OTCQX: SMDRF; FSE: 409; WKN: A3CM97; ISIN: CA8263XP1041). Ersteller und Herausgeber ist die SRC swiss resource capital AG. Sie unterhält mit Sierra Madre Gold and Silver Ltd. einen entgeltlichen, erfolgsunabhängigen IR-Beratervertrag. Die wirtschaftliche Beziehung begründet einen Interessenkonflikt. Der Beitrag ist keine unabhängige Finanzanalyse, keine individuelle Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren. Persönliche Verhältnisse, Anlageziele, Kenntnisse, Erfahrungen und Risikotragfähigkeit der Leser wurden nicht geprüft.

Autor, Verantwortung und Interessen

Der Verfasser ist ein freier Journalist, der für diesen Beitrag von der SRC swiss resource capital AG vergütet wird. Verantwortlich im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV ist Marc Ollinger, CEO, SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz.

Zum 22. November 2026 halten weder die SRC swiss resource capital AG noch mit ihr verbundene Unternehmen noch der freie Journalist Aktien von Sierra Madre Gold and Silver Ltd. oder Long- beziehungsweise Short-Zertifikate, Optionen oder sonstige Derivate auf das Unternehmen. Eine externe Depotprüfung erfolgte nicht. Der Emittent ist nicht mit 5% oder mehr an der SRC swiss resource capital AG beteiligt. Der Emittent hat den Beitrag vor Veröffentlichung nicht zur Durchsicht erhalten.

Quellen, Methodik und technische Angaben

Der Beitrag beruht auf den bezeichneten öffentlichen Unternehmensmitteilungen und der Unternehmenspräsentation. Unternehmensangaben, historische Daten und redaktionelle Einordnungen sind zu unterscheiden. Der Quellenvergleich und einfache Rechenkontrollen ersetzen keine eigene Ressourcenschätzung, Bohrdatenprüfung, metallurgische Untersuchung, Machbarkeitsstudie oder unabhängige Unternehmensbewertung; solche Arbeiten hat SRC nicht durchgeführt.

Gregory Smith, P.Geo., Director von Sierra Madre und Qualified Person nach NI 43-101, hat nach der Mitteilung vom 5. November deren technische Angaben geprüft und freigegeben. Eine Prüfung oder Freigabe dieses Artikels durch die Qualified Person ist nicht erfolgt. Historische Unterlagen belegen keine künftigen Ergebnisse.

Besondere Produktionsrisiken und Zukunftsaussagen

Nach Unternehmensangaben beruhen Produktions- und Ausbauentscheidungen bei La Guitarra überwiegend auf internen, nicht öffentlichen Daten, Berichten früherer Betriebe sowie Testabbau und Testaufbereitung. Sie stützen sich nicht auf NI-43-101-konforme Reservenschätzungen, eine PEA oder eine Machbarkeitsstudie. Dadurch bestehen erhöhte technische und wirtschaftliche Unsicherheiten hinsichtlich gewinnbarer Metallmengen, Gewinnungskosten, kommerzieller Abbaubarkeit und technischen Scheiterns.

Bohrprogramme, Ausbauleistungen, Inbetriebnahmen und Wiederanlaufarbeiten sind zukunftsgerichtete Aussagen auf Basis der Erwartungen zum jeweiligen Quelldatum. Sie setzen unter anderem geeignete geologische Ergebnisse, ausreichende Finanzierung, verfügbares Personal und verfügbare Ausrüstung, funktionierende Anlagen, ausreichendes Fördermaterial und erforderliche Genehmigungen voraus. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Wesentliche Risiken sind Geologie, Metallurgie, Betriebsausfälle, Energieversorgung, Rückstandslagerung, Bau- und Erschließungskosten, Finanzierung und Verwässerung, vertragliche Zahlungsverpflichtungen, Metallpreise, Wechselkurse sowie politische, rechtliche und Umweltrisiken in Mexiko. Aktien kleiner Rohstoffunternehmen unterliegen erheblichen Kurs- und Liquiditätsrisiken bis zum Totalverlust. Planungen und historische Ergebnisse sind keine Garantie künftiger wirtschaftlicher Erfolge.

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