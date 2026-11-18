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DISA zeichnet Subscription Receipts über fünf Millionen US-Dollar; die Mittel bleiben vorerst treuhänderisch gebunden. Neue Bohrergebnisse begleiten die weitere Entwicklung des US-Portfolios.

Drittempfehlung (Art. 8 DelVO 2016/958): Unveränderte Weitergabe eines von Dritten erstellten Werbeartikels · Original-Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung (Original): 18.11.2026, 5:30 Uhr Berlin/Zürich · Link zur Originalveröffentlichung ·

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Premier American Uranium Inc. · Bezahlte Beziehung: Die SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, erfolgsunabhängigen IR-Beratervertrag mit Premier American Uranium Inc. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 18. November 2026, 05:30 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Versorgungssicherheit bleibt ein zentrales Thema des Uranmarkts. Cameco verweist in seinem Quartalsbericht vom 30. Oktober 2026 auf den Brennstoffbedarf bestehender Reaktoren, Laufzeitverlängerungen, Wiederinbetriebnahmen und zugesagte Neubauten. Zusätzlicher Strombedarf durch Rechenzentren könnte weitere Impulse geben; zugleich sieht der Produzent in Teilen des westlichen Brennstoffkreislaufs begrenzte Kapazitäten.

Cameco grenzte die Prognose für seinen zurechenbaren Produktionsanteil 2026 auf 19,5 bis 20,5 Millionen Pfund U3O8 ein; zuvor lag die Obergrenze bei 21,5 Millionen Pfund. Für Entwickler eröffnet das Interesse an langfristig verlässlichen Uranlieferketten ein interessantes Umfeld.

Premier American Uranium Inc. (WKN A3ET9P) verbindet die Entwicklung von Cebolleta in New Mexico mit der Exploration von Kaycee und Cyclone in Wyoming. Die an der TSX Venture Exchange gehandelte Gesellschaft meldet nun Fortschritte bei ihren strategischen Partnerschaften. Die nächsten überprüfbaren Schritte sind die Freigabe der DISA-Mittel sowie weitere Explorations- und metallurgische Ergebnisse.

DISA zeichnet strategische Investition

Am 10. November 2026 meldete Premier American Uranium Inc. (WKN A3ET9P) die Platzierung von 9.326.000 Subscription Receipts zu jeweils 0,75 CAD bei DISA Uranium. Das Volumen beträgt fünf Millionen US-Dollar beziehungsweise 6.994.500 kanadische Dollar. Nach Umwandlung in neue Premier-Aktien wird DISAs Anteil mit rund 8,88 Prozent erwartet. Der Ausgabepreis lag 41,5 Prozent über dem PUR-Schlusskurs vom 14. September 2026.

Die Mittel bleiben zunächst auf einem Treuhandkonto gebunden. Ihre Freigabe hängt unter anderem an den Voraussetzungen des vereinbarten Colorado-Verkaufs, darunter erforderliche behördliche Zustimmungen. Werden die Bedingungen bis zum 13. Juni 2027 weder erfüllt noch gegebenenfalls wirksam erlassen, sind die Mittel samt Zinsen zurückzuzahlen und die Receipts zu annullieren.

Zugleich vereinbarte IsoEnergy die Übernahme von 13.642.775 Premier-Aktien von Sachem Cove. Nach Abschluss soll IsoEnergy 21.136.376 Aktien beziehungsweise rund 22,1 Prozent auf nicht verwässerter Basis halten; die zusätzliche Aktienausgabe aus den DISA-Receipts ist darin noch nicht berücksichtigt. Premier fließt aus diesem Aktionärswechsel kein Geld zu. Die größere strategische Beteiligung kann als Vertrauenssignal eingeordnet werden, ersetzt aber keine technische Projektprüfung.

Colorado schärft den Fokus auf die Kernprojekte

Die Grundlage der DISA-Zusammenarbeit wurde am 15. September 2026 bekannt gegeben. Premier American Uranium Inc. (WKN A3ET9P) vereinbarte den Verkauf von Outlaw Mesa, Atkinson Mesa, Monogram Mesa und Slick Rock in Colorado gegen DISA-Aktien im Wert von zwei Millionen US-Dollar sowie zusätzliche Warrants. Ein Barerlös in dieser Höhe ist nicht vorgesehen. Premier würde damit an der weiteren Entwicklung des Partners teilhaben und zugleich dessen Unternehmens- und Bewertungsrisiken übernehmen.

Der Vollzug bleibt an Bedingungen gebunden, darunter die genannten behördlichen Zustimmungen. Das Unternehmen ordnet die Transaktion als Geschäft mit nahestehenden Parteien nach MI 61-101 ein. Auch die DISA-Kapitalbeteiligung wird in der Meldung vom 10. November 2026 wegen der Verflechtung über IsoEnergy als Geschäft mit nahestehenden Parteien eingeordnet.

Für Cebolleta könnte die Zusammenarbeit zusätzliche Verarbeitungswege eröffnen. Premier möchte prüfen, ob DISAs HPSA-Technologie durch die Abtrennung von Abfallmaterial und mögliche Anreicherung der verbleibenden Fraktion Vorteile bietet. Potenzielle regionale Verarbeitungskapazitäten des Partners könnten ebenfalls relevant werden.

Kaycee liefert weitere Uranintervalle

Im Powder River Basin trafen laut Meldung vom 7. Oktober 2026 sechs der ersten acht Bohrungen bei West Diane auf Uranmineralisierung ab 0,02 Prozent eU3O8.

Quelle: Premier American Uranium

Das vertikale Bohrloch WD26-012 lieferte zwischen 859,5 und 869,5 Fuß Tiefe 10 Fuß beziehungsweise rund 3,05 Meter mit 0,064 Prozent eU3O8, darunter 5,5 Fuß mit 0,076 Prozent. Laut Unternehmen entsprechen die Intervalle ungefähr den wahren Mächtigkeiten oder überschreiten diese geringfügig.

Quelle: Premier American Uranium

Zum Stichtag 25. September 2026 waren 80 Bohrungen über 65.620 Fuß abgeschlossen, rund 66 Prozent des geplanten 100.000-Fuß-Programms. Premier American Uranium Inc. (WKN A3ET9P) sicherte sich zudem 1.883 Acres Mineralrechte bei Rustler und vergrößerte das Kaycee-Landpaket auf 31.724 Acres. Die Ergebnisse liefern Ansatzpunkte für weitere Bohrungen; eine wirtschaftliche Lagerstätte und die Eignung für eine spätere In-situ-Gewinnung sind damit noch nicht nachgewiesen.

Cebolleta untersucht den metallurgischen Hebel

Am 13. Juli 2026 meldete Premier den Abschluss eines Kernbohrprogramms über 6.030 Fuß mit 18 vertikalen Bohrungen an vier Standorten. Insgesamt wurden 77 Kernproben mit rund 963 Kilogramm Material an Hazen Research geliefert. Sie sollen Untersuchungen zur Uranrückgewinnung durch Haufenlaugung unterstützen. Eine aktualisierte vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie wird für 2027 angestrebt.

Quelle: Premier American Uranium

Eine Sensitivitätsrechnung der PEA zeigt bei einem angenommenen Uranpreis von 90 US-Dollar je Pfund U3O8: Würde die metallurgische Rückgewinnung von 80 auf 90 Prozent steigen, könnte sich der Nachsteuer-Kapitalwert bei acht Prozent Diskontierung von rund 84 auf 159 Millionen US-Dollar erhöhen. Die höhere Rückgewinnung ist eine zu prüfende Annahme. Ob sich dieses Potenzial technisch bestätigen lässt, müssen die Versuche zeigen.

Wirtschaftlichkeitsmodell mit klaren Annahmen

Die am 30. Oktober 2025 bekannt gegebenen PEA-Ergebnisse sehen im Basisszenario durchschnittlich rund 1,4 Millionen Pfund U3O8 jährlich über 13 Jahre vor. Bei einem angenommenen Uranpreis von 90 US-Dollar je Pfund ergibt sich ein Nachsteuer-Kapitalwert von 83,9 Millionen US-Dollar bei acht Prozent Diskontierung und eine interne Nachsteuer-Verzinsung von 17,7 Prozent. Das Konzept verbindet Haufenlaugung mit der externen Weiterverarbeitung uranbeladener Harze.

Fazit: Premier American Uranium vor Meilensteinen

Premier American Uranium Inc. (WKN A3ET9P) schärft seine Ausrichtung auf die US-Kernprojekte. Die vorgesehenen Partnerschaften ergänzen die Arbeiten an Kaycee und Cebolleta und eröffnen mögliche zusätzliche Entwicklungswege. Freigabe der DISA-Mittel, Transaktionsvollzug und belastbare metallurgische Ergebnisse sind die nächsten entscheidenden Prüfpunkte. Ein günstiges Uranmarktumfeld unterstützt die Entwicklung, ersetzt aber keine technischen und wirtschaftlichen Nachweise.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

SRC swiss resource capital AG

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Quellen und redaktionelle Grundlage

Cameco Corporation - Cameco Reports 2026 Third Quarter Results - 30.10.2026 · Geprüft am 10.11.2026

Premier American Uranium Inc. - Premier American Uranium Completes US$5 Million Strategic Equity Investment by DISA Uranium; IsoEnergy Increases its Strategic Holding - 10.11.2026 · Geprüft am 10.11.2026

Premier American Uranium Inc. - Premier American Uranium Announces Strategic Partnership with DISA Uranium Through Colorado Asset Sale and Equity Investment - 15.09.2026 · Geprüft am 10.11.2026

Premier American Uranium Inc. - Premier American Uranium Reports 10 ft of 0.064% eU3O8 in Ongoing Drilling at Kaycee, Wyoming - 07.10.2026 · Geprüft am 10.11.2026

Premier American Uranium Inc. - Premier American Uranium Successfully Completes Drilling Program at Cebolleta Project, New Mexico and Delivers Samples for Advanced Metallurgical Testing - 13.07.2026 · Geprüft am 10.11.2026

Premier American Uranium Inc. - Premier American Uranium Announces Preliminary Economic Assessment and Mineral Resource Update for the Cebolleta Uranium Project, Outlining Project Economics and Framework for Enhancement - 30.10.2025 · Geprüft am 10.11.2026

Premier American Uranium Inc. - Premier American Uranium Files Technical Report for Cebolleta Uranium Project - 09.12.2025 · Geprüft am 10.11.2026

Informations- und Prüfstand: 10. November 2026. Grundlage sind die verlinkten Originalmitteilungen. Die Studienkennzahlen wurden anhand der Ergebnis- und Einreichungsmeldungen sowie der späteren Projektmitteilung abgeglichen. Der vollständige technische Bericht und das zugrunde liegende Finanzmodell wurden nicht eigenständig geprüft. Teaser-Bild: KI generiert

Disclaimer und Offenlegung

Anzeige und Vergütung

Dieser Beitrag ist entgeltliche Marketing- und Unternehmenskommunikation im Auftrag von Premier American Uranium Inc. (TSXV: PUR; OTCQB: PAUIF). Die SRC swiss resource capital AG wird auf Grundlage eines erfolgsunabhängigen IR-Beratervertrags für IR- und Marketingdienstleistungen vergütet. Daraus ergibt sich ein Interessenkonflikt. Der Beitrag ist keine unabhängige Finanzanalyse.

Ersteller und Verantwortlichkeit

Ersteller und Herausgeber ist die SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Der Autor ist ein freier Journalist. Redaktionell verantwortlich und verantwortlich im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV ist Marc Ollinger, SRC swiss resource capital AG, gleiche Anschrift.

Beteiligungen und Interessenkonflikte

Stand 10. November 2026, hält die SRC swiss resource capital AG keine Aktien, Long- oder Short-Zertifikate, Optionen oder sonstigen Derivate auf Premier American Uranium Inc. Der freie Journalist hält Aktien von Premier American Uranium Inc., allerdings deutlich unter 0,5% des Aktienkapitals; daraus ergibt sich ein zusätzlicher Interessenkonflikt. Beteiligung des Emittenten an SRC von mindestens 5 Prozent: nein. Market-Making-, Lead-/Co-Lead-Manager- und Investmentbanking-Beziehungen: nein. Weitere relevante Interessen: keine. Vorabprüfung durch die Emittenten: Der Emittent hat den Artikel nicht vorab zur Prüfung und/oder Freigabe erhalten. Die entgeltliche IR-Beziehung besteht unabhängig von den Wertpapierpositionen.

Quellen und Prüfungstiefe

Die redaktionelle Prüfung umfasst Quellenvergleiche und einfache rechnerische Kontrollen. Im Rahmen dieser redaktionellen Prüfung wurden weder eine eigene Ressourcenschätzung noch eine Prüfung vollständiger Bohrdatenbanken, eine metallurgische Untersuchung, eine Machbarkeitsstudie oder eine unabhängige Unternehmensbewertung durchgeführt. Das vollständige PEA-Finanzmodell wurde nicht eigenständig nachgerechnet. Unternehmensangaben, Studienannahmen und redaktionelle Einordnungen sind zu unterscheiden.

Technische Grundlage

Die Kaycee-Mitteilung vom 7. Oktober 2026 benennt J.J. Brown, P.G., SME-RM, Vice President Exploration von PUR, als prüfende Qualified Person. Für die Cebolleta-Bohrangaben vom 13. Juli 2026 wird Mike Thompson, C.P.G., Projektmanager und Berater von PUR, genannt; für die dortigen PEA- und Ressourcenangaben Mark B. Mathisen, C.P.G., von SLR International Corporation. Die metallurgischen Arbeiten stehen laut Mitteilung unter fachlicher Leitung von Terry McNulty, P.E., einem Berater von PUR und einer Qualified Person. Diese Zuständigkeiten betreffen die Originalveröffentlichungen und bedeuten keine automatische Freigabe dieses Beitrags.

Studien und Zukunftsaussagen

Die Cebolleta-PEA ist vorläufig und berücksichtigt abgeleitete Mineralressourcen. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Gewinnbarkeit. Es gibt keine Gewissheit, dass die PEA realisiert wird. Aussagen zu Transaktionsvollzug, Mittelfreigabe, Exploration, Rückgewinnung, Verarbeitung, Zeitplänen und möglicher Produktion beruhen auf Annahmen. Dazu zählen ausreichende Finanzierung, erfolgreiche technische Untersuchungen, erforderliche Genehmigungen, verfügbare Verarbeitungskapazitäten und die Erfüllung der Vertragsbedingungen. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen.

Wesentliche Risiken

Risiken betreffen insbesondere Uranpreise, Geologie, Metallurgie, Umweltauflagen, Genehmigungen, Finanzierung und Verwässerung, Kosten, Wechselkurse, politische und rechtliche Rahmenbedingungen sowie Partner und Vertragserfüllung. Die DISA-Mittel sind bis zur Erfüllung oder wirksamen Aufhebung der Freigabebedingungen nicht frei verfügbar. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Keine individuelle Anlageberatung

Der Beitrag berücksichtigt keine persönlichen Anlageziele, finanziellen Verhältnisse, Kenntnisse, Erfahrungen oder Risikotragfähigkeit. Er ist keine individuelle Anlageberatung, kein Wertpapierangebot und keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren.

Regulatorische Einordnung und Zielgebiet

Soweit der tatsächliche Inhalt und die Verbreitung eine Anlageempfehlung begründen, sind insbesondere Art. 20 MAR, die Delegierte Verordnung (EU) 2016/958 und § 85 WpHG zu beachten. Für IR-Kommunikation mit Bezug zu British Columbia gelten insbesondere Section 52 des dortigen Securities Act und die Auslegungshinweise in BC Notice 51-703. Weder die BaFin noch die British Columbia Securities Commission (BCSC), die SEC, eine andere Aufsichtsbehörde oder eine Börse haben diesen Beitrag geprüft oder gebilligt. Der Beitrag ist für den deutschsprachigen Onlinevertrieb in Deutschland, Österreich und der Schweiz bestimmt. Er stellt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in Kanada, den USA oder einer anderen Jurisdiktion dar; eine gezielte Ansprache von Personen in Jurisdiktionen, in denen Verbreitung oder Nutzung rechtswidrig wäre, ist nicht beabsichtigt.

Aktualität

Redaktionsstand ist der 10. November 2026. Die Erstveröffentlichung ist für den 17. November 2026 um 05:30 Uhr Berlin/Zürich vorgesehen. Eine laufende Aktualisierung ist nicht vorgesehen; gesetzliche Berichtigungs- und Aktualisierungspflichten bleiben unberührt. Spätere Änderungen können einzelne Angaben überholen.

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