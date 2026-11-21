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Der WPIC erwartet für Platin 2027 ein Defizit. Canada Nickel verlängert Kredit, Sibanye-Stillwater leitet den Abbau von 500 Mio. USD Schulden ein. Was folgt jetzt?

ANZEIGE/WERBUNG - Entgeltliche Marketingmitteilung zu Canada Nickel Company Inc. und Sibanye Stillwater Limited. Auftraggeberin und Vergütungsschuldnerin: SRC swiss resource capital AG · Erstellerin, Herausgeberin und Verbreiterin: JS Research GmbH · Autor: Jörg Schulte · Zusätzliche Verbreitung durch SRC · Geplante Erstveröffentlichung: 21. November 2026, 9:45 Uhr, Europe/Berlin ·

+++ Platin und Nickel liefern neue Perspektiven +++

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

bei Platin richtet sich der Blick bereits auf 2027: Der World Platinum Investment Council erwartet dann ein Marktdefizit von 279.000 Unzen, nach einem für 2026 prognostizierten Überschuss von 468.000 Unzen.

Globale Platinmarktbilanz. Eigene Darstellung nach WPIC / Metals Focus, 18. November 2026. Beide Jahreswerte sind Prognosen.

Die neue Einschätzung vom 18. November eröffnet eine interessante Perspektive für Produzenten. Entscheidend ist dabei vor allem die erwartete Rückkehr zusätzlicher Investmentnachfrage. Auch die industrielle Platinnachfrage soll 2027 weiter steigen, auf 2,66 Millionen Unzen. KI-Anwendungen unterstützen bereits den Bedarf.1

Bei Nickel wächst der Bedarf ebenfalls. Die International Nickel Study Group prognostiziert 3,849 Millionen Tonnen Primärnickelverbrauch für 2026 und 4,002 Millionen Tonnen für 2027. Zugleich erwartet sie noch Angebotsüberschüsse von 19.000 beziehungsweise rund 70.000 Tonnen. Edelstahl bleibt ein wichtiger Nachfragetreiber, bei Batterien konkurriert Nickel mit nickelfreien LFP-Technologien.

Indonesien ist der weltweit größte Nickelproduzent. Neue Projekte in anderen Regionen können die Versorgung breiter aufstellen. Die USA führen Nickel bereits seit 2022 als kritischen Rohstoff. Für nordamerikanische Entwickler entsteht daraus eine strategische Chance, deren wirtschaftliche Nutzung wettbewerbsfähige Kosten und tragfähige Finanzierung voraussetzt.2,3

Genau hier setzen zwei unterschiedliche Geschäftsmodelle an: Canada Nickel Company (WKN: A2P0XC) entwickelt das Nickelprojekt "Crawford' in Ontario. Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) verfügt bereits über produzierende Betriebe im Bereich Gold, PGM, Lithium und treibt zugleich Veränderungen bei Finanzierung und Betrieb voran. Für Anleger zählen deshalb jeweils andere nächste Schritte.4,5,6,7,8

Canada Nickel verschafft sich Spielraum für "Crawford'

Canada Nickel (WKN: A2P0XC) verlängerte am 9. November die Auramet-Kreditfazilität bis zum 9. Februar 2027. Vom ursprünglichen Volumen von 32 Millionen US-Dollar verbleiben nach Tilgungen 27.777.299 US-Dollar. Der neue Termin schafft zusätzlichen Spielraum für die weitere Finanzierungsgespräche des Projekts.6

Das am 16. November veröffentlichte TSX-Venture-Exchange-Bulletin bestätigt inzwischen die Annahme der geänderten Vereinbarung. Die Verlängerungsgebühr beträgt 694.432 US-Dollar.Auramet erhielt außerdem 7,5 Millionen Warrants zu 1,10 CAD je Aktie mit einjähriger Laufzeit.9 CEO Mark Selby verweist auf Gespräche mit potenziellen Abnahme- und Joint-Venture-Partnernsowie staatlichen Förderprogrammen. Die vollständige Projektfinanzierung bleibt der nächste zentrale Schritt. Die verlängerte Kreditlaufzeit unterstützt diese Arbeit.6

Genehmigungen und Industriepartner bringen das Projekt voran

Zudem ist ein wichtiger regulatorischer Meilenstein erreicht: Am 31. Juli 2026 erging die positive Bundesentscheidung zur Umweltverträglichkeitsprüfung für "Crawford'. Weitere erforderliche Genehmigungen und Auflagen bleiben zu erfüllen. Canada Nickel nennt in seiner Oktoberpräsentation Q3-2027 als Ziel für die Investitionsentscheidung und Q4-2029 für erste Produktion.10,11

Über seine hundertprozentige Tochter NetZero Metals plant Canada Nickel außerdem die Weiterverarbeitung zu Nickel- und Stahlprodukten. Die am 26. Oktober angekündigte Rahmenvereinbarung mit Swiss Steel eröffnet die Perspektive auf rund eine Million Tonnen Stahlhalbzeuge jährlich ab 2030. Die angestrebte Partnerschaft würde Swiss Steel exklusiven Zugang geben, die kommerzielle und technische Ausgestaltung ist weiterzuentwickeln.12

Zusätzliche Möglichkeiten verfolgt Canada Nickel (WKN: A2P0XC) mit NetCarb. Geplant ist, CO2 dauerhaft in Aufbereitungsrückständen zu binden und nutzbare Nebenprodukte zu gewinnen. Die Vision eines Industrieclusters in Nordost-Ontario reicht damit über den Bergbau hinaus.13

Sibanye-Stillwater nimmt 500 Millionen US-Dollar Schulden ins Visier

Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) hat am 18. November einen konkreten Schritt zum Abbau der Bruttoverschuldung eingeleitet. Die Tochter Stillwater Mining Company kündigte die vorzeitige Rückzahlung ihrer Wandelanleihe über 500 Millionen US-Dollar zum 21. Dezember 2026 an. Anleihegläubiger können ihre Wandlungsrechte noch bis zum 11. Dezember ausüben.7

Bei vollständiger Wandlung könnten bis zu 398.946.781 neue Aktien entstehen. Nicht gewandelte Anleihen werden aus verfügbaren Barmitteln zum Nominalbetrag zuzüglich aufgelaufener, unbezahlter Zinsen zurückgezahlt. Wandlung und Rückzahlung reduzieren die Anleiheverbindlichkeit, haben aber auch unterschiedliche Folgen für Liquidität und Verwässerung. Der tatsächliche Umfang entscheidet über die Belastung der Kasse und die zusätzliche Aktienzahl.7

Zur Aktionärsstruktur meldete Sibanye-Stillwater am 16. November eine wirtschaftliche Beteiligung von JPMorgan Chase & Co. in Höhe von 5,22% der ausgegebenen Stammaktien. Aus dieser meldepflichtigen Position lässt sich allein keine bestimmte strategische Absicht der Bank ableiten.14

Mehr SA-Produktion trifft auf anspruchsvollen US-Neustart

Das operative Update vom 5. November zeigt Fortschritte im südafrikanischen PGM-Geschäft: 439.802 4E-Unzen bedeuten rund 8% mehr Produktion als im Vorquartal. Die Kennzahl umfasst Mimosa, jedoch keine zugekauften Drittkonzentrate. Der 4E-Metallkorb besteht aus Platin, Palladium, Rhodium und Gold. Gegenüber dem Vorjahresquartal blieb die Produktion allerdings rund 11% niedriger.8

Der durchschnittliche Korbpreis sank von 2.486 auf 2.288 US-Dollar je 4E-Unze. Das bereinigte EBITDA ging von 408 auf 354 Millionen US-Dollar zurück. Zugleich verbesserten sich die AISC von 1.685 auf 1.634 US-Dollar je 4E-Unze. Diese unternehmensspezifischen nachhaltigen Gesamtkosten schließen Mimosa und zugekaufte Drittkonzentrate aus.8

Südafrikanische PGM-Aktivitäten im Quartalsvergleich. Eigene Darstellung nach Sibanye-Stillwater, 5. November 2026.

In den USA belastete dagegen ein rund fünfwöchiger Streik. Die Produktion sank im Jahresvergleich um 19% auf 59.417 2E-Unzen aus Platin und Palladium. Die "AISC' stiegen um 39% auf 1.617 US-Dollar je 2E-Unze einschließlich Section-45X-Steuergutschriften, ohne diese Gutschriften waren es 1.809 US-Dollar. Mit der Rückkehr der Beschäftigten am 9. Oktober begann die operative Stabilisierung.8

Sibanye-Stillwater reduzierte die US-Produktionsprognose für 2026 auf 245.000 bis 255.000 2E-Unzen, zuvor 280.000 bis 300.000. Die "AISC'-Prognose einschließlich 45X beträgt nun 1.510 bis 1.570 US-Dollar je Unze statt 1.360 bis 1.420. Für das vierte Quartal stehen die Wiederbesetzung der Teams und die Stabilisierung der Abläufe im Vordergrund.8

Langfristig soll stärkere Mechanisierung die Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Bis Ende 2028 strebt Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) AISC von rund 1.000 US-Dollar je 2E-Unze an. Nach Abschluss des Programms in der zweiten Jahreshälfte 2028 wird für "East Boulder' und "Stillwater East' eine Jahresproduktion im stabilen Betrieb von rund 410.000 2E-Unzen angestrebt.8

Recycling und "Keliber' eröffnen weitere Perspektiven

Das Recyclinggeschäft lieferte 40 Millionen US-Dollar bereinigtes EBITDA und damit 54% mehr als im Vorjahresquartal. Beim finnischen Lithiumprojekt "Keliber' wurde die Heißinbetriebnahme des Konzentrators fortgesetzt, der Erzhaldenbestand erreichte 330.000 Tonnen. Für Q4-2026 sind der Abschluss dieser Inbetriebnahme und Tests bei Auslegungskapazität vorgesehen.

Die kumulierten Bauausgaben lagen Ende September bei 726 Millionen Euro ohne aktivierte Zinsen und Exploration. Sibanye-Stillwater setzt auf einen gestuften Hochlauf: Zunächst sollen Bergbau und Konzentrator stabil arbeiten, bevor die Raffinerie startet.8

Fazit:

Canada Nickel (WKN: A2P0XC) verbindet die verlängerte Kreditlaufzeit mit einer positiven Bundesentscheidung und industriellen Partnerschaftsperspektiven. Das verbessert die Voraussetzungen für "Crawford'. Der entscheidende Werttreiber bleibt die Umsetzung der Projektfinanzierung, auf deren Grundlage Investitionsentscheidung und Bau vorankommen können.6,9,10,12

Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) kombiniert den eingeleiteten Abbau der Anleiheverbindlichkeit mit höherer Südafrika-Produktion gegenüber dem Vorquartal und wachsendem Recycling-EBITDA. Die US-Stabilisierung und der technische Hochlauf von "Keliber' bleiben operative Aufgaben. Die neue Platinprognose bietet zusätzliches Potenzial, dessen Umsetzung auch vom Markt abhängt.1,7,8

Die nächsten Meilensteine sind konkret: Wandlungsfrist am 11. Dezember und Rückzahlungstermin am 21. Dezember 2026, Fortschritte bei "Keliber' im vierten Quartal und die für 2027 angestrebte Investitionsentscheidung für "Crawford'. Hier wird sichtbar werden, wie Finanzierung und operative Umsetzung zusammenfinden.11,7,8

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und redaktionelle Grundlage

1. World Platinum Investment Council: Platinum market to return to deficit in 2027 with a 279 koz shortfall, as investment demand rebounds and industrial growth continues, 18. November 2026.

2. International Nickel Study Group: INSG October 2026 Meetings, 13. Oktober 2026.

3. U.S. Geological Survey: U.S. Geological Survey Releases 2022 List of Critical Minerals, 22. Februar 2022.

4. Deutsche Börse: CANADA NICKEL CO. INC., abgerufen am 19. November 2026.

5. Börse Stuttgart: Sibanye Stillwater Ltd. Aktie, abgerufen am 19. November 2026.

6. Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel Provides Corporate Update, 9. November 2026.

7. Sibanye Stillwater Limited: Optional redemption notice issued to the holders of Stillwater Mining Company's USD500 million convertible bonds due 2028 and a Section 45 Notice, 18. November 2026.

8. Sibanye Stillwater Limited / SEC: Operating update for the quarter ended 30 September 2026, 5. November 2026.

9. TSX Venture Exchange / Stockwatch: Canada Nickel Company note extension, bonus warrants, 16. November 2026.

10. Impact Assessment Agency of Canada: The federal government announces major milestone for the Crawford Nickel Project, 31. Juli 2026.

11. Canada Nickel Company Inc.: Investor Presentation October 2026, Oktober 2026.

12. Swiss Steel Group / Canada Nickel Company Inc.: Swiss Steel Group and Canada Nickel Company Announce Intention to Establish an Exclusive Long-term Low-CO2 Steel Partnership, 26. Oktober 2026.

13. Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel and NetCarb Advance Strategic Partnership to Unlock Zero Carbon Industrial Cluster in Northeastern Ontario, 22. Oktober 2025.

14. Sibanye Stillwater Limited: Notification of an acquisition of beneficial interest in securities by JPMorgan Chase & Co., 16. November 2026.

Grafik- und Bildnachweise

Abbildung 1: Globale Platinmarktbilanz für 2026 und 2027. Eigene programmierte Darstellung auf Basis der WPIC-/Metals-Focus-Prognose vom 18. November 2026. Abbildung 2: Produktion und AISC der südafrikanischen PGM-Aktivitäten von Sibanye-Stillwater im Vergleich Q2/Q3 2026, mit unterschiedlichen Abgrenzungen der Kennzahlen. Eigene programmierte Darstellung nach dem operativen Update vom 5. November 2026. Beide Grafiken wurden mit KI-Unterstützung erstellt; sie sind keine KI-generierten Fotografien. Es werden keine fremden Logos, Fotografien oder Präsentationsgrafiken übernommen. Intro-Bild: stock.adobe.com; team-reviewing-global-market-forecast-and-ai-investment-analysis

Methodik und Prüfungstiefe

Redaktionsstand: 19. November 2026, 15:12 Uhr, Europe/Berlin. Geprüft wurden die dargestellten Marktprognosen, Finanzierungsbedingungen, Unternehmensmeldungen, operativen Kennzahlen, Projektziele und WKN anhand der verlinkten Unternehmens-, Behörden-, Branchen- und Börsenquellen. Für die Annahme der Auramet-Vereinbarung wurde das bei Stockwatch veröffentlichte TSXV-Bulletin herangezogen. Prozentveränderungen und Grafikwerte wurden rechnerisch abgeglichen. Die Aussagen wurden nicht vor Ort überprüft; es wurden keine eigenen Ressourcen- oder Reservenschätzungen, metallurgischen Prüfungen oder Kursmodelle erstellt. Technische Angaben wurden nicht durch eine von JS Research beauftragte Qualified Person unabhängig verifiziert. Eine laufende Aktualisierung nach Veröffentlichung ist nicht vorgesehen; gesetzliche Berichtigungs- und Informationspflichten bleiben unberührt.

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Anzeige und Charakter des Beitrags

Dieser Beitrag ist eine entgeltliche Werbung beziehungsweise Marketingmitteilung zu Canada Nickel Company Inc. und Sibanye Stillwater Limited. Er ist keine unabhängige Finanzanalyse, keine Anlageberatung und keine auf persönliche Verhältnisse zugeschnittene Anlageempfehlung. Er stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Eine Anlageentscheidung darf nicht allein auf diesen Beitrag gestützt werden.

Erstellerin, Herausgeberin, Autor und Verbreitung

Erstellerin, Herausgeberin und Verbreiterin ist die JS Research GmbH, Bergmannsweg 7a, 59939 Olsberg, Deutschland, vertreten durch den Geschäftsführer Jörg Schulte. Autor sowie Verantwortlicher im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV ist Jörg Schulte, gleiche Anschrift. Zusätzlich verbreitet die SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz, den Beitrag über PresseBox.

Auftrag und Vergütung

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Die Angaben beruhen insbesondere auf Unternehmensmeldungen, SEC-Unterlagen, Veröffentlichungen des WPIC und der INSG, amtlichen Quellen und Börseninformationen. Die Quellen sind mit Datum und Direktlink aufgeführt. JS Research hat keine eigene Ressourcenschätzung vorgenommen und weder Betriebsdaten noch Studienannahmen oder Unternehmensprognosen unabhängig technisch geprüft. Die in Ausgangsquellen genannten Qualified Persons handeln für die jeweiligen Emittenten beziehungsweise Berichtsersteller, nicht für JS Research. Die redaktionelle Quellenprüfung ersetzt keine unabhängige technische, rechtliche, steuerliche oder finanzielle Prüfung.

Kennzahlen und zukunftsgerichtete Aussagen

AISC und bereinigtes EBITDA sind unternehmensspezifische alternative Leistungskennzahlen und können von Definitionen anderer Unternehmen abweichen. AISC sind keine vollständige Gesamtkostenrechnung; die Darstellung von Steuergutschriften und einbezogenen Betrieben beeinflusst die Vergleichbarkeit. Maßgeblich sind die Definitionen, Überleitungen und Abgrenzungen im verlinkten Sibanye-Stillwater-Bericht. Produktionsmengen, Verkäufe, Umsätze, EBITDA und freier Cashflow sind unterschiedliche Größen.

Zukunftsgerichtete Aussagen betreffen insbesondere Marktbedarf und Marktbilanz für Nickel und Platin, die Finanzierung und den Zeitplan von Crawford, mögliche Lieferungen an Swiss Steel, die Kommerzialisierung der NetCarb-Verfahren, die Rückzahlung oder Wandlung der Anleihe, die US-Mechanisierung sowie den Keliber-Hochlauf. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Mögliche Ursachen sind Genehmigungs-, Umwelt- und Sozialauflagen, Finanzierung und Verwässerung, technische Umsetzung, Bau und Inbetriebnahme, Vertragspartnerabhängigkeit, Energieversorgung, Arbeits- und Sicherheitsrisiken, Rohstoffpreise und Wechselkurse sowie politische, rechtliche und steuerliche Veränderungen insbesondere in Kanada, Südafrika, den USA und Finnland. Produktion, Cashflow oder Projektentwicklung können sich verzögern, geringer ausfallen oder vollständig ausbleiben.

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