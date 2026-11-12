Mexikos Bergbau bringt Silberprojekte voran

Anzeige / Werbung

Mexiko bleibt ein führendes Silberland. Discovery Mining hat für Cordero zentrale Umweltgenehmigungen erhalten und GoGold baut Los Ricos South.

Anzeige/Werbung - Im Auftrag von Discovery Mining Ltd. und GoGold Resources Inc. SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden Unternehmen entgeltliche IR-Beraterverträge. Autorin: Ingrid Heinritzi. Erstveröffentlichung: 12.11.2026, 14:47 Uhr Berlin/Zürich.

+++ Mexiko zählt zu den führenden Silberländern +++

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

das Bergbauland Mexiko besitzt bei Silber weltweites Gewicht: Der US Geological Survey schätzt die Minenförderung 2025 auf 6.300 Tonnen. Damit liegt Mexiko in der Ländertabelle an erster Stelle. Gold, Kupfer, Blei und Zink ergänzen das Rohstoffspektrum des Landes.

Bei Silber greifen Edel- und Basismetallgeschäft häufig ineinander. Laut USGS wird Silber überwiegend als Nebenprodukt der Blei-Zink-, Kupfer- und Goldförderung gewonnen. Polymetallische Lagerstätten stellen mehr als zwei Drittel der weltweiten Silberressourcen. Entsprechend prägen mehrere Metallpreise die Wirtschaftlichkeit vieler Projekte.

Die globale Silberminenförderung veranschlagt der USGS für 2025 auf 26.000 Tonnen. Mexikos geschätzter Beitrag entspricht damit rund 24 Prozent. Diese Stellung erklärt die Bedeutung des Landes für neue Silberprojekte.

Discovery Mining entwickelt Cordero weiter

Discovery Mining - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/discovery-silver-corp/ - hält Cordero in Chihuahua zu 100 Prozent. Laut Quartalsmeldung vom 10. November erhielt das Projekt am 28. September die Landnutzungsänderungsgenehmigung und am 5. Oktober die Umweltverträglichkeitsgenehmigung MIA der SEMARNAT. Damit ist das bundesweite Umweltgenehmigungsverfahren abgeschlossen.

Discovery aktualisiert die Kapital- und Betriebskostenschätzungen der Machbarkeitsstudie von 2024 und kündigt Ergebnisse für die kommenden Monate an. Das kanadische Porcupine-Geschäft produzierte im dritten Quartal 70.564 Unzen Gold, rund zwölf Prozent mehr als im Vorjahr.

GoGold baut Los Ricos South

GoGold Resources - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gogold-resources-inc/ - betreibt Parral in Chihuahua. Im Geschäftsjahr bis zum 30. September 2026 entstanden dort nach Unternehmensangaben 1.000.242 Unzen Silber sowie 11.647 Unzen Gold, 326 Tonnen Kupfer und 466 Tonnen Zink. Die Silbermenge stieg gegenüber dem Vorjahr um rund 18 Prozent, die Goldmenge sank um rund fünf Prozent.

Bei Los Ricos South in Jalisco meldete GoGold am 8. Juni die notwendigen SEMARNAT-Baugenehmigungen. Die Bauarbeiten begannen im August. Am 22. September bestätigte das Unternehmen den ersten Silberguss als Ziel für das zweite Quartal 2028.

Fazit: Projekte erreichen wichtige Etappen

Mexikos Silberförderung bietet einen etablierten Rahmen für beide Unternehmen. Bei Discovery stehen aktualisierte Cordero-Kostenschätzungen an, bei GoGold der weitere Baufortschritt.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen:

https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-mining-ltd/

https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gogold-resources-inc/

Weiterführende Informationen bietet unser Edelmetallreport:

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/

Und unser Batteriemetallreport:

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2026-03/

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

Homepage: https://www.resource-capital.ch/

Videos und Interviews: https://www.rohstoff-tv.com/

Commodity-TV: https://www.commodity-tv.com/

YouTube: https://www.youtube.com/user/SwissResourceCapital

Rohstoff-Reports: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Roadshows: https://www.resource-capital.ch/de/roadshows/

Quellen: USGS, Mineral Commodity Summaries 2026, Silver, Fassung Mai 2026 · Discovery Mining, Quartalsergebnisse, 10.11.2026 · GoGold, SEMARNAT-Genehmigungen, 08.06.2026 · GoGold, Baufortschritt, 22.09.2026 · GoGold, Jahresproduktion, 14.10.2026; Titelbild: KI-generierte Symbolillustration

Transparenz und Interessenkonflikte

Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Autorin: Ingrid Heinritzi. Emittenten: Discovery Mining Ltd. und GoGold Resources Inc. Der Artikel erfolgt im Rahmen der entgeltlichen IR-Beraterverträge mit beiden Unternehmen. Die bezahlten Beziehungen begründen ein wirtschaftliches Interesse an positiver Darstellung. Die Autorin und SRC halten keine Positionen in den besprochenen Emittenten. Beteiligung eines Emittenten an SRC von mindestens 5 Prozent: nein. Market-Making-, Lead-/Co-Lead-Manager- und Investmentbanking-Beziehungen: nein. Weitere relevante Interessen: keine. Vorabprüfung durch die Emittenten: Die Emittenten haben den Artikel nicht vorab zur Prüfung und/oder Freigabe erhalten. Anwendbarkeit § 18 Abs. 2 MStV / verantwortliche Person: Marc Ollinger, CEO der SRC.

Methodik und Risiken

Quellenstichtag: 11.11.2026. Öffentliche Originalquellen wurden abgeglichen; Unternehmensangaben sind nicht unabhängig. Keine eigene Datenprüfung, Machbarkeitsstudie oder Unternehmensbewertung. Die technischen Angaben der Discovery-Meldung wurden von Johannes (Gertjan) Bekkers, P.Eng., und Eric Kallio, P.Geo., beide leitende Mitarbeiter des Unternehmens, geprüft und genehmigt. Für GoGolds Parral-Produktionsmeldung ist Robert Harris, P.Eng., als Qualified Person genannt. Die Baumeldung vom 22. September nennt Bob Harris, P.Eng., ausdrücklich als nicht unabhängig. Die QP-Benennung bedeutet keine Prüfung oder Freigabe dieses Artikels. Unternehmensziele sind zukunftsgerichtete Angaben und können erheblich von tatsächlichen Ergebnissen abweichen. Metallpreise, Finanzierung, Wechselkurse, Genehmigungen, Wasserverfügbarkeit, Sicherheit, Bau- und Betriebskosten können Ergebnisse wesentlich verändern. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Das KI-generierte Titelbild zeigt keine reale Anlage oder ein Projekt der Emittenten.

Hinweise und Haftung

Bezahlte Marketingmitteilung, keine unabhängige Finanzanalyse, individuelle Anlageberatung oder Kaufaufforderung; kein Wertpapierangebot und keine Kaufempfehlung. Persönliche Anlageverhältnisse werden nicht geprüft. Die Haftung ist nur im gesetzlich zulässigen Umfang begrenzt; zwingende Haftung und Ansprüche bleiben unberührt. Für externe Seiten sind deren Betreiber verantwortlich; eigene gesetzliche Verantwortung bleibt unberührt. KI wurde für Recherche, Bearbeitung und das Titelbild eingesetzt. Redaktionelle Verantwortung und menschliche Schlussprüfung verbleiben bei SRC. © 2026 SRC swiss resource capital AG. Weiterverbreitung mit Zustimmung oder gesetzlicher Erlaubnis.

Enthaltene Werte: CA38045Y1025,CA25466C1077