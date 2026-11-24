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Der Uran-Terminpreis erreicht ein Rekordhoch, IsoEnergy meldet bis zu 15,4% U3O8. Premier American Uranium holt strategisches Kapital, UEC sichert sich US-Versorger als Abnehmer.

ANZEIGE/WERBUNG - Entgeltliche Marketingmitteilung zu IsoEnergy Ltd., Premier American Uranium Inc. und Uranium Energy Corp. · Auftraggeberin: SRC swiss resource capital AG, die mit den Emittenten entgeltliche IR-Verträge unterhält und die JS Research GmbH erfolgsunabhängig vergütet · Erstellerin, Herausgeberin und Verbreiterin: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte · Zusätzliche Verbreitung: SRC über PresseBox · Erstveröffentlichung: 24. November 2026, 5:28 Uhr Europe/Berlin ·

+++ Kernkraft gewinnt Rückhalt, Uran-Terminpreis auf Rekord +++

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Uranmarkt sendet ein starkes Signal: Der langfristige Uranpreis, Maßstab für Lieferverträge mit Versorgern, erreichte Ende Oktober laut TradeTech 99 US-Dollar je Pfund und damit den höchsten Stand seit Beginn der Datenreihe 1996.1 Uran-Futures notierten im November über 91 US-Dollar, so hoch wie seit Februar nicht mehr.2 Uranaktien haben dagegen seit Ende August deutlich korrigiert- laut Sprott vor allem wegen Liquiditätsdrucks an den Märkten, nicht wegen schwächerer Fundamentaldaten.3

Rückenwind kommt aus der Politik: Laut World Nuclear Association unterstützen inzwischen 39 Staaten das Ziel, die weltweite Kernenergiekapazität bis 2050 mindestens zu verdreifachen. Seit der COP30 kamen sechs hinzu, darunter China und Brasilien.4 In den USA vergab das Energieministerium im Januar 2026 2,7 Milliarden US-Dollar für den Wiederaufbau der heimischen Urananreicherung.5

Hinzu kommt der Stromhunger der Rechenzentren: Laut einer Analyse des Versicherungsmaklers Howden wuchs ihr Strombedarf in den USA seit dem Jahr 2000 um durchschnittlich 19% pro Jahr, die Kapazität des Stromnetzes nur um rund 2%. Stromengpässe verlängern die Bauzeit der am stärksten betroffenen Projekte um 24 bis 72 Monate.6

Strombedarf der US-Rechenzentren und Netzkapazität | Eigene Darstellung mit KI-Unterstützung | Daten: Howden

Amazon, Google, Meta und Microsoft sichern sich deshalb selbst Strom: Laut Forbes haben die vier Konzerne bis Juli 2026 mehr als ein Dutzend langfristige Nuklearvereinbarungen überannähernd 10 Gigawatt geschlossen und machen als Abnehmer und Kapitalgeber Kernkraftprojekte wieder finanzierbar.7

Für Anleger rücken damit Unternehmen in den Blick, die Uran in Nordamerika finden, entwickeln oder bereits fördern. Genau hier setzen IsoEnergy (WKN: A412Q0) mit hochgradiger Exploration in Kanada und Beteiligungen in den USA, Premier American Uranium (WKN: A3ET9P), kurz PUR, als US-Projektentwickler und Uranium Energy (WKN: A0JDRR), kurz UEC, als fördernder US-Produzent an.

IsoEnergy: Bis zu 15,4% U3O8 östlich von "Hurricane'

IsoEnergy (WKN: A412Q0) hält Uranprojekte in Kanada, den USA und Australien. Herzstück ist die hochgradige Lagerstätte "Hurricane' auf dem Projekt "Larocque East' im kanadischen "Athabasca'-Becken, rund 40 Kilometer nordwestlich der Aufbereitungsanlage "McClean Lake' und in etwa 325 Metern Tiefe.8

Quelle: IsoEnergy Ltd.

Am 5. November 2026 meldete das Unternehmen Analysen aus dem Sommerbohrprogramm: Uranmineralisierung entlang des "Hurricane South Trend' in 18 von 26 Bohrlöchern auf 550 Metern Streichlänge. Rund 500 Meter östlich der Lagerstätte lieferte Bohrloch LE26-254 4,17% U3O8 über 2,0 Meter, darin 15,4% über 0,5 Meter; LE26-250 traf auf 3,86% U3O8 über 3,5 Meter, darin 13,8% über 0,5 Meter. Angegeben sind Bohrlängen, die wahren Mächtigkeiten stehen noch nicht fest.8

Quelle: IsoEnergy Ltd.

Damit reicht die Mineralisierung über den bisherigen Lagerstättenbereich hinaus. Die bestehende Ressource umfasst 48,6 Millionen Pfund U3O8 "angezeigte' Ressourcen mit durchschnittlich 34,5% U3O8 sowie 2,7 Millionen Pfund "abgeleitete' Ressourcen mit 2,2%. Für 2027 schlägt das Projektteam bereits weitere Bohrungen vor.8

Am 10. November 2026 vereinbarte IsoEnergy zudem, 13.642.775 Aktien von PUR vom Sachem Cove Opportunity Fund gegen 387.491 eigene Aktien im Wert von rund 4,56 Millionen CAD zu übernehmen.9 Nach dem Abschluss, für den unter anderem die Zustimmung der Toronto Stock Exchange aussteht, soll IsoEnergy rund 22,1% statt bisher rund 7,8% der Aktien von PUR auf nicht verwässerter Basis halten, einschließlich Warrants rund 24,5%.9,10

Premier American Uranium: 5 Millionen US-Dollar von DISA

Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) entwickelt Uranprojekte in den USA, darunter "Cebolleta' im "Grants Mineral Belt' in New Mexico und "Kaycee' im "Powder River Basin' in Wyoming. Am 10. November 2026 schloss PUR die strategische Eigenkapitalinvestition von DISA Uranium über 5 Millionen US-Dollar ab: 9.326.000 Subscription Receipts zu je 0,75 CAD, nach Umwandlung rund 8,88% der Aktien.10

Der Preis lag 41,5% über dem Schlusskurs vom 14. September 2026, dem letzten Handelstag vor der Bekanntgabe; für das Sachem-Paket zahlt IsoEnergy dagegen rechnerisch rund 0,33 CAD je Aktie. Wichtig: Das Geld liegt auf einem Treuhandkonto und wird erst frei, wenn der Verkauf von vier Colorado-Projekten an DISA vollzogen ist, andernfalls geht es nach dem 13. Juni 2027 zurück. IsoEnergy ist zugleich ein bedeutender Aktionär von DISA.10,9

Für "Cebolleta' weist die Ressourcenschätzung mit Stichtag Mai 2025 20,3 Millionen Pfund eU3O8 "angezeigte' und 7,0 Millionen Pfund "abgeleitete' Ressourcen aus. Die vorläufige Wirtschaftlichkeitsbewertung ("PEA') von 2025 errechnet bei 90 US-Dollar je Pfund und 80% Ausbeute einen Kapitalwert nach Steuern von 83,9 Millionen US-Dollar bei 8% Abzinsung und einen internen Zinsfuß von 17,7%.11

Proben eines im Juli 2026 abgeschlossenen Kernbohrprogramms werden bei Hazen Research auf eine höhere Ausbeute der Haufenlaugung getestet: Bei 90 statt 80% könnte der Kapitalwert laut Unternehmen von rund 84 auf rund 159 Millionen US-Dollar steigen, eine aktualisierte "PEA' ist für 2027 geplant.12

Am 23. November 2026 meldete Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) den Abschluss des Bohrprogramms 2026 auf "Kaycee' in Wyoming: 99 Bohrlöcher über 83.085 Fuß. Am Ziel "West Diane' trafen 13 der letzten 19 Löcher auf Uran mit mindestens 0,02% eU3O8: WD26-025 lieferte 5 Fuß mit 0,181% eU3O8, darin 2 Fuß mit 0,300%, laut PUR die bislang höchstgradigen meldefähigen Abschnitte in diesem Gebiet, WD26-026 kam auf 9,5 Fuß mit 0,094%. Die Abschnitte entsprechen annähernd den wahren Mächtigkeiten oder liegen leicht darüber.

Zusammen mit überprüften historischen Bohrdaten könnten die neuen Ergebnisse ausreichen, um eine Ressourcenschätzung für "West Diane' zu stützen, deren Auswertung steht über Winter und Frühjahr im Mittelpunkt.13

Quelle: Premier American Uranium Inc.

Uranium Energy: Lieferverträge über 1,1 Millionen Pfund

Uranium Energy (WKN: A0JDRR) fördert bereits in den USA, auf "Christensen Ranch' in Wyoming und seit April 2026 auf "Burke Hollow' in Texas. Im Geschäftsjahr bis Ende Juli 2026 produzierteUranium Energy (UEC) 229.294 Pfund und verkaufte 400.000 Pfund aus dem Lager zu durchschnittlich 93,13 US-Dollar je Pfund. Zum Stichtag verfügte das Unternehmen über 495 Millionen US-Dollar an Barmitteln und keine Schulden.14

Am 5. November 2026 meldete UEC langfristige Lieferverträge mit zwei bedeutenden US-Kernkraftwerksbetreibern über insgesamt 1,1 Millionen Pfund U3O8: je 100.000 Pfund pro Jahr, von 2027 bis 2032 beziehungsweise von 2028 bis 2032. Es gibt weder Festpreise noch Preisgrenzen oder Rabatte, jede Lieferung wird zum dann geltenden Spotpreis abgerechnet.15 Steigende Preise kämen den Erlösen direkt zugute, fallende würden sie ebenso belasten.

Laut UEC rechnet die US-Behörde National Nuclear Security Administration mit einem Bedarf von rund vier Millionen Pfund U3O8 amerikanischen Ursprungs pro Jahr und prüft Käufe ab 2030. Die US-Armee plant mehr als 20 Mikroreaktoren.15,16,17,18

Fazit:

IsoEnergy (WKN: A412Q0) belegt mit bis zu 15,4% U3O8 rund 500 Meter östlich von "Hurricane'weiteres Potenzial der hochgradigen Lagerstätte und stockt seine Beteiligung an PUR auf rund 22,1% auf. Entscheidend sind nun Folgebohrungen und deren Einordnung in künftige Ressourcenschätzungen.8,9

Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) gewinnt mit DISA einen strategischen Aktionär zu einem Preis deutlich über dem damaligen Kurs. Die 5 Millionen US-Dollar fließen aber erst mit dem Verkauf der Colorado-Projekte. Werttreiber sind die Metallurgie-Tests und die aktualisierte "PEA' für "Cebolleta' sowie eine mögliche Ressourcenschätzung für "West Diane'.10,12,13

Uranium Energy (WKN: A0JDRR) fördert bereits, hat keine Schulden und sich Abnehmer für 1,1 Millionen Pfund gesichert - vollständig zu Spotpreisen.15,14

Als Nächstes folgen die Zustimmung der Toronto Stock Exchange zur Aufstockung durch IsoEnergy, der Verkauf der Colorado-Projekte als Voraussetzung für die DISA-Mittel, die aktualisierte "PEA' für "Cebolleta' im Jahr 2027 und die ersten Lieferungen von UEC an die Versorger ab 2027.9,10,12,15

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und redaktionelle Grundlage

1. Crux Investor: Record US$99 Uranium Contract Price Favors Miners Yet to Sell 2030s Output, 3. November 2026. Wiedergabe des TradeTech Long-Term Uranium Price Indicator zum 31. Oktober 2026.

2. Trading Economics: Uranium Hovers Near 9-Month High, 10. November 2026.

3. Sprott Asset Management: Uranium Miners: A Liquidity Shock, Not a Broken Thesis, 28. Oktober 2026.

4. World Nuclear Association: Nuclear Energy at COP31: 39 countries progress the Declaration to Triple as global outlook exceeds target, 12. November 2026.

5. U.S. Department of Energy: U.S. Department of Energy Awards $2.7 Billion to Restore American Uranium Enrichment, 5. Januar 2026.

6. Insurance Business: Data center power demand is outpacing the grid tenfold, and new risks follow, 12. November 2026. Wiedergabe der Howden-Analyse zum Bericht "Insuring the data center supercycle" vom 11. November 2026.

7. Forbes: The AI Boom Is Making Nuclear Power Bankable Again, 26. Juli 2026.

8. IsoEnergy Ltd.: IsoEnergy Confirms High-Grade Uranium Intersections Along the Hurricane South Trend, Including up to 15.4% U3O8 500 m East of the Deposit, 5. November 2026.

9. IsoEnergy Ltd.: IsoEnergy Increases Strategic Holding in Premier American Uranium Inc., 10. November 2026. Bisherige Beteiligung und Preis je Aktie aus den Angaben der Meldung errechnet.

10. Premier American Uranium Inc.: Premier American Uranium Completes US$5 Million Strategic Equity Investment by DISA Uranium; IsoEnergy Increases its Strategic Holding, 10. November 2026.

11. Premier American Uranium Inc.: Premier American Uranium Announces Preliminary Economic Assessment and Mineral Resource Update for the Cebolleta Uranium Project, Outlining Project Economics and Framework for Enhancement, 30. Oktober 2025.

12. Premier American Uranium Inc.: Premier American Uranium Successfully Completes Drilling Program at Cebolleta Project, New Mexico and Delivers Samples for Advanced Metallurgical Testing, 13. Juli 2026.

13. Premier American Uranium Inc.: Premier American Uranium Reports Higher Grades at West Diane, including 5 ft of 0.181% eU3O8, as 2026 Drilling Concludes at Kaycee, 23. November 2026.

14. Uranium Energy Corp.: Uranium Energy Corp Reports Fiscal 2026 Results, 29. September 2026.

15. Uranium Energy Corp.: Uranium Energy Corp Signs Unhedged Long-Term Sales Contracts with Two Prominent U.S. Utilities, 5. November 2026.

16. Sprott Asset Management: Record Term Prices Mark a New Phase for Uranium, 24. September 2026. Angaben zum langfristigen Bedarf der NNSA.

17. The Associated Press/BNN Bloomberg: U.S. Army to spend US$2B to build nuclear microreactors at 5 bases as it seeks to ramp up nuclear power, 26. August 2026.

18. Uranium Energy Corp./SEC: Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended July 31, 2025, 24. September 2025. Hinweis zum Status als Explorationsgesellschaft ohne bekannte Mineralreserven; der im September 2026 eingereichte Jahresbericht für das Geschäftsjahr bis 31. Juli 2026 behält diese Einstufung nach S-K 1300 bei.

Grafik- und Bildnachweise

Abbildung 1: Strombedarf der US-Rechenzentren und Kapazität des Stromnetzes. Eigene Darstellung der JS Research GmbH, per Skript aus den angegebenen Daten erzeugt, bei der Erstellung KI-gestützt. Daten: Howden, Analyse auf Basis von Daten der US Energy Information Administration und von S&P Global 451 Research, veröffentlicht am 11. November 2026.

Abbildungen 2, 5 und 7: Logos der IsoEnergy Ltd., der Premier American Uranium Inc. und der Uranium Energy Corp. Rechteinhaber sind die jeweiligen Unternehmen.

Abbildung 3: Lage des Projekts Larocque East im östlichen Athabasca-Becken. Quelle und Rechteinhaber: IsoEnergy Ltd., Unternehmenspräsentation ohne Datumsangabe; die dort genannten Fördermengen der Mine Cigar Lake sind Prognosen.

Abbildung 4: Lageplan der Sommerbohrungen 2026 am Hurricane South Trend. Quelle und Rechteinhaber: IsoEnergy Ltd., Unternehmensmeldung vom 5. November 2026.

Abbildung 6: Bohrungen 2026 am Ziel West Diane auf dem Projekt Kaycee. Quelle und Rechteinhaber: Premier American Uranium Inc., Unternehmensmeldung vom 23. November 2026.

Intro-Bild: Symbolbild; KI-genereiert

Methodik und Prüfungstiefe

Redaktionsstand: 23. November 2026. Geprüft wurden die Entwicklung des langfristigen Uranpreises und der Uran-Futures, die Einordnung der Korrektur bei Uranaktien durch Sprott, der Stand der Erklärung zur Verdreifachung der Kernenergiekapazität, die Förderung der US-Urananreicherung, die Howden-Daten zum Strombedarf der US-Rechenzentren, die Nuklearvereinbarungen der Technologiekonzerne, die Bohrergebnisse, Ressource und Lage von Hurricane, die Aufstockung der Beteiligung von IsoEnergy an Premier American Uranium, die DISA-Investition samt Bedingungen, Ressource, PEA und Metallurgieprogramm von Cebolleta, die abschließenden Bohrergebnisse 2026 von Kaycee sowie Produktion, Absatz, Liquidität, Lieferverträge und Reservenstatus von Uranium Energy. Die Meldungen der drei Emittenten wurden bis zum Redaktionsstand gesichtet. Grundlage waren Unternehmensmeldungen, ein bei der SEC eingereichter Jahresbericht, Regierungs- und Verbandsquellen sowie Agentur- und Fachberichte; der Forbes-Bericht war nicht direkt abrufbar, seine Kernaussage wurde mit weiteren Fachberichten abgeglichen. Es wurden keine eigenen Ressourcen- oder Reservenschätzungen, metallurgischen Prüfungen oder Kursmodelle erstellt. Technische Angaben wurden nicht durch eine von JS Research beauftragte Qualified Person unabhängig verifiziert. Eine laufende Aktualisierung nach Veröffentlichung ist nicht vorgesehen; gesetzliche Berichtigungs- und Informationspflichten bleiben unberührt.

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Anzeige und Charakter des Beitrags

Dieser Beitrag ist eine entgeltliche Werbung beziehungsweise Marketingmitteilung zu IsoEnergy Ltd., Premier American Uranium Inc. und Uranium Energy Corp. Er ist keine unabhängige Finanzanalyse, keine Anlageberatung und keine auf persönliche Verhältnisse zugeschnittene Anlageempfehlung. Er stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Eine Anlageentscheidung darf nicht allein auf diesen Beitrag gestützt werden.

Erstellerin, Herausgeberin, Autor und Verbreitung

Erstellerin, Herausgeberin und Verbreiterin ist die JS Research GmbH, Bergmannsweg 7a, 59939 Olsberg, Deutschland, vertreten durch den Geschäftsführer Jörg Schulte. Autor sowie Verantwortlicher im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV ist Jörg Schulte, gleiche Anschrift. Zusätzlich verbreitet die SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz, den Beitrag über PresseBox.

Auftrag und Vergütung

Auftraggeberin der JS Research GmbH für Erstellung und Veröffentlichung ist die SRC swiss resource capital AG. SRC unterhält entgeltliche Investor-Relations-Verträge mit IsoEnergy Ltd., Premier American Uranium Inc. und Uranium Energy Corp. und vergütet JS Research für diesen Beitrag. Die Vergütung der JS Research GmbH ist erfolgsunabhängig. Zwischen JS Research beziehungsweise Jörg Schulte und den Emittenten besteht für diesen Beitrag kein unmittelbarer Vergütungsweg; die Vergütung erfolgt mittelbar über SRC. Die entgeltlichen Beziehungen begründen einen wesentlichen Interessenkonflikt und können eine positive Auswahl und Darstellung der Unternehmen begünstigen.

Interessen und Positionen

IsoEnergy Ltd.: Jörg Schulte hält Aktien, aber deutlich unter 0,5% des Aktienkapitals. Die JS Research GmbH hält keine Aktien der Emittentin; Long- oder Shortpositionen von 0,5% oder mehr bestehen nicht. Die SRC swiss resource capital AG hält keine Aktien der Emittentin. Market-Making- oder Investmentbanking-Beziehungen bestehen nicht. Die Emittentin ist nicht mit 5% oder mehr an der JS Research GmbH oder der SRC swiss resource capital AG beteiligt.

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Die Angaben zu Positionen gelten zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung am 24. November 2026.

Quellen und Prüfung

Die Angaben beruhen insbesondere auf Unternehmensmeldungen, einem bei der SEC eingereichten Jahresbericht, Veröffentlichungen der World Nuclear Association, des US-Energieministeriums und von Sprott sowie auf Agentur- und Fachberichten. Die Quellen sind im Quellenblock mit Datum und Direktlink aufgeführt. JS Research hat keine eigene Ressourcenschätzung vorgenommen und weder Bohrdaten noch metallurgische Daten, Studienannahmen oder Unternehmensprognosen unabhängig technisch geprüft. Die in den Ausgangsquellen genannten Qualified Persons handelten für die jeweiligen Emittenten beziehungsweise Berichtsersteller, nicht für JS Research.

Die redaktionelle Prüfung durch JS Research ersetzt keine unabhängige technische, rechtliche, steuerliche oder finanzielle Prüfung.

Ressourcen, Studien und zukunftsgerichtete Aussagen

Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und besitzen nicht zwingend nachgewiesene wirtschaftliche Abbauwürdigkeit. Abgeleitete Ressourcen weisen eine geringere geologische Sicherheit auf als angezeigte Ressourcen. Die PEA für Cebolleta von 2025 ist vorläufig, schließt abgeleitete Ressourcen ein, beruht auf Annahmen zu Uranpreisen, Kosten, Ausbeuten, Zeitplänen und Finanzierung und bietet keine Gewähr, dass die Ergebnisse realisiert werden; die genannte Steigerung des Kapitalwerts bei höherer Ausbeute ist eine Sensitivität und setzt erfolgreiche Testarbeiten voraus. Uranium Energy Corp. weist keine Mineralreserven aus; ihre Förderung in Wyoming und Texas beruht nicht auf nachgewiesenen Mineralreserven, was die technischen und wirtschaftlichen Risiken erhöht. Bohrergebnisse sind keine Ressourcenschätzungen. Die für Hurricane genannten Abschnitte sind Bohrlängen, deren wahre Mächtigkeiten nicht bekannt sind. Die für Kaycee genannten Gehalte sind aus Gammastrahlen-Messungen abgeleitete Äquivalentgehalte (eU3O8) ohne Korrektur für radiometrisches Ungleichgewicht; ob die Daten für West Diane eine Ressourcenschätzung tragen, ist offen.

Zukunftsgerichtete Aussagen betreffen unter anderem die Entwicklung von Uranpreisen und Nachfrage, die Bohrpläne für Hurricane, den Abschluss der Aufstockung durch IsoEnergy, den Verkauf der Colorado-Projekte und die Freigabe der DISA-Mittel, die Metallurgie-Tests und die aktualisierte PEA für Cebolleta, die Auswertung der Kaycee-Bohrungen und eine mögliche Ressourcenschätzung für West Diane, Förderung, Absatz und Lieferverträge von Uranium Energy sowie die Nachfrage der NNSA und der US-Armee. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Mögliche Ursachen sind Exploration und Geologie, Metallurgie und Ausbringung, Ressourcen- und Reservenumwandlung, Genehmigungs-, Umwelt- und Sozialauflagen, Finanzierung und Verwässerung, Bau- und Inbetriebnahmerisiken, Vertragspartnerabhängigkeit, Infrastruktur und Energieversorgung, Arbeits- und Sicherheitsrisiken, Rohstoffpreise und Wechselkurse sowie politische, rechtliche und steuerliche Veränderungen in Kanada und den USA. Produktion, Cashflow oder Projektentwicklung können sich verzögern, geringer ausfallen oder vollständig ausbleiben.

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Aktien von Rohstoffproduzenten, Explorations- und Projektentwicklungsgesellschaften können erheblich schwanken, nur eingeschränkt handelbar sein und bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Small- und Micro-Cap-Werte weisen häufig geringe Liquidität, weite Geld-Brief-Spannen, erhöhten Finanzierungsbedarf und Verwässerungsrisiken auf. Fremdwährungsrisiken können die Rendite für Anleger im Euroraum zusätzlich verändern. Frühere Wertentwicklungen, Ressourcenschätzungen, Studienkennzahlen, Unternehmensziele oder Szenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Ergebnisse.

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