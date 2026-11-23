TORONTO, 23. November 2026 / IRW-Press / Premier American Uranium Inc. ("PUR", das "Unternehmen" oder "Premier American Uranium" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/premier-american-uranium-inc/) (TSXV: PUR) (OTCQB: PAUIF) freut sich, positive abschließende Bohrergebnisse aus dem Explorationsprogramm 2026 auf dem vollständig unternehmenseigenen Kaycee-Projekt ("Kaycee" oder das "Projekt") bekannt zu geben, das sich im Powder River Basin im Nordosten von Wyoming befindet. Bei den Bohrungen am Zielgebiet West Diane wurde in 13 der letzten 19 Bohrungen eine Uranmineralisierung durchteuft, darunter 5 ft (Fuß) mit einem Gehalt von 0,181 % eU3O8 in der Bohrung WD26-025 und 9,5 ft mit einem Gehalt von 0,094 % eU3O8 in der Bohrung WD26-026 (Abbildung 1).

Das Explorationsbohrprogramm 2026 ist nun abgeschlossen; im Rahmen des Projekts wurden 99 konventionelle Rotary-Spülbohrungen mit einer Gesamtlänge von 83.085 ft niedergebracht.

Highlights des Programms 2026

Höhere Gehalte unterstreichen den anhaltenden Bohrerfolg bei West Diane: Dreizehn der letzten 19 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 17.465 ft durchteuften eine Uranmineralisierung mit einem Gehalt von mindestens 0,02 % eU3O8 (Tabelle 1). Zu den bemerkenswerten Ergebnissen zählen: WD26-025: 5 ft mit einem Gehalt von 0,181 % eU3O8, darunter 4 ft mit einem Gehalt von 0,217 % und 2 ft mit einem Gehalt von 0,300 % eU3O8. WD26-026: 9,5 ft mit einem Gehalt von 0,094 % eU3O8, einschließlich 3,5 ft mit einem Gehalt von 0,158 % und 2,5 ft mit einem Gehalt von 0,196 % eU3O8. WD26-032: 3,5 ft mit einem Gehalt von 0,145 % eU3O8, einschließlich 3 ft mit einem Gehalt von 0,166 % und 2 ft mit einem Gehalt von 0,214 % eU3O8. WD26-036: 4 ft mit einem Gehalt von 0,086 % eU3O8, einschließlich 3 ft mit einem Gehalt von 0,101 % eU3O8 und eines separaten Abschnitts von 2 ft mit einem Gehalt von 0,060 % eU3O8.

Zwei mineralisierte Sandstein-Einheiten bei West Diane bestätigt: Die Bohrungen bestätigten das Vorhandensein von zwei getrennten Sandstein-Wirtsgesteinseinheiten innerhalb der Fort-Union-Formation. Uranmineralisierung tritt sowohl in den oberen als auch in den unteren Sandstein-Einheiten in unterschiedlichem Ausmaß auf, in einem Fall sogar im selben Bohrloch (WD26-032).

Bohrungen stützen die Einschätzung des Ressourcenpotenzials: Die Bestätigungsbohrungen des Jahres 2026 im Gebiet West Diane werden zur Validierung historischer Bohrlochdaten herangezogen, die in Verbindung mit modernen Bohrergebnissen ausreichen könnten, um die erwartete Mineralressourcenschätzung zu unterstützen.

Colin Healey, CEO von PUR, kommentierte: "Unser Programm für 2026 sah das Niederbringen von ca. 100 Bohrungen vor und war ein durchschlagender Erfolg, der in ganz Kaycee vielversprechende Ergebnisse lieferte. Die Bohrungen im Zielgebiet West Diane wiesen eine Trefferquote von >70 % für Mineralisierungen mit einem Gehalt von über 0,02 % eU3O8 auf, was das Ressourcenpotenzial in diesem historischen Gebiet unterstreicht. Wir sind sehr ermutigt durch die jüngsten Ergebnisse, zu denen auch die bisher in diesem Gebiet gebohrten höchstgradigen meldepflichtigen Abschnitte gehören, mit einem Gehalt von bis zu 0,3 % eU3O8 (2 ft) innerhalb von 5 ft mit einem Gehalt von 0,181 % eU3O8 (Bohrung WD26-025). Solche Ergebnisse beschränkten sich nicht auf eine einzige Bohrung: WD26-026 durchteufte 9,5 ft mit einem Gehalt von 0,094 % eU3O8, was nahe an das mächtigste mineralisierte Intervall heranreicht, das im Rahmen des diesjährigen Programms gemeldet wurde und über das wir im Oktober berichteten (10 ft mit einem Gehalt von 0,064 % eU3O8 in WD26-012), wobei jedoch ein deutlich höheres Verhältnis von Gehalt zu Mächtigkeit zu verzeichnen ist.

Wir sind der Ansicht, dass diese Ergebnisse eine solide Grundlage für die Bewertung des Ressourcenpotenzials bei West Diane bilden, das voraussichtlich einen Schwerpunkt der Aktivitäten in der Nebensaison bei Kaycee während des gesamten Winters und Frühlings bilden wird. Obwohl wir unsere Arbeiten im Gebiet West Diane abgeschlossen haben, freuen wir uns darauf, ins Rustler-Gebiet zurückzukehren, wo wir im Norden und Westen weitere 1.883 Acres gesichert haben, was uns in die Lage versetzt, die im diesjährigen Programm identifizierten Explorationsmöglichkeiten weiter zu verfolgen. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Bohrprogramms 2026 bei Kaycee freuen wir uns darauf, die Daten auszuwerten und die nächsten Explorationsschritte für das Projekt zu planen. Wir freuen uns darauf, während der Nebensaison ein Update zu unserer Explorations- und Erschließungsstrategie für das Kaycee-Projekt zu geben, sobald wir die im Programm 2026 gewonnenen Daten vollständig ausgewertet und integriert haben."

Tabelle 1. Bedeutende Abschnitte bei Kaycee - Oktober

Bohrung Abschnitt Von (ft) Bis (ft) Mächtigkeit (ft) eU3O8% WD26-020 durchteuft 965 967,5 2,5 0,034 einschließlich 966,5 967 0,5 0,05 und 980 981,5 1,5 0,035 und 987,5 990 2,5 0,035 WD26-021 durchteuft 941,5 943,5 2 0,033 WD26-022 durchteuft 880,5 882 1,5 0,029 und 912,5 913,5 1 0,025 WD26-023 durchteuft 833,5 836 2,5 0,039 und 849 851,5 2,5 0,051 einschließlich 849,5 851 1,5 0,059 und 868 870,5 2,5 0,049 einschließlich 868,5 869,5 1 0,067 WD26-025 durchteuft 636 641 5 0,181 einschließlich 636,5 640,5 4 0,217 einschließlich 637 639 2 0,3 WD26-026 durchteuft 591,5 594 2,5 0,041 und 598 607,5 9,5 0,094 einschließlich 598,5 602 3,5 0,158 einschließlich 599,5 602 2,5 0,196 WD26-027 durchteuft 917,5 919 1,5 0,027 WD26-029 durchteuft 938 939 1 0,027 WD26-030 durchteuft 488 489,5 1,5 0,05 einschließlich 488,5 489 0,5 0,061 WD26-032 durchteuft 360 360,5 0,5 0,023 und 747,5 751 3,5 0,145 einschließlich 748 751 3 0,166 einschließlich 748,5 750,5 2 0,214 WD26-033 durchteuft 327,5 329 1,5 0,023 WD26-034 durchteuft 801,5 804,5 3 0,065 einschließlich 802 804 2 0,086 einschließlich 802,5 803,5 1 0,113 WD26-036 durchteuft 630 634 4 0,086 einschließlich 630,5 633,5 3 0,101 einschließlich 632 633 1 0,13 und 640 642 2 0,06 einschließlich 640,5 641,5 1 0,084

Anmerkungen: Die hier aufgeführten Bohrungen stießen auf Uranmineralisierungen mit einem Cut-off-Gehalt von mindestens 0,02 % eU3O8. Die angegebenen Urangehalte wurden anhand von Gammastrahlenmessungen berechnet, die von Hawkins CBM Logging aus Casper, Wyoming, durchgeführt wurden, und es handelt sich um "äquivalente" ("e") Gehalte von U3O8. Die geophysikalische Sonde von Hawkins CBM Logging wurde im August 2026 in den Testgruben des US-Energieministeriums in Casper, Wyoming, kalibriert. Es wurden keine Korrekturen für radiometrisches Ungleichgewicht vorgenommen. Zahlreiche Vergleiche zwischen eU3O8 und chemischen Analysen von PRB-Kernproben deuten darauf hin, dass eU3O8 ein angemessener Indikator für den tatsächlichen Urangehalt ist. Alle Bohrungen sind vertikal ausgerichtet, und die geologischen Einheiten, die die Uranmineralisierung beherbergen, sind im Allgemeinen flachliegend; daher wird davon ausgegangen, dass die angegebenen Mächtigkeiten den wahren Mächtigkeiten nahekommen oder diese geringfügig übersteigen.

Abbildung 1. Wichtigste Ziele des Kaycee-Projekts im Jahr 2026

Abbildung 2. Bohrungen West Diane 2026

Kaycee-Projekt

Das Kaycee-Projekt im Powder River Basin (PRB) in Wyoming umfasst Mineralrechte auf einer Fläche von über 42 Quadratmeilen entlang eines 36 Meilen langen mineralisierten Trends, der mehr als 110 Meilen identifizierte Rollfronten beherbergt (Abbildung 3). Das Projekt gilt als das einzige im PRB, bei dem alle drei bekannten, historisch produktiven Sandsteinformationen (Wasatch, Fort Union und Lance) mineralisiert und potenziell für die ISR-Gewinnung zugänglich sind. Das Explorationsteam von PUR führt das größte Grassroots-ISR-Bohrprogramm in den Vereinigten Staaten durch, wobei seit dem Jahr 2023 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von über 400.000 ft niedergebracht wurden.

PUR verfügt über eines der stärksten Explorationsportfolios in Wyoming und kombiniert sein Cyclone-Projekt im Great Divide Basin mit dem Kaycee-Projekt, um eines der größten laufenden Bohrprogramme im Bundesstaat voranzutreiben und seine Präsenz in den beiden wichtigsten für eine ISR-Gewinnung geeigneten Uranbezirke des Bundesstaates deutlich auszubauen.

Abbildung 3. Das Explorationsportfolio von PUR in Wyoming mit Hervorhebung des Kaycee-Projekts im Powder River Basin und des Cyclone-Projekts im Great Divide Basin.

Erklärung einer qualifizierten Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von J.J. Brown, P.G., SME-RM, Vice President Exploration bei PUR, geprüft und genehmigt, die eine "qualifizierte Person" im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ist. Frau Brown hat die in dieser Pressemitteilung offengelegten Daten überprüft, einschließlich der Probenahme-, Analyse- und Testdaten, auf denen die hierin enthaltenen Informationen basieren.

Die in dieser Pressemitteilung genannten Bohrergebnisse stammen aus konventionellen Rotary-Spülbohrungen sowie aus kontinuierlich aufgezeichneten geophysikalischen Messwerten (Gammastrahlung, Spontanpotenzial und Einpunkt-Widerstandsmessung) einer geophysikalischen Bohrlochsonde. Alle Bohrungen sind vertikal ausgerichtet, und die geologischen Einheiten, die die Uranmineralisierung beherbergen, sind im Allgemeinen sehr flachliegend; daher wird davon ausgegangen, dass die angegebenen Mächtigkeiten den wahren Mächtigkeiten entsprechen oder diese geringfügig übersteigen. Die gemeldeten Mineralisierungsgehalte wurden anhand der Gammastrahlen-Logdaten nach einem Verfahren berechnet, das erstmals in den frühen 1960er-Jahren entwickelt wurde und in der Uranindustrie gängige Praxis ist. Die geophysikalische Bohrlochvermessung wurde von Hawkins CBM aus Casper, Wyoming, durchgeführt, einem sehr erfahrenen und kompetenten Geophysik-Dienstleister mit einer langjährigen Tradition bei der Bereitstellung zuverlässiger und genauer Daten.

Weitere Informationen zum Kaycee-Projekt des Unternehmens, einschließlich der während des Arbeitsprogramms angewandten Maßnahmen zur Qualitätssicherung und -kontrolle, sind dem "Technischen Bericht gemäß NI 43-101 zum Kaycee-Uranprojekt, Johnson County, Wyoming, USA" vom 21. September 2025 zu entnehmen, der im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Über Premier American Uranium Inc.

Premier American Uranium konzentriert sich auf die Konsolidierung, Exploration und Entwicklung von Uranprojekten in den gesamten Vereinigten Staaten, um die heimische Energiesicherheit zu stärken und den Übergang zu sauberer Energie voranzutreiben. Die umfangreichen Grundstückspakete des Unternehmens erstrecken sich über fünf der bedeutendsten Uranreviere des Landes, wobei derzeit aktive Arbeitsprogramme im Grants Mineral Belt in New Mexico sowie in den Great Divide- und Powder River-Becken in Wyoming laufen.

Unterstützt von strategischen Partnern wie Sachem Cove Partners, IsoEnergy, Mega Uranium Ltd. und anderen führenden institutionellen Investoren treibt PUR ein Portfolio voran, das auf definierten Ressourcen sowie hochprioritären Explorations- und Entwicklungszielen basiert. Unter der Leitung eines renommierten Teams mit fundierter Expertise in den Bereichen Uranexploration, -erschließung, Genehmigungsverfahren, Betrieb sowie auf Uran spezialisierte Fusionen und Übernahmen ist das Unternehmen gut positioniert, um als wichtiger Akteur die Entwicklung des US-amerikanischen Uransektors voranzutreiben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Premier American Uranium Inc.

Colin Healey, CEO

mailto:info@premierur.com

Gebührenfrei: 1-833-223-4673

Twitter: @PremierAUranium

http://www.premierur.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem Aussagen zu geplanten künftigen Explorations- und anderen strategischen Aktivitäten, den daraus erwarteten Ergebnissen sowie dem voraussichtlichen Zeitpunkt der Berichterstattung über diese Ergebnisse und geplanten Aktivitäten; zukünftige Aussichten für die Exploration; das Potenzial zur Identifizierung von Mineralressourcen im Projekt; Erwartungen hinsichtlich des Übergangs zu sauberer Energie in den USA; sowie andere Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, die erwartet, vorhergesehen werden oder in der Zukunft eintreten könnten. Im Allgemeinen, jedoch nicht immer, lassen sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen an der Verwendung von Wörtern erkennen wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "geht davon aus" oder "glaubt" oder deren Verneinungen sowie durch Varianten solcher Wörter und Ausdrücke oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "erfolgen", "eintreten" oder "erreicht werden" "können", "könnten", "würden", "dürften" oder "werden", oder deren Verneinungen.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen basieren auf unseren aktuellen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen bezüglich des Geschäfts von PUR sowie der Branche und der Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist. Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beruhen auf zahlreichen Annahmen, darunter unter anderem, dass die Ergebnisse geplanter Explorations- und anderer strategischer Aktivitäten den Erwartungen entsprechen, dass die Ergebnisse der Explorationsaktivitäten ausreichen werden, um die Schätzung der Mineralressourcen zu untermauern, dass der Uranpreis, die erwarteten Kosten der geplanten Explorationsmaßnahmen, die Fertigstellung, der Zeitplan und die Ergebnisse der geplanten Explorationsmaßnahmen den Erwartungen entsprechen, die erwartete Mineralisierung den Erwartungen entspricht, sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht wesentlich nachteilig ändern, Finanzmittel bei Bedarf und zu angemessenen Konditionen zur Verfügung stehen und dass Drittunternehmer, Ausrüstung und Material sowie behördliche und sonstige Genehmigungen, die für die Durchführung der geplanten Explorationsmaßnahmen des Unternehmens erforderlich sind, zu angemessenen Konditionen und rechtzeitig zur Verfügung stehen. Obwohl die Annahmen, auf denen die von PUR bereitgestellten zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, von der Unternehmensleitung zum jeweiligen Zeitpunkt als angemessen erachtet werden, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Annahmen als zutreffend erweisen werden.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten zudem bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Premier American Uranium wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten Prognosen über Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Premier American Uranium abweichen, darunter unter anderem: begrenzte Betriebsgeschichte, negativer operativer Cashflow und Abhängigkeit von Fremdfinanzierung, Unsicherheit hinsichtlich zusätzlicher Finanzierungen, Verzögerungen oder das Ausbleiben erforderlicher Genehmigungen und behördlicher Zulassungen, keine bekannten Mineralressourcen oder Mineralreserven, tatsächliche Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, die von den Erwartungen abweichen; Änderungen an Explorationsprogrammen auf der Grundlage der Ergebnisse; Fragen der Eigentumsrechte der indigenen Bevölkerung und der Konsultation, Abhängigkeit von Schlüsselkräften im Management und anderem Personal; mögliche Konjunkturabschwünge; Verfügbarkeit von externen Auftragnehmern; Verfügbarkeit von Ausrüstung und Material; Ausfall von Ausrüstung, die nicht wie erwartet funktioniert; Unfälle, Auswirkungen von Wetterbedingungen und anderen Naturphänomenen sowie sonstige Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexplorationsbranche; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, Wettbewerb sowie nicht versicherbare Risiken und die Risikofaktoren in Bezug auf Premier American Uranium, die in den bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Dokumenten von PUR dargelegt sind und im Profil von PUR auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca abgerufen werden können.

Obwohl PUR versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen oder durch diese implizierten abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht den Erwartungen, Schätzungen oder Absichten entsprechen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. PUR übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder neu zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86724Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86724&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA74048R1091Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.