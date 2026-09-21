NovaJet, das erste kommerzielle System, das auf der "Universal Vapor Jet Printing"-Technologie von UVJC basiert, feiert vom 14. bis 16. Oktober auf der "WESEMiBAY Semiconductor Ecosystem Conference and Expo in Shenzhen" an Stand 8G03 sein Debüt

UVJC wird seine trockene, lösungsmittelfreie und maskenlose Technologie zur Dünnschichtabscheidung Herstellern vorstellen, die nach präzisen, flexiblen und effizienten Wegen von der Materialforschung bis zur Produktion suchen

Die Universal Vapor Jet Corporation (UVJC), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Universal Display Corporation (UDC) (Nasdaq: OLED), wird vom 14. bis 16. Oktober 2026 auf der WESEMiBAY Semiconductor Ecosystem Conference and Expo in Shenzhen, China, "NovaJet" vorstellen das erste kommerzielle System, das auf der firmeneigenen "Universal Vapor Jet Printing" (UVJP)-Plattform basiert.

Mit dieser Markteinführung präsentiert sich UVJC erstmals auf einer Fachmesse und stellt einem der wichtigsten Halbleiter-Ökosysteme Asiens sein trockenes, lösungsmittelfreies und maskenloses Verfahren zur Dünnschichtabscheidung vor.

Am Stand 8G03 wird ein maßstabsgetreues Modell von NovaJet das Herzstück der Ausstellung von UVJC bilden, zusammen mit beschichteten Substraten und Druckmustern, die auf dem Produktionssystem hergestellt wurden, das am Hauptsitz und F&E-Zentrum des Unternehmens in Singapur installiert ist und betrieben wird.

"NovaJet ist ein wichtiger Schritt, um UVJP der realen Fertigung näher zu bringen", sagte Chandran Nair, Chief Executive Officer von UVJC. "Wir freuen uns darauf, dieses fortschrittliche System den Kunden, Partnern und Forschern, die an der WESEMiBAY teilnehmen, vorzustellen und zu erörtern, wie UVJP einen präziseren, flexibleren und effizienteren Weg von der Materialforschung bis zur Fertigung ermöglichen kann."

Nair wird gemeinsam mit Li Jiafan, dem Leiter der Geschäftsentwicklung in China bei UVJC, am 15. Oktober 2026 auf der Konferenz zum Thema "Enabling Dry and Patterned Thin-Film Printing for Next-Generation Manufacturing" einen Vortrag halten und den Teilnehmern einen tieferen Einblick in UVJP und dessen potenzielle Anwendungsmöglichkeiten in der Fertigung von Halbleiter- und Hochleistungselektronik geben.

Die Nachfrage nach Abscheidungsverfahren, die eine höhere Fertigungspräzision, Flexibilität und Prozesskontrolle ermöglichen, wächst weiter, da die Branche zunehmend auf komplexere Bauelementarchitekturen, fortschrittliche Packtechniken und neue Materialsysteme setzt.

UVJP ist ein Trockenverfahren in der Gasphase zur Abscheidung digital strukturierter Dünnschichten. Es ermöglicht die präzise Aufbringung funktioneller Materialien direkt auf Substrate und reduziert gleichzeitig die Verfahrensschritte im Zusammenhang mit Lösungsmitteln, Masken, Trocknung und lithografischen Verfahren.

Das Verfahren funktioniert auch ohne Substratbeheizung und eignet sich daher für filigrane, nicht ebene und temperaturempfindliche Oberflächen. Es unterstützt in einem einzigen Schritt mehrere Materialien und abgestufte Zusammensetzungen und eröffnet damit ein breites Spektrum potenzieller Anwendungsmöglichkeiten in den Bereichen Halbleiter und Elektronik sowie in den Biowissenschaften und der erneuerbaren Energie.

Hersteller, Forschungseinrichtungen und Industriepartner, die mehr über NovaJet und UVJP erfahren möchten, sind herzlich eingeladen, das UVJC-Team auf der WESEMiBAY am Stand 8G03 zu besuchen. Wenn Sie einen Termin vereinbaren, Möglichkeiten zur Beurteilung oder Pilotprogramme besprechen möchten, wenden Sie sich bitte an explore@uvjc.com

Über die Universal Vapor Jet Corporation

Die Universal Vapor Jet Corporation (UVJC), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Universal Display Corporation (UDC), ist führend in der Entwicklung innovativer Werkzeuge und Verfahren, die die Lücke zwischen Laborforschung und Anwendungen im industriellen Maßstab schließen.

Auf Grundlage seiner firmeneigenen "Universal Vapor Jet Printing" (UVJP)-Technologie bietet UVJC skalierbare, lösungsmittelfreie und maskenlose Lösungen für den Dünnschichtdruck und die Dünnschichtabscheidung für eine Vielzahl von Branchen, darunter Halbleiter, Elektronik, Biowissenschaften und erneuerbare Energien. Die innovative Technologie wurde entwickelt, um den wachsenden Anforderungen der Präzisionsfertigung gerecht zu werden und gleichzeitig mehr Effizienz und Nachhaltigkeit zu bieten. UVJC wurde 2024 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Um mehr über die Universal Vapor Jet Corporation zu erfahren, besuchen Sie bitte www.uvjc.com

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