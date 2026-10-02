Berlin (ots) -Sie ist unser Negativpreis dieser Woche: eine vermeintliche Marlboro Red aus dem Berliner Straßenhandel. Für 50 Euro wurde die Stange dort angeboten. Marlboro gehört zu den bekanntesten Zigarettenmarken der Welt und ist entsprechend begehrt bei Fälschern.Auf den ersten Blick wirkt die rote Packung wie eine für den deutschen Markt bestimmte Marlboro Red. Doch der erste Eindruck täuscht. Bei genauerem Hinsehen fallen einige Ungereimtheiten auf.Besonders auffällig sind die Gesundheitswarnungen. "Zahne" statt "Zähne", "schädligt" statt "schädigt" und ein verunglücktes "erwiesenermaBen" statt "erwiesenermaßen" lassen schnell Zweifel an der Echtheit der Packung aufkommen. Beim Verpackungsdesign haben sich die Fälscher eng am Original orientiert. Bei der deutschen Rechtschreibung hört die Liebe zum Detail allerdings auf.Auch bei den vorgeschriebenen Kennzeichnungen fällt die vermeintliche Marlboro durch. Die Gesundheitswarnungen sind nicht korrekt positioniert, die deutsche Steuerbanderole fehlt und alle untersuchten Packungen tragen denselben Track-and-Trace-Code. Weitere Zweifel wecken Aufdrucke wie "FOR SALE IN EU", "FOR ADULT USE ONLY" und "ORIGINAL AMERICAN BLEND", die auf einer regulären deutschen Marlboro-Packung so nicht zu finden sind.Auch die Zahlen auf der Packung entpuppen sich als fragwürdig. Angegeben sind 8 mg Teer, 0,6 mg Nikotin und 8 mg Kohlenmonoxid. Dabei dürften solche Emissionswerte auf Zigarettenpackungen in der EU seit 2016 gar nicht mehr angegeben werden. Im Auftrag des Instituts für Tabakforschung wurden die Zigaretten zusätzlich im Labor durch die ASL Analytic Service Laboratory GmbH untersucht. Besonders kurios: Die dort ermittelten Werte haben mit den Angaben auf der Packung wenig gemein. Gemessen wurden im Mittel 12,5 mg nikotinfreies Trockenkondensat, 1,13 mg Nikotin und 13,2 mg Kohlenmonoxid pro Zigarette. Eine Zigarette mit entsprechenden normgerecht ermittelten Emissionswerten dürfte in der EU nicht in Verkehr gebracht werden."Wer Zigaretten auf dem Schwarzmarkt kauft, weiß nicht, was er tatsächlich bekommt. Bei gefälschten Zigaretten können sich Verbraucher weder auf die Angaben auf der Packung noch auf die Einhaltung der gesetzlichen Produktvorgaben verlassen. Was sie tatsächlich konsumieren, ist völlig ungewiss", stellt BVTE-Hauptgeschäftsführer Jan Mücke fest.Bei dieser Marlboro täuscht damit nicht nur die Verpackung, auch der Inhalt hält nicht, was außen versprochen wird.Mit der Serie "Schmuggelzigarette der Woche" macht der BVTE auf die unterschiedlichen Erscheinungsformen des illegalen Tabakhandels aufmerksam. Nach aktuellen Schätzungen wird bereits jede fünfte in Deutschland konsumierte Zigarettenpackung nicht hier versteuert.Schwarzmarkt-Fakten:- Jede fünfte Zigarettenpackung in Deutschland wurde nicht hier versteuert. (Ipsos-Entsorgungsstudie 2025 (https://www.pmi.com/content/dam/pmicom/global/docs/itp/kpmg-illicit-cigarette-consumption-europe-2025-results.pdf))- Weitere Informationen zum Thema Zigarettenschmuggel bietet die BVTE-Themenseite (https://www.bvte.de/de/themen/daten-zum-tabakmarkt).- Zahlen und Fakten zum deutschen Zigarettenmarkt beim Deutschen Zigarettenverband (DZV) (https://www.zigarettenverband.de/themen/zahlen-und-fakten).- Der Schwarzmarkt-Tracker (https://reemtsma-politik.de/thema/illegale-produkte/) des BVTE-Mitgliedsunternehmens Reemtsma dokumentiert fortlaufend Sicherstellungen des Zolls und macht aktuelle Entwicklungen im illegalen Zigarettenhandel sichtbar. Die dort erfassten Fälle bilden nicht den gesamten Schwarzmarkt ab, zeigen aber dessen Dynamik.Ansprechpartner für Rückfragen:Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE)Jan MückeHauptgeschäftsführerGeorgenstraße 2510117 BerlinTel. +49 30 88 66 36 - 123presse@bvte.debvte.de | linkedin.de/company/bvteOriginal-Content von: Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141532/6363429