Zefiro baut bei den nachfolgenden Arbeiten auf seinen Erfahrungen im ersten Projekt im Park auf; der National Park Service hat rund 1.800 Öl- und Gasbohrlöcher in mindestens 47 seiner Parks erfasst.

BRADFORD, PENNSYLVANIA / 30. SEPTEMBER 2026 / IRW-Press / Zefiro Methane Corp. (Cboe Canada: ZEFI) (FWB: Y6B) (OTCQB: ZEFIF) (das "Unternehmen", "Zefiro" oder "ZEFI"), ein nordamerikanisches Umweltserviceunternehmen, das sich auf die Methanemissionsminderung und Verfüllung verwaister und ausgedienter Öl- und Gasbohrlöcher spezialisiert hat, gibt heute bekannt, dass zwei Öl- und Gasbohrlöcher, die sich innerhalb des Cuyahoga Valley National Park unweit von Cleveland (Ohio) befinden, verschlossen und verfüllt wurden. Der Auftrag zum Projekt wurde im Juni 2026 erteilt.

Das Projekt ist Zefiros zweites Bohrlochverfüllungsprojekt innerhalb des Parkgeländes. Das erste wurde vom National Park Service in einem eigenen Profilbeitrag auf dessen Website vorgestellt (Project Profile: Safeguarding Cuyahoga Valley National Park from Abandoned Oil Wells and Environmental Risks), wo auch die Umstände in Zusammenhang mit den Sanierungsarbeiten dargelegt wurden.

Laut Angaben des National Park Service sind rund 1.800 Öl- und Gasbohrlöcher auf mindestens 47 Parks verteilt. Sie wurden im Rahmen einer Bestandsaufnahme in Verbindung mit dem Überparteilichen Infrastrukturgesetz (Bipartisan Infrastructure Law) ermittelt.

Bildtitel: Im Bild sieht man ein Mitglied der Mannschaft von Zefiro bei der Arbeit während des ersten vom Unternehmen absolvierten Bohrlochverfüllungsprojekts im Cuyahoga Valley National Park

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Kommentar der Unternehmensführung

Catherine Flax, Chief Executive Officer von Zefiro, erklärt: "Die neuerliche Beauftragung für ein zweites Projekt im Cuyahoga Valley National Park ist für uns und unser Geschäft eine besonders wertvolle Bestätigung. Eine wiederholte Auftragsvergabe in so sensiblen und öffentlichkeitswirksamen Umgebungen verdient man sich nur durch herausragende Leistung. Die Rückkehr an einen Ort, den der National Park Service als Vorzeigeprojekt ausgewählt hat, ist der beste Beweis für die qualitativ hochwertige Arbeit, die unsere Teams leisten."

"Der National Park Service hat in seinen Parks noch immer eine beträchtliche Anzahl von Öl- und Gasbohrlöchern, die es zu verfüllen gilt, und Ohio ist nach wie vor einer unserer aktivsten Märkte. Die Verfüllung verwaister und aufgelassener Bohrlöcher auf Bundesebene gewinnt immer mehr an Dynamik, und es freut uns daher, dass wir die Behörde bei den Maßnahmen auch weiterhin tatkräftig unterstützen dürfen."

Luke Plants, SVP of Corporate Development von Zefiro, fügt hinzu: "Millionen von Besuchern strömen jedes Jahr ins Cuyahoga Valley, das nur eine Autostunde vom Großraum Cleveland, Akron und Canton, einem Ballungsgebiet mit knapp vier Millionen Einwohnern, entfernt ist. Die Bohrlöcher innerhalb des Parkgeländes haben daher echte Auswirkungen auf die umliegenden Siedlungsgebiete und auch auf die Menschen, die den Park als Erholungsraum genießen. Zumindest ein undichtes Bohrloch im Park wurde von Rucksacktouristen entdeckt, die das Zischen der Methanfahne von einem nahegelegenen Wanderweg aus hören konnten - eine hilfreiche Erinnerung daran, dass das Verschließen gefährlicher Bohrlöcher letztendlich eine Gemeinschaftsaufgabe ist."

"Unser Team ist sehr stolz auf die Arbeit, die wir für Regierungsbehörden auf allen Ebenen leisten, und wir übernehmen auch in Zukunft sehr gerne weitere Projekte, die dazu beitragen, Amerikas Naturlandschaften zu erhalten."

Über Zefiro Methane Corp.

Zefiro Methane Corp. (Cboe Canada: ZEFI) (Frankfurt: Y6B) (OTCQB: ZEFIF) ist ein nordamerikanisches Umweltdienstleistungsunternehmen, das sich auf die Minderung von Methanemissionen und die Verfüllung von verwaisten sowie ausgedienten Öl- und Gasbohrlöchern spezialisiert hat. Über seine operative Tochtergesellschaft Plants & Goodwin, Inc., ein Unternehmen für Bohrdienstleistungen in dritter Generation mit einer mehr als 50-jährigen Unternehmensgeschichte, ist Zefiro entlang des gesamten Lebenszyklus von Bohrlöchern vertikal integriert - von der Messung und Überwachung über die Verfüllung und Stilllegung von Bohrlöchern sowie die Sanierung von Standorten bis hin zur Generierung von Emissionszertifikaten. Das Unternehmen bedient staatliche und privatwirtschaftliche Kunden in 15 US-Bundesstaaten. Weitere Informationen finden Sie unter zefiroglobal.com.

Ansprechpartner für Anleger

Lucas A. Zimmerman

Managing Director

MZ Group - MZ North America

(949) 259-4987

mailto:ZEFIF@mzgroup.us

http://www.mzgroup.us

Hinweis zu Verweisen auf Unternehmen der Zefiro-Gruppe

In dieser Pressemitteilung bezieht sich der eigenständige Name bzw. Begriff "Zefiro" insgesamt sowohl auf (i) Zefiro Methane Corp. (eingetragen in der Provinz British Columbia, Kanada) als auch auf (ii) die Tochtergesellschaften von Zefiro Methane Corp., sofern nicht ausdrücklich anders angegeben oder aus dem Kontext anderweitig hervorgeht. Ebenso beziehen sich sprachliche Formulierungen in der ersten Person wie "wir", "unser" und "uns" ebenfalls gemeinsam auf Zefiro Methane Corp. und seine Tochtergesellschaften, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben oder aus dem Kontext anderweitig hervorgeht.

In Fällen, in denen ein bestimmtes Unternehmen identifiziert werden muss, wird in der Regel der genaue rechtliche Name des betreffenden Unternehmens angegeben (z. B. würde "Zefiro Methane Corp." sich ausschließlich auf dieses Unternehmen beziehen und nicht auf eine seiner Tochtergesellschaften).

Diese Konvention dient lediglich der Übersichtlichkeit, um den Anlegern einfache und verständliche Informationen zu vermitteln. Eine umfassende Übersicht über die Tochtergesellschaften von Zefiro Methane Corp., die gemeinsam unter dem Namen bzw. Begriff "Zefiro" zusammengefasst werden, findet sich im jüngsten MD&A des Unternehmens, das auf SEDAR+ unter http://www.sedarplus.ca/ abgerufen werden kann.

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