Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von ZEFIRO Methane Corp. Nun ist es Schwarz auf Weiß geliefert: ZEFIRO METHANE (Canada: ZEFI | ISIN: CA98926D1069 | WKN: A3DVHU) ist ein Profiteur der amerikanischen Energieoffensive. Denn der boomende Hunger von KI-Rechenzentren nach Strom verlangt Lösungen in Sachen Infrastruktur. Hier wartet auf Zefiro eine gigantische Auftragswelle zur Sanierung von Millionen alten Bohrlöchern. Das GreenTech-Unternehmen schaltet jetzt spektakulär auf die Überholspur und bringt seinen Jahresumsatz auf einen Rekordwert von 42,5 Mio. USD - ein explosives Wachstum von 31,1 %. Dieser Erlösboom ist erst das Fundament für die anstehende Gewinnphase, da auch das bereinigte EBITDA in ein klar positives Terrain von 3,8 Mio. USD vorgestoßen ist. Finanziell und operativ gut aufgestellt, zündet Zefiro mit der frisch übernommenen Flotte von Viking Well Service und dem 19,6 Mio. USD schweren Rekordauftrag aus Ohio gerade die nächste Stufe. Die Pipeline für die kommenden Jahre bekommt starke Konturen, untermauert durch einen frisch eingetüteten Folgeauftrag über 11,5 Mio. USD, der verlässliche Einnahmen bis weit ins Jahr 2029 hinein garantiert. Für Anleger wird es mit Blick auf die Folgejahre noch besser: Denn seit einigen Monaten wird die Nachfrage zusätzlich von Tech-Giganten getrieben, die für ihre neuen Rechenzentren dringend saubere Grundstücke brauchen und dafür Höchstpreise zahlen. Während die operative Expansion ihren Weg nimmt, blickt das Management auf ein margenstarkes Geschäftsjahr 2027. Wer in den Megatrend Infrastruktur und Dekarbonisierung investieren will, findet in Zefiro Methane eine hochdynamische Small-Cap-Story, die gerade erst so richtig Fahrt aufnimmt.

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