Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane Corp. Jahrzehntelang hieß es in der Ölbranche bohren, fördern, verkaufen. Mittlerweile entsteht daraus ein zweites Geschäft unter der Erde. Alte Bohrlöcher müssen sicher verschlossen, Emissionen gesenkt und CO2 in ausgeförderten Lagerstätten gelagert und eingeschlossen werden. Was bisher am Projektende nur Geld kostete, könnte für Ingenieure, Bohrmannschaften und Infrastruktur-Anbieter zur Einnahmequelle werden. Für Anleger zählt dabei weniger das Klimaversprechen. Die Fragen lauten: Wer verbucht bereits Aufträge, wer baut die Anlagen und wer wartet noch auf den Betrieb? Hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Wir sehen uns daher an, wie BP, Zefiro Methane und Occidental Petroleum dieses Problem angehen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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