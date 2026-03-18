Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 18.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Geopolitik treibt Kurse: Wird dieses "unsichtbare" Metall zum nächsten Milliarden-Play?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 894255 | ISIN: US0003602069 | Ticker-Symbol: AAO
Tradegate
18.03.26 | 07:49
69,62 Euro
+0,99 % +0,68
Branche
Industrie/Mischkonzerne
Aktienmarkt
S&P MidCap 400
1-Jahres-Chart
AAON INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
AAON INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
68,9469,6808:47
68,9469,6808:47
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AALLON GROUP
AALLON GROUP OYJ Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AALLON GROUP OYJ9,1400,00 %
AAON INC69,62+0,99 %
ALL FOR ONE GROUP SE35,5000,00 %
ARHAUS INC7,450+1,64 %
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED4,2800,00 %
BLU LABEL UNLIMITED GROUP LIMITED0,4980,00 %
CHEMUNG FINANCIAL CORPORATION53,300,00 %
CSG SYSTEMS INTERNATIONAL INC69,500,00 %
CTF SERVICES LTD0,890-4,81 %
DINE BRANDS GLOBAL INC24,600-1,60 %
EVLI OYJ22,900-3,38 %
GOLDEN ENTERTAINMENT INC23,6000,00 %
HUNTINGTON BANCSHARES INC13,406+0,33 %
INTERNATIONAL GENERAL INSURANCE HOLDINGS LTD24,6000,00 %
JYSKE BANK A/S115,90-1,78 %
KEYENCE CORPORATION332,10+1,40 %
KIMBELL ROYALTY PARTNERS LP12,750+0,20 %
KOHLS CORPORATION11,020-0,09 %
MARKETWISE INC14,650+1,74 %
NZX LIMITED0,7200,00 %
POPULAR INC113,000,00 %
SIBANYE STILLWATER LIMITED2,860-1,04 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.