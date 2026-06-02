© Foto: DALL-ETotgesagte leben länger. Das stellt einmal mehr Dillard's unter Beweis. Die Aktie hat in den letzten 10 Jahren nicht nur die Konkurrenz outperformt, sie hat sogar die Nasdaq in den Schatten gestellt. Was geht da noch?Die Aktie von Dillard's galt eigentlich schon als abgeschrieben. Shortseller deckten sich gehörig ein und das Ende der angeblich altmodischen Kaufhauskette galt als beschlossene Sache. Aber der Konzern aus Arkansas belehrte alle eines Besseren und das tat besonders den Short-Sellern gehörig weh. Mit einer harten Kostenkontrolle, hohen Margen, wertvollen Immobilienbesitzen und einem extrem freundlichen Aktionärskurs, die geschätze Dividenden-Rendite liegt über fünf Prozent, …Den vollständigen Artikel lesen
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