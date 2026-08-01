Amazon ist zurück. Die Aktie sprang am Freitag um rund 15 Prozent nach oben und verzeichnete damit ihren stärksten Handelstag seit 2012. Der Kurssprung zeigt, wie sich die Rotation an der Börse verändert. Kapital fließt weiterhin in defensive Gewinner wie Coca-Cola. Bei Big Tech wird jedoch schärfer unterschieden: Belohnt werden Unternehmen, die aus ihren hohen KI-Investitionen bereits messbares Wachstum erzeugen. Amazon hat genau das geliefert. AWS beschleunigt kräftig Im zweiten Quartal steigerte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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