Nach der langen Dominanz von Big Tech verschiebt sich der Fokus. Anleger suchen wieder stärker nach Unternehmen mit stabilen Cashflows, verlässlichen Geschäftsmodellen und hoher Preissetzungsmacht. Von dieser Rotation können defensive Markenwerte besonders profitieren. Genau darauf setzen wir mit unserem Markenwertportfolio "Optionsscheine-Marathon". Seit Januar 2023 ist der Portfoliowert von 10.000 Euro auf 19.203,50 Euro gestiegen - ein Plus von 92,0 Prozent. Coca-Cola wird zum großen Gewinner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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