EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: All for One Group SE / Aktienrückkaufprogramm

All for One Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



26.05.2026 / 16:21 CET/CEST

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Bekanntmachung zum Aktienrückkaufprogramm - Schlussmeldung Filderstadt, 26. Mai 2026 - Die All for One Group SE hat das am 7. Juli 2025 begonnene Aktienrückkaufprogramm am 25. Mai 2026 abgeschlossen. Im Gesamtzeitraum des Aktienrückkaufprogramms wurden insgesamt 100.000 Aktien erworben. Dies entspricht 2,01% des Grundkapitals. Der an der Börse gezahlte Kaufpreis betrug durchschnittlich 41,17 EUR je Aktie. Insgesamt wurden Aktien zu einem Gesamtkaufpreis von 4.116.554,00 EUR (ohne Erwerbsnebenkosten) zurückgekauft. Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der All for One Group SE veröffentlicht unter www.all-for-one.com/aktienrueckkauf. Der Erwerb der Aktien der All for One Group SE erfolgte durch ein von der All for One Group SE beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA). Der Rückkaufbeginn wurde mit Bekanntmachung vom 3. Juli 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 mitgeteilt.



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