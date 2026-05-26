EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: All for One Group SE / Aktienrückkaufprogramm

All for One Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



26.05.2026 / 11:47 CET/CEST

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Bekanntmachung zum Aktienrückkaufprogramm gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

41. Zwischenmeldung

Filderstadt, 26. Mai 2026 - Im Zeitraum vom 18. Mai 2026 bis einschließlich 22. Mai 2026 wurden insgesamt 2.634 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 der All for One Group SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. Juli 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 7. Juli 2025 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs

in EUR 18.05.2026 712 32,68848 19.05.2026 738 33,29675 20.05.2026 400 32,66600 21.05.2026 740 33,20000 22.05.2026 44 33,41591

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der All for One Group SE veröffentlicht unter www.all-for-one.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 7. Juli 2025 bis einschließlich 22. Mai 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 99.394 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der All for One Group SE erfolgt durch ein von der All for One Group SE beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA).