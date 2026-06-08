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WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059 | Ticker-Symbol: ABEA
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05.06.26 | 17:35
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ALPHABET INC CL A320,350,00 %
ASCOPIAVE SPA3,1500,00 %
ASSURANT INC220,00-1,52 %
CONTINENTAL AEROSPACE TECHNOLOGIES HOLDING LTD0,0160,00 %
DAPHNE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD0,0410,00 %
JAMES RIVER GROUP HOLDINGS INC3,9600,00 %
KECK SENG INVESTMENTS HONG KONG LTD0,2420,00 %
RED RIVER BANCSHARES INC76,500,00 %
SEI INVESTMENTS COMPANY77,500,00 %
SELECTIRENTE SCA87,000,00 %
SELENA FM SA11,7000,00 %
STEVEN MADDEN LTD37,7200,00 %
TEREX CORPORATION52,000,00 %
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC124,00-1,59 %
VANTEA SMART SPA0,8450,00 %
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