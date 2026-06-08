|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ALPHABET INC CL A
|US02079K3059
|0,22 USD
|0,1908 EUR
|ALPHABET INC CL C
|US02079K1079
|0,22 USD
|0,1908 EUR
|ASCOPIAVE SPA
|IT0004093263
|-
|0,16 EUR
|ASSURANT INC
|US04621X1081
|0,88 USD
|0,7635 EUR
|CONTINENTAL AEROSPACE TECHNOLOGIES HOLDI ...
|BMG2381M1091
|0,005 HKD
|0,0005 EUR
|DAPHNE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
|KYG2830J1031
|0,02 HKD
|0,0022 EUR
|JAMES RIVER GROUP HOLDINGS INC
|US46990A1025
|0,01 USD
|0,0086 EUR
|KECK SENG INVESTMENTS HONG KONG LTD
|HK0184000948
|0,09 HKD
|0,0099 EUR
|RED RIVER BANCSHARES INC
|US75686R2022
|0,25 USD
|0,2169 EUR
|SEI INVESTMENTS COMPANY
|US7841171033
|0,52 USD
|0,4511 EUR
|SELECTIRENTE SCA
|FR0004175842
|-
|4,2 EUR
|SELENA FM SA
|PLSELNA00010
|2,5 PLN
|0,5886 EUR
|STEVEN MADDEN LTD
|US5562691080
|0,21 USD
|0,1822 EUR
|TEREX CORPORATION
|US8807791038
|0,17 USD
|0,1475 EUR
|UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC
|US9139031002
|0,2 USD
|0,1735 EUR
|VANTEA SMART SPA
|IT0005433765
|-
|0,025 EUR
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