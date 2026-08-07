DJ PTA-DD: OMV Aktiengesellschaft: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
OMV Aktiengesellschaft: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Wien (pta000/07.08.2026/13:41 UTC+2) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Martijn van Koten 2 Grund der Meldung a) Position/Status Mitglied des Vorstands b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name OMV Aktiengesellschaft b) LEI 549300V62YJ9HTLRI486 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung AT0000743059 b) Art des Geschäfts Erwerb c) Preis(e) Volumen 63,85 250 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 63,85 250 e) Datum des Geschäfts 06.08.2026 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Tradegate MIC TGAT (Tradegate)
(Ende)
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Aussender: OMV Aktiengesellschaft Trabrennstraße 6-8 1020 Wien Österreich Ansprechpartner: Thomas Hölzl Tel.: +43 1 40440/23760 E-Mail: compliance@omv.com Website: www.omv.com ISIN(s): AT0000743059 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)
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August 07, 2026 07:41 ET (11:41 GMT)