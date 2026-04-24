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Berliner Effektengesellschaft AG veröffentlicht Einzel- und Konzernabschluss 2025



24.04.2026 / 17:08 CET/CEST

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Berliner Effektengesellschaft AG veröffentlicht Einzel- und Konzernabschluss 2025

Nachdem nun auch der Konzernabschluss der Berliner Effektengesellschaft testiert vorliegt, sind sowohl Einzelabschluss als auch Konzernabschluss der Berliner Effektengesellschaft AG auf der Webseite der Gesellschaft unter www.effektengesellschaft.de veröffentlicht.

Gegenüber den am 2. April 2026 bekannt gegebenen vorläufigen Konzernzahlen haben sich keine Änderungen ergeben.

Kontakt:

Investor und Public Relations

Catherine Hughes

Telefon: 030 - 890 21-145

Telefax: 030 - 890 21-134

E-Mail: chughes@effektengesellschaft.de