EQS-News: Berliner Effektengesellschaft AG
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis
Berliner Effektengesellschaft AG veröffentlicht Einzel- und Konzernabschluss 2025
Nachdem nun auch der Konzernabschluss der Berliner Effektengesellschaft testiert vorliegt, sind sowohl Einzelabschluss als auch Konzernabschluss der Berliner Effektengesellschaft AG auf der Webseite der Gesellschaft unter www.effektengesellschaft.de veröffentlicht.
Gegenüber den am 2. April 2026 bekannt gegebenen vorläufigen Konzernzahlen haben sich keine Änderungen ergeben.
Kontakt:
Investor und Public Relations
Catherine Hughes
Telefon: 030 - 890 21-145
Telefax: 030 - 890 21-134
E-Mail: chughes@effektengesellschaft.de
24.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Berliner Effektengesellschaft AG
|Kurfürstendamm 119
|10711 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|030 - 89 606 144
|Fax:
|030 - 89 606 134
|E-Mail:
|info@effektengesellschaft.de
|Internet:
|www.effektengesellschaft.de
|ISIN:
|DE0005221303
|WKN:
|522130
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2314902
|Ende der Mitteilung
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2314902 24.04.2026 CET/CEST