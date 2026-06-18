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WKN: 620140 | ISIN: DE0006201403 | Ticker-Symbol: PEH
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Dow Jones News
18.06.2026 20:21 Uhr
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PTA-Adhoc: PEH Wertpapier AG: Wechsel vom regulierten Markt Tradegate Berlin Stock Exchange in Scale-Segment Freiverkehr Frankfurter Wertpapierbörse

DJ PTA-Adhoc: PEH Wertpapier AG: Wechsel vom regulierten Markt Tradegate Berlin Stock Exchange in Scale-Segment Freiverkehr Frankfurter Wertpapierbörse

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

PEH Wertpapier AG: Wechsel vom regulierten Markt Tradegate Berlin Stock Exchange in Scale-Segment Freiverkehr Frankfurter Wertpapierbörse

Frankfurt am Main (pta000/18.06.2026/19:45 UTC+2)

Der Vorstand der PEH Wertpapier AG (ISIN: DE0006201403; "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, die erforderlichen Anträge für den Wechsel der Börsennotierung der Aktien der Gesellschaft ("PEH-Aktien") vom regulierten Markt an der Tradegate Berlin Stock Exchange ("Tradegate BSX") in das Scale-Segment des Freiverkehrs an der Frankfurter Wertpapierbörse ("Scale-Segment") zu stellen ("Segmentwechsel"). Der Segmentwechsel ist für den 29. Juni 2026 geplant. Die Gesellschaft wird daher heute den Widerruf der Zulassung der PEH-Aktien zum Handel am regulierten Markt an der Tradegate BSX mit Wirkung zum Ablauf des 28. Juni 2026 und die Einbeziehung der PEH-Aktien in den Handel im Scale-Segment mit Wirkung zum 29. Juni 2026 beantragen.

Das Scale-Segment als sog. KMU-Wachstumsmarkt richtet sich insbesondere an kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Mit dem Segmentwechsel verfolgt die Gesellschaft das Ziel, den mit einer Börsennotierung verbundenen regulatorischen sowie administrativen Aufwand zu verringern. Gleichzeitig bleibt die Präsenz der Gesellschaft am Kapitalmarkt über die Notierung im Scale-Segment erhalten. Die Gesellschaft trägt dabei dem Umstand Rechnung, dass das Scale-Segment angesichts der Größe und Kapitalmarktausrichtung der Gesellschaft als besser geeignet erscheint als der regulierte Markt.

Auf der Grundlage der gesetzlichen Änderungen durch das Standortförderungsgesetz (StoFöG), das in wesentlichen Teilen am 10. Februar 2026 in Kraft getreten ist, ist der Segmentwechsel nach -- 39 Abs. 2 Nr. 3 lit. a) Börsengesetz ohne ein vorheriges Delisting-Angebot an die Aktionäre der Gesellschaft möglich.

Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt über den weiteren Verlauf des Verfahrens im Einklang mit den rechtlichen Vorgaben informieren.

(Ende)

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Aussender:      PEH Wertpapier AG 
           Bettinastraße 57-59 
           60325 Frankfurt am Main 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Martin Stürner 
Tel.:         +49 69 247479930 
E-Mail:        M.Stuerner@peh.de 
Website:       www.peh.de 
ISIN(s):       DE0006201403 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Tradegate BSX; Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt

[ source: https://www.pressetext.com/news/1781804700080 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 18, 2026 13:45 ET (17:45 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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